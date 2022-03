In de Russische provinciesteden zijn sommige eerste levensbehoeften al schaars

Waar het om suiker gaat, neemt Maria geen risico’s. In supermarkt Pjatjorotsjka (‘Vijfje’) in het centrum van Samara, heeft de bejaarde vrouw vijf pakken suiker in haar mandje gelegd. Om geen korrel te verliezen, heeft ze om ieder pak een extra plastic zakje gedaan tegen eventuele scheuren. Wanneer ze merkt dat ze wordt gevolgd, loopt ze snel naar een ander gangpad en vandaar als een haasje naar de kassa. Als goudstaven bergt ze de pakken zorgvuldig weg in haar geblokte boodschappentas.

Pas buiten op straat overwint de vrouw haar achterdocht tegen de journalist. „Ik heb een datsja, daar maak ik in de zomer jam”, verklaart de gepensioneerde fabrieksarbeidster de aankoop van vijf kilo suiker. „Toen mijn buurvrouw belde om te zeggen dat er hier nog was, ben ik meteen gekomen. Je weet toch nooit!” Ze draagt een grijsbruine muts met een grote, gebreide bloem en een lichte, gestreepte jas. De zomer mag nog ver weg voelen, het ijs op de Wolga begint al te smelten. Het is nooit te vroeg om over de moestuin na te denken, zeker niet met zware tijden op komst.

Foto Andrej BorodoeliN

Waar Russische middenklassers in de grote steden zich als gevolg van de harde westerse sancties afvragen of ze straks nog een iPhone, een paar Nikes of Louis Vuitton-tas kunnen kopen, maken miljoenen, vooral oudere Russen in de provinciesteden zich nu al zorgen over hun eerste levensbehoeften. Van slag door de verhalen over oorlog en sancties begonnen burgers zó massaal basisproducten in te slaan, dat supermarkten de vraag niet konden bijbenen. In no-time raakten basisproducten als suiker, zout en zonnebloemolie op.

Geduw en getrek

Pogingen van de autoriteiten om de gemoederen te bedaren liepen spaak. In supermarkten in het hele land kwam het tot geduw en getrek. Op een video van een markt in Saratov, ten zuiden van Samara, kwam het bijna tot gevechten, afgelopen weekend stonden daar weer lange rijen. „De baboesjki zijn aan het hamsteren. Ze herinneren zich de tekorten aan het van de jaren tachtig toen de schappen op kool na leeg waren en het volk in kilometerslange rijen stond voor melk en brood. En misschien hebben ze gelijk, niemand weet wat er morgen gaat gebeuren”, schreef een krant in het zuidelijke Krasnodar.

Niet alleen de schaarste van de jaren tachtig staat oudere Russen in het geheugen gegrift, ook de herinnering aan de oorlog is nog levendig. Toen Moskou door de Duitsers werd bedreigd, fungeerde het 1,3 miljoen inwoners tellende Samara vanwege zijn strategische ligging tussen 1941 en 1943 als alternatieve hoofdstad voor de Russische regering. Ministeries, ambassades en duizenden ambtenaren werden vanuit Moskou naar Samara geëvacueerd. Eerder deze maand vroegen lokale journalisten zich af of de bunker, die Stalin hier liet aanleggen, geschikt zou zijn als schuilkelder. Het stadsbestuur wees daarvoor echter de metro aan, waar 50.000 mensen zich zouden kunnen verschuilen in geval van nood.

Onder invloed van de westerse sancties ontstaan meer tekorten in Rusland. Internationale bedrijven als het Amerikaanse Procter & Gamble schroefden leveranties terug, wat zich vertaalt in gebrek aan luiers, maandverband en zelfs condooms. Toch is het belangrijkste probleem niet producten die vanuit andere landen kunnen worden aangevoerd, maar de enorme prijsstijgingen. „We zullen echt niet zonder luiers en maandverband komen te zitten, de vraag is wel wat we ervoor zullen gaan betalen”, zei de directeur van een distributiebedrijf tegen de krant Argumenty i Fakty.

Medelijden

In een klein hotel in het oude centrum werkt de Armeense Rafael achter de receptie. De vriendelijke zestiger met grote verbaasde ogen weet alles van suiker én van Oekraïne. Voor hij eind jaren negentig naar Rusland kwam, was Rafael de „derde man” in een Oekraïense suikerfabriek. Hij heeft medelijden met zijn Oekraïense collega’s en vrienden van vroeger. „Ik hou van de Oekraïners, maar ze zitten klem tussen Rusland en het Westen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben geen aanhanger van Poetin. Maar hij heeft dit land wel orde gebracht en de corruptie aangepakt, die in Oekraïne de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen.”

Volgens Rafael zit het probleem niet alleen bij hamsterende bejaarden, maar ook in de prijsspeculanten die overal weer dreigen op te duiken. „Zakenmensen willen nu eenmaal geld verdienen. De overheid kan wel zeggen dat winkels de suikerprijs laag moeten houden, maar daar trekt natuurlijk niemand zich wat van aan.” Russische media berichten al over aanhoudingen van smokkelaars.

Bij supermarkt Magnit op de brede Leninboulevard hangen keurige bordjes aan de schappen met de mededeling dat klanten slechts één pak suiker, één pak meel, en één liter zonnebloemolie mogen kopen. Maar ook hier is de suiker op. Een oudere vakkenvuller in groen uniform, die op zijn knieën het koffieschap bijvult, zucht diep bij de vraag - de zoveelste vandaag. „Er ís hier geen suiker, en we hebben het ook niet verstopt. Ik begrijp het ook allemaal niet meer. De mensen zijn gewoon helemaal gek geworden.”