Israël sluit rijen met Arabieren tegen Iran

Een van de grondleggers van het moderne Israël, David Ben-Gurion, zou ervan hebben opgekeken. Vier Arabische ministers van Buitenlandse Zaken die zondag naar Sde Boker in de Negev-woestijn reisden – waar Ben-Gurion dicht bij een bekende kibboets begraven ligt – voor tweedaags overleg met hun Israëlische en Amerikaanse collega’s. Nooit eerder was zoiets vertoond.

Maar de bezoekers van de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Marokko en Bahrein vergaten de oude animositeit jegens Israël liever even om te demonstreren dat ze zo nodig bereid zijn met Israël samen te werken. Die boodschap was vooral bestemd voor Iran, dat voor onrust heeft gezorgd in de regio, vooral met zijn nucleaire programma.

Vergenoegd maakte Yair Lapid, de Israëlische minister, naderhand bekend dat dit overleg bij toerbeurt in de toekomst jaarlijks zal worden gehouden. „Deze structuur – de gedeelde capaciteiten die we opbouwen – intimideert en schrikt onze gemeenschappelijke vijanden af, in de eerste plaats Iran en zijn nauwe bondgenoten.”

De vier Arabische staten en Israël gaven hiermee ook een signaal aan de eveneens aanwezige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, dat de VS moeten oppassen met een nieuw nucleair akkoord met Iran. Volgens zowel Iraanse als Amerikaanse bronnen zijn de onderhandelingen daarover in Wenen zo goed als afgerond. Maar Israël en het viertal vrezen dat Iran beloond zal worden met opheffing van economische sancties zonder voldoende garanties dat Iran nooit de beschikking zal krijgen over kernwapens (al hebben de Iraanse leiders altijd ontkend daarop uit te zijn).

Het Arabische bezoek aan Israël was intussen een klap in het gezicht van de Palestijnen, die zich toch al verraden voelen door Arabische staten die hun relatie met Israël hebben genormaliseerd. Na de Emiraten zijn ook Bahrein en Marokko daartoe in 2020 overgegaan. Egypte deed dat al in 1979. „Tenzij de bezetting eindigt, zijn Arabische normaliseringsontmoetingen niets dan een illusie en een gratis beloning voor Israël”, klaagde de Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh maandag.

Blinken en sommige Arabische ministers bewezen niettemin lippendienst aan de Palestijnse zaak. „We moeten duidelijk maken dat deze regionale vredesovereenkomsten geen vervanging kunnen vormen voor vooruitgang tussen Palestijnen en Israëliërs”, stelde Blinken. De VS en de Arabische staten blijven aandringen op een volwaardige Palestijnse staat naast Israël, maar de kans dat het zover komt, lijkt door het Israëlische beleid van de laatste jaren alleen maar kleiner te worden. De verzekering van de Egyptische minister Sameh Shoukry dat „we het belang onderstrepen van het Palestijns-Israëlische vredesproces” klonk nogal hol.

Een schrale troost voor de Palestijnen was intussen dat ze wel de Jordaanse koning Abdullah konden verwelkomen in Ramallah. Weliswaar heeft ook Jordanië al jaren diplomatieke relaties met Israël, maar recent is de relatie met Israël juist bekoeld.

De verhouding tussen Israël en de Palestijnen blijft gespannen. Afgelopen zondag werd Israël opgeschrikt door een tweede terroristische aanslag binnen een week. In de plaats Hadera openden twee mannen het vuur. Bij het vuurgevecht dat volgde kwamen twee jonge politieagenten om het leven. Drie andere politiemensen raakten gewond. De aanvallers zouden behoren tot Islamitische Staat. Beiden werden gedood.

Op 22 maart was er een terroristische aanslag in de zuidelijke stad Beër Sjeva. Daarbij werden vier burgers gedood. De dader, eveneens een aanhanger van IS, werd doodgeschoten door een gewapende buschauffeur.

