‘Je moet als mens altijd nieuwsgierig en bescheiden blijven’

‘Na de zomervakantie begin ik aan twee studies: wiskunde en filosofie. Wiskunde wordt, zeg maar, m’n echte studie. Filosofie ga ik erbij doen, gewoon, omdat het me boeit.

„Sinds de tweede klas is filosofie één van mijn schoolvakken. De eerste twee jaar voerden we vooral discussies over allerlei kwesties, dilemma’s, levensvragen. Vanaf de vierde klas werd het theoretischer. Toen kwamen thema’s aan de orde als ethiek, politieke filosofie, wetenschapsfilosofie – en wat grote denkers daarover hebben geschreven, door de eeuwen heen.

Joost Ouweneel (2004) is winnaar van de Filosofie Olympiade 2022. Dit is een jaarlijkse essaywedstrijd waaraan circa tachtig scholieren deelnemen, afgevaardigd door circa dertig scholen. Hij is leerling aan het Emmaus College in Rotterdam, waar hij eindexamen vwo doet.

„M’n leraar filosofie had mij en een klasgenoot vorig jaar uitgenodigd mee te doen aan de Filosofie Olympiade. Die werd toen online gehouden. Dit jaar mocht ik opnieuw meedoen, en nu live, op een landgoed in Leusden. Dat was veel boeiender dan allemaal apart thuis. Op vrijdag kregen we lezingen en een diner. De wedstrijd was op zaterdag.

„We kregen drie uur de tijd om een essay te schrijven, in het Engels, met een citaat van een filosoof als uitgangspunt. Uit vier citaten kon je er één kiezen. Ik had geluk: één van de citaten was van Immanuel Kant. Hij is mijn favoriete denker. De eerste filosofische werken die ik zelf ben gaan lezen, zijn van Kant.

„Immanuel Kant is de grote filosoof uit de tijd van de Verlichting. Zijn stelling waarop ik mijn essay baseerde, kan ik hier wel citeren, maar je hebt eerst wat achtergrondkennis nodig om de tekst te begrijpen. Die context heb ik om te beginnen dan ook opgeschreven in mijn verhaal.

„In feite verzoent Kant twee verschillende manieren waarop je kennis kunt vergaren. De ene is de empirische, waarbij je waarneembare feiten verzamelt. De andere is de rationele, waarbij je al die losse feiten analyseert met je verstand. De synthese van deze twee manieren leidt tot echte kennis, volgens Kant. Je moet jezelf dus continue vragen blijven stellen. Op ieder antwoord volgt een nieuwe vraag. Nooit ben je klaar met denken.

Immanuel Kant (1724-1804) was een Duitse filosoof uit de periode van de Verlichting. In zijn bekendste werk, Kritik der reinen Vernunft (1781), onderzocht hij de grondslagen en grenzen van de menselijke kennis.

„Vandaar ook zijn stelling, waarover mijn essay ging: ‘Het blijft een schandaal voor de filosofie, en voor de menselijke rede in het algemeen, dat we het bestaan van dingen buiten onszelf (…) louter op basis van vertrouwen moeten accepteren, en geen bevredigend bewijs hebben als we een tegenstander willen weerspreken die eraan wenst te twijfelen.’

‘Ik interpreteer dit citaat als een opdracht dat je als mens altijd nieuwsgierig en bescheiden moet blijven. Je moet beseffen dat jouw waarnemingen en jouw meningen worden bepaald door de plek waar je geboren bent, de tijd waarin je leeft, opvattingen die je meekrijgt van je ouders, van je vrienden, op school, noem maar op.

„De ene mens moet de andere niet willen overrulen met zijn overtuigingen. Blijf zélf nadenken, om nieuwe kennis op te doen. En blijf daarover in gesprek met elkaar, met wederzijdse erkenning van veronderstellingen en vooroordelen. Dat is wat ik van Kant heb geleerd, waarover m’n essay gaat, onder andere. En waarmee ik heb gewonnen, inderdaad. Ja, leuk wel.”