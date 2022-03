Kracht celtentakels komt uit draaiende eiwitdraden

Waar komt de kracht vandaan in de dunne tentakels waarmee cellen zich aan oppervlaktes hechten en zich kunnen verplaatsen? Die kracht komt uit steeds strakker in elkaar draaiende eiwitvezels in deze tentakels, schrijven biofysici van het Niels Bohr Instituut in Kopenhagen maandag in het wetenschappelijke blad Nature Communications.

De tentakels worden filopodia genoemd. Dat ze kronkelen en draaien was al eerder door andere onderzoekers waargenomen, maar de Denen hebben nu het mechanisme opgehelderd. Daarvoor gebruikten ze optical tweezers, pincetten van laserlicht waarmee microscopisch kleine voorwerpen vast te houden zijn. Met deze tweezers is het ook mogelijk op die kleine schaal krachten en beweging te meten.

De tentakels van een cel zijn 100 tot 300 nanometer dik (een nanometer is een miljoenste millimeter). Ze bevatten elk 10 tot 30 actine-filamenten, langgerekte eiwitdraden. Actinedraden geven de cel stevigheid en verzorgen ook het transport door de cel van grote moleculen. Bij een cel die zich vasthecht op een glasplaatje zien de filipodia eruit als de tuidraden van een circustent, strak aangespannen rondom de cel. Actine zorgt hier voor de trekkracht.

Handdoek

Dat gaat met een ronddraaiende beweging van de actinevezels in de filopodia, ontdekten de Denen. Dat proces lijkt op het uitwringen van een natte handdoek. Door de draaibeweging die de handdoek in een strakke spiraal brengt, wordt de afstand tussen beide handen aan de uiteinden steeds korter. Op een gegeven moment is verder draaien niet meer mogelijk zonder de strakke spiraal te verbreken. Dan gaat de handdoek kronkelen in lussen die de afstand tussen beide handen bij elke slag extra nog verder verkort. Datzelfde is ook te zien onder de microscoop. Filopodia van een cel die meer weerstand ondervinden, verkorten zich door draaiing van de interne actinevezels, en gaan uiteindelijk ook omkrullen.

De draaiing van de filopodia is volgens de onderzoekers ‘emergent’, dat wil zeggen dat het spontaan optreedt bij een bundeltje filamenten dat strak is samengepakt in een dun kanaaltje. Maar ze vonden ook aanwijzingen dat de cel het proces kan aansturen. De draaiing wordt waarschijnlijk aangedreven door een motor van myosine, een ander belangrijk eiwit in de cel, dat langs de actinevezels ‘wandelt’ en ze zo ten opzichte van elkaar verschuift.

Filopodia hebben voor bijna alle lichaamscellen een onmisbare functie. Al in het eerste begin van het leven zijn ze betrokken bij het groeien van het embryo, later bij de migratie van cellen en gedurende het hele leven vormen ze de ‘voelsprieten’ waarmee een cel zijn omgeving kan verkennen.

Meer onderzoek

De Deense onderzoekers schrijven dat filopodia ook verantwoordelijk zijn voor de migratie van kankercellen, wat invloed heeft op het vermogen van tumoren om uit te zaaien. Ze speculeren erop dat het uitschakelen van myosine mogelijk kan verhinderen dat de kanker zich verder kan verspreiden. Maar of dat inderdaad zo kan werken, zal nader onderzoek moeten uitwijzen.