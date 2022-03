Heineken keert Rusland toch volledig de rug toe

Heineken heeft besloten Rusland definitief te verlaten. In een persbericht meldde de bierbrouwer maandag „geschokt en diep bedroefd” te zijn over de aanhoudende oorlog in Oekraïne.

De zeven brouwerijen in het land gaan per direct in de verkoop, 1.800 Russische medewerkers krijgen nog tot eind 2022 hun salaris uitbetaald. Het bierconcern heeft na een „strategische herziening” geconcludeerd dat zakendoen in Rusland „niet langer duurzaam of levensvatbaar is in de huidige omgeving.”

Het afschrijven van de Russische activiteiten kost Heineken naar eigen zeggen 400 miljoen euro. Heineken haalt ongeveer 2 procent van zijn totale bieromzet – 440 miljoen euro – uit Rusland. Daarmee is het de derde brouwer in het land.

Het besluit kwam kort nadat duidelijk werd dat een deel van de eigen werknemers ontevreden was met de reactie op de Oekraïne-oorlog tot nu toe. Heineken kondigde op 9 maart aan de verkoop van het Heineken-merk in Rusland te staken, maar de andere biermerken van het concern bleven er wel beschikbaar. Zo konden Russen nog altijd het bier van internationale merken als Amstel en Affligem kopen, evenals de lokale pilsmerken Bochkarev en Tri Medvedya.

Interne kritiek

Op het interne werknemersforum Workplace uitten sommige medewerkers hierop kritiek, schreef onderzoeksplatform Follow the Money afgelopen vrijdag. Dat Heineken niet volledig uit Rusland vertrok noemden zij „beschamend” en „immoreel”. Meer dan 80 procent van de Russische omzet zou voortkomen uit andere merken dan het Heineken-merk.

Een Heineken-woordvoerder zegt dat de interne kritiek geen rol heeft gespeeld bij het besluit te vertrekken. Volgens hem heeft de brouwer sinds de aankondiging van de eerste maatregelen op 9 maart de tijd nodig gehad om de situatie in Rusland te evalueren. Meteen nadat deze evaluatie was afgerond heeft het bedrijf zijn vertrek aangekondigd, aldus de woordvoerder.

Net als veel andere multinationals worstelde Heineken vanaf het begin van de Russische invasie met het vinden van een passend antwoord. Topman Dolf van den Brink kondigde aanvankelijk via LinkedIn aan dat de brouwer 1 miljoen euro aan lokale ngo’s zou doneren, om daarmee humanitaire hulp te bieden aan oorlogsslachtoffers.

Het bericht kwam hem op stevige kritiek te staan, onder meer omdat hij het woord „oorlog” vermeed en slechts sprak van een „grootschalige militaire actie” – de formulering van het Kremlin. Van den Brink bood daarop zijn excuses aan. Ook riep een deel van de lezers op het sociale medium hem op „het lef [te tonen] om met alle activiteiten in Rusland te stoppen”.

Het daaropvolgende besluit om vanaf 9 maart alleen de levering van het Heineken-merk te stoppen „vanwege de Russische oorlog in Oekraïne”, werd door een woordvoerder van het bedrijf omschreven als „een grote beslissing”. „Nog nooit hebben we vanwege geopolitieke redenen besloten om het Heineken-merk ergens weg te halen.”

Dat Heineken nu op basis van voortschrijdend inzicht alsnog heeft besloten de banden met Rusland volledig te verbreken, is niet uniek. Olieconcern Shell kondigde kort na de invasie aan zijn investeringen in olie- en gaswinningsprojecten in Rusland te verkopen, maar bleef wel olie en gas afnemen en hield ook tankstations in het land open. De aankoop van een partij Russische olie met korting leverde Shell veel kritiek op, waarna het uiteindelijk alsnog de deur naar Rusland volledig dichttrok.

Maritiem bouwbedrijf Van Oord leek aanvankelijk niet van plan uit Rusland te vertrekken, maar kondigde afgelopen weekend toch aan de activiteiten „op een gecontroleerde manier” af te bouwen. Ook Zuidaskantoor Houthoff wilde aanvankelijk de Russische staat blijven bijstaan bij rechtszaken in Nederland, maar maakte na publicitaire druk toch bekend de bijstand aan het Kremlin te staken.

Sneeuwbaleffect

Jeffrey Sonnenfeld, hoogleraar aan de Yale School of Management, sprak eerder tegenover NRC van „een sneeuwbaleffect”: hoe meer bedrijven uit een land of sector besluiten te vertrekken, des te groter wordt de druk op concerns die dat niet doen. Veel bedrijven zijn volgens hem bang voor een consumentenboycot.

Daarnaast oefenen vooral jongere medewerkers wel vaker druk uit op de bedrijfstop om een moreel oordeel te vellen. Zorgconcern Philips veroordeelde de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld pas nadat medewerkers intern vroegen om een „steviger standpunt”.

Voor Heineken betekent het maandag aangekondigde vertrek het einde van twintig jaar zakendoen in Rusland. Onder leiding van de latere topman Jean-François van Boxmeer investeerde het concern vanaf 2002 zeker een half miljard euro in de overname van vier bestaande Russische brouwerijen. Later kwamen daar nog drie brouwerijen bij. Wie de Heineken-fabrieken overneemt, is nog niet bekend. Heineken heeft aangekondigd zeker geen winst op de transactie te willen maken.