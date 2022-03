Moeten eigenaren van leegstaand vastgoed straks vrezen voor een telefoontje van een ambtenaar?

Een noodgreep noemde Hubert Bruls het: gemeenten die leegstaande panden van eigenaren vorderen om er vluchtelingen in onder te brengen. Toch heeft het Veiligheidsberaad, waarvan de Nijmeegse burgemeester Bruls (CDA) de voorzitter is, het kabinet met klem verzocht gemeenten meer mogelijkheden te geven beslag te leggen op leegstaand vastgoed.

Milo Schoenmaker, directeur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), deed staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) een vergelijkbare oproep tot noodwetgeving. Asielzoekers uit andere landen dan Oekraïne kunnen nu al bijna nergens meer terecht – dit weekend moesten 200 asielzoekers noodgedwongen uitwijken naar Utrecht omdat de locatie in Ter Apel overvol was. Bovendien sluiten de komende maanden meerdere asielzoekerscentra omdat gemeenten de contracten niet willen verlengen.

Vorige week werd duidelijk dat het ministerie van Justitie en Veiligheid bezig is met zo’n noodwet. Uit onderzoek van NRC bleek dat ministeries anticiperen op een vluchtelingencrisis waarbij honderdduizenden Oekraïners mogelijk in speciale vluchtelingendorpen worden opgevangen. Er hebben zich ruim 18.000 vluchtelingen in Nederland gemeld, van wie 11.000 bij gemeenten. Veiligheidsregio’s hebben 29.000 plekken gerealiseerd.

Mochten er straks toch meer vluchtelingen zich melden, is de kans groot dat veel vastgoedeigenaars een telefoontje van een ambtenaar krijgen.

1Kan de overheid een gebouw zomaar onteigenen?

Er bestaat een juridisch verschil tussen onteigenen en in gebruik nemen. In het laatste geval blijft het pand in bezit van de vastgoedeigenaar. Het onteigenen van een pand, waarbij de overheid de nieuwe eigenaar wordt, is mogelijk via de Vorderingswet.

De kans is klein dat staatssecretaris Van der Burg hier gebruik van maakt, zegt hoogleraar onteigeningsrecht Jacques Sluysmans. „Die wet is bedoeld voor oorlogssituaties en natuurrampen. Voor je op grond van die wet kunt vorderen, moet de noodtoestand worden afgekondigd en bekrachtigd door de Tweede Kamer. Daar kun je niet lichtvaardig over doen. Ik denk niet dat een grote toeloop van Oekraïense vluchtelingen er aanleiding toe gaat geven.”

2Wat kan de gemeente wel doen?

Gemeenten hebben andere mogelijkheden dan onteigenen. Zo kan een burgemeester overgaan tot ingebruikname van een leegstaand pand. Met andere woorden: een nieuwe gebruiker voor vinden en de eigenaar een huurvergoeding betalen. Dit is zelfs zonder noodwet mogelijk via de Leegstandwet, zo stelt omgevingsrechtadvocaat Roland Mans van advocatenkantoor Corten De Geer. Wel gaat daar een langdurig overleg met de eigenaar aan vooraf. „Wie een pand nu langer dan zes maanden heeft leegstaan, moet dit melden aan de gemeente. Staat een gebouw langer dan twaalf maanden leeg, dan kan de gemeente een nieuwe gebruiker toewijzen aan de eigenaar.” Via noodwetgeving zou een wijziging van de Leegstandwet ervoor kunnen zorgen dat dit overleg korter wordt. „Zo zijn er geen maandenlange gesprekken meer nodig tussen gemeenten en vastgoedeigenaren.”

Lees ook: Gemeenten mogen regels negeren bij het opvangen van Oekraïense vluchtelingen

Het zou zelfs nog sneller kunnen; via de Wet verplaatsing bevolking , een wet uit 1952. Met deze wet kunnen burgemeesters gebieden of panden aanwijzen die gevorderd moeten worden. Alleen de belangrijkste delen moeten eerst ‘geactiveerd’ worden door premier Mark Rutte. Mans: „het grote voordeel is dat die dus niet langs de Tweede en Eerste Kamer hoeft. Dat scheelt veel tijd ten opzichte van een noodwet.” Of het kabinet nu kiest voor een noodwet of het tot leven wekken van een wet uit 1952, de verwachting is dat burgemeesters meer mogelijkheden krijgen leegstaand vastgoed op te eisen.

3Kan een eigenaar zich hiertegen verweren?

Ja, dat kan, zegt hoogleraar Sluysmans. „Al is het wel de vraag hoeveel kans je maakt voor de rechter.” Ook omgevingsrechtadvocaat Mans denkt dat dat een lastig verhaal wordt, als de gemeente bij de aanwijzing aan alle wettelijke vereisten voldoet. „De rechter zal belangen afwegen. Ik kan me voorstellen dat het belang van iemand met een leegstaand pand niet opweegt tegen het algemeen belang van de overheid en de verantwoordelijkheid vluchtelingen op te vangen.”

4Hoe lang kan het duren voor dit ingaat?

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de noodwetgeving nu „wordt afgestoft”. De noodwet borduurt voort op een maatregel van Van der Burgs voorganger Ankie Broekers-Knol (VVD). Die wilde vorig jaar met een ‘aanwijzing’ vijf gemeenten dwingen asielzoekers op te vangen – waar achteraf geen wettelijke basis voor bleek te zijn. Of en wanneer noodwetgeving wordt ingezet, is aan Van der Burg. Die gaf vorige week nog aan weinig te zien in dwang.

Als er snel ingegrepen moet worden, kan volgens hoogleraar Sluysmans de noodwet vrij snel van kracht worden. „Die moet dan nog wel door beide Kamers en worden gepubliceerd. Normaal duurt dat maanden. Maar bij voldoende urgentie kan een noodwet in vrij korte tijd worden aangenomen.”

Advocaat Mans is het daarmee eens. „Dan heb je het over een kwestie van weken, hooguit twee maanden. Anders schiet zo'n noodwet zijn doel voorbij.”

Ministeries houden rekening met grote aantallen vluchtelinen uit Oekraïne: grootschalige opvang in ‘vluchtelingendorpen is optie’