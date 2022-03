Het peloton kijkt nu naar Afrika

Deze zege was voor alle Afrikaanse wielrenners, zei Biniam ‘Bini’ Girmay zondag, nahijgend van de inspanning. Als eerste renner van het Afrikaanse continent won de Eritreeër een klassieker, Gent-Wevelgem. In de finale had hij in de sprint zijn drie medevluchters verslagen, onder wie gekende snelle mannen als Christophe Laporte en Jasper Stuyven. „Er gaat veel veranderen voor mij, maar ook voor andere Afrikaanse renners”, zei hij na afloop. „We hebben een mooie toekomst.”

Girmay is het nieuwe gezicht van een generatie Afrikaanse wielrenners die al mocht proeven van koersen op het hoogste niveau en nu laat zien dat ze kan winnen. In 2011 was zijn landgenoot Yohann Gène de eerste zwarte renner in de Tour de France. Vier jaar later droeg Daniel Teklehaimanot, ook uit Eritrea, als eerste de bollentrui.

De overwinning van Girmay kwam niet uit het niets. Bij de WK vorig jaar in Leuven werd de 21-jarige renner tweede bij de beloften. Vrijdag toonde hij vorm met een vijfde plaats in de E3 Classic.

Ploegleider Aike Visbeek van Intermarché-Wanty, het team waar Girmay voor rijdt, herinnert zich wat voor effect diens zilveren WK-medaille had in Eritrea, een wielergek land als erfenis van de Italiaanse kolonisatie. „De Eritrese wielerbond wilde hem meenemen voor een tour van twee maanden langs alle Afrikaanse wielerbonden. Dat was niet goed voor de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Toen zijn het twee weken geworden.”

Ook nu „zal het wel veel kabaal opleveren” als Girmay naar huis gaat, zegt Visbeek. „Hij zal als een held onthaald worden.” De Eritreeër kiest ervoor de Ronde van Vlaanderen te laten schieten zodat hij bij zijn vrouw en dochter in de Eritrese hoofdstad Asmara kan zijn. Hij heeft ze al drie maanden niet gezien. Eind april keert hij terug in koers, waarna hij in de Giro d’Italia wil gaan voor etappezeges.

Door zijn prestaties is Girmay een inspiratiebron voor zijn landgenoten, omdat hij laat zien dat het mogelijk is voor Afrikaanse renners om door te breken in deze sport. Als je ziet hoeveel de jonge renner ervoor opgeeft, wordt zijn verhaal nog specialer, zegt Visbeek, „Bini ziet zijn dochter twee, drie maanden per jaar, hij werkt er heel hard voor. Daarom heeft hij een grote gunfactor.”

Te kleine fiets

Het Afrikaanse wielrennen komt van ver, zegt de Belg Hendrik Redant, oud-renner en de afgelopen drie jaar ploegleider bij het Zuid-Afrikaanse Qhubeka-team, dat ter ziele ging vanwege een gebrek aan sponsoren. „Ik fietste tussen 1992 en 1997 elk jaar een paar wedstrijden in Zuid-Afrika. De eerste vier jaar won ik bijna alles. Daarna lukte dat steeds minder goed.”

Het ging er amateuristisch aan toe, vertelt Redant. „Ik herinner me een Nigeriaan die meezat in de kopgroep, op een veel te kleine fiets. Na afloop bleek dat het zijn eigen fiets niet was. De Nigeriaanse wielerbond had tien fietsen, en ze namen er bij elke wedstrijd gewoon een paar mee.”

Het Zuid-Afrikaanse team waarvoor Redant werkte, kwam sinds 2016 op WorldTour-niveau uit. De naam Qhubeka stond voor een project dat fietsen gaf aan volwassenen en kinderen in townships. De ploeg ondersteunde dat project en probeerde daarnaast een platform te bieden aan jonge renners. Vorig jaar kwam de beloning toen Nicholas Dlamini als eerste Zuid-Afrikaan uit een township in de Tour de France startte.

De Nederlander Bert-Jan Lindeman reed in 2021 voor Qhubeka. Door coronabeperkingen kwam hij niet in Zuid-Afrika, maar hij vond het bijzonder om te fietsen voor een goed doel. „Het motiveerde ook om harder te fietsen. Je hebt toch in je achterhoofd zitten waarvoor je het doet.”

Redant noemt het spijtig dat uitgerekend nu Girmay zich een van de beste renners van het profpeloton toont, de enige Afrikaanse WorldTour-ploeg niet meer bestaat. Alleen de opleidingsploeg is nog over. „Dat is een stap terug. Eerst moeten er helaas resultaten zijn voordat er geld komt om het wielrennen naar een hoger niveau te kunnen brengen.”

Opleidingsprogramma

De overwinning van Girmay in Gent-Wevelgem is „life changing”, volgens Kimberly Coats van Africa Rising Team, een Amerikaanse ngo die zich inzet voor wielrenners uit Afrika. „Het geeft jonge renners de bevestiging dat ze dit ook kunnen, en het geeft commerciële teams het vertrouwen hen aan te nemen.” Coats ziet dat steeds meer professionele wielerploegen naar Afrika kijken. „Alsof ze eindelijk doorhebben hoeveel talent hier rondrijdt.”

Girmay kwam naar Europa dankzij het opleidingsprogramma van de internationale wielerbond UCI. In Zwitserland kon hij zijn talent ontwikkelen. Maar bij de UCI is niet voor iedereen plek, zegt Redant. „Veel talenten missen een stap in hun ontwikkeling.”

Bij Intermarché-Wanty kijken ze sinds een jaar, deels uit noodzaak, naar Afrikaanse talenten. „We zitten niet in de positie om dure renners te halen”, zegt Visbeek.

Bij het aantrekken van Afrikaanse renners komt wel veel kijken. Ze zijn niet alleen vaak van huis, maar moeten ook wennen aan een andere cultuur. „Bovendien moeten zij meestal hun familie in Afrika ondersteunen in plaats van andersom”, zegt Coates.

Bij Intermarché proberen ze renners als Girmay, die in zijn eerste jaar in Europa heimwee had, extra aandacht te geven. Maar dan zijn er ook nog de nationale bonden waar je mee te maken krijgt, zegt Visbeek. Zo kreeg hij twee weken geleden het verzoek of Girmay naar Egypte kon afreizen voor de Afrikaanse kampioenschappen. „Dan willen ze opeens de plannen veranderen. Gelukkig hadden we daar hele duidelijke afspraken over gemaakt.” In Girmay’s afwezigheid werd een landgenoot, Henok Mulubrhan, Afrikaans kampioen op de weg.

In 2025 lonken de eerste WK wielrennen op het Afrikaanse continent, in Rwanda. Redant kwam nog nooit in het land, maar hij „weet zeker dat er enthousiast publiek zal zijn”. Ook Coats denkt dat de WK in Rwanda „awesome” zullen worden, maar weet niet of er van het wielrennen veel overblijft na het evenement.

Het is de reden dat Redant hoopt dat het WK leidt tot de oprichting van een professionele wielerploeg op intercontinentaal niveau met uitsluitend Afrikaanse renners. „Dat zou de voltooiing zijn van de ontwikkeling van Afrika tot wielercontinent.”