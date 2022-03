Harde grappen blijven lastig op het Oscargala

De klap zal de ingezakte kijkcijfers van het 94ste Oscargala zeker niet schaden. „Dit was de grootste avond in de televisiegeschiedenis”, reageerde komiek Chris Rock zondagnacht gevat terwijl zijn wang nog nagloeide van de klap van acteur Will Smith.

De komiek had diens echtgenoot Jada Pinkett-Smith, wier huidaandoening alopecia tot haaruitval leidt, met de kaalgeschoren Demi Moore in de film GI Jane vergeleken. „Jada, we kunnen niet wachten op GI Jane 2.” Smith lachte als een boer met kiespijn, keek opzij naar zijn vrouw die geïrriteerd met haar ogen rolde, beende het podium op en sloeg Rock in het gezicht.

Backstage zag men het aan voor een ingestudeerd shockeffect, tot Smith vanuit zijn stoel tweemaal brulde: „Keep my wife’s name out of your fucking mouth.”

Een half uur later nam een huilende Will Smith de Oscar voor beste acteur in ontvangst als vader van tenniszussen Venus en Serena Williams in speelfilm King Richard. Voor een muisstille zaal maakte hij excuses aan zijn collega’s en andere genomineerden, niet aan Chris Rock. Hij vergeleek zich met Richard Williams, een „felle beschermer van zijn familie”, aldus Smith. „Nu lijk ik zelf die gekke vader, net als hij. Liefde laat je gekke dingen doen.”

De klap krijgt ongetwijfeld een ereplek in de galerij van Oscarschandalen; talkshows kunnen er de halve week mee vooruit. De politie van Los Angeles laat weten dat Chris Rock geen aangifte doet; daarmee heeft hij ook weinig te winnen. The Academy neemt in een tweet afstand van „geweld in welke vorm dan ook”. Achter de klap schuilt oud zeer: Will Smith was naar verluidt razend toen de komiek als gastheer van het Oscargala van 2016 de spot dreef met Jada Pinkett-Smiths publieke boycot wegens het OscarSoWhite-protest. Dat was zoiets als hijzelf die Rihanna’s broekje boycot, grapte Rock. „Ik was er niet uitgenodigd.”

Vechtersbaas

Smiths zelfrechtvaardiging via Richard Williams snijdt wel hout. In King Richard kiest deze gewezen vechtersbaas heroïsch voor lijdzaamheid als een jeugdbendeleider hem slaat en vernedert. Maar dreigt diezelfde hooligan zijn dochters te verkrachten, dan mept Williams erop los en pakt zelfs een pistool om de onverlaat te executeren. Gelukkig maakt een goed getimede drive by-shooting dat verder overbodig, maar King Richard is niet het statement voor geweldloosheid dat sommigen er nu van maken.

Uiteraard verwerpt iedereen geweld, maar hoeveel begrip is er voor Smith? Sommige conservatieven zien in de klap een ouderwets galant gebaar. Links ziet vooral gekrenkt machismo en testosteron; The Guardian stelt dat een historische Oscaravond voor vrouwen – beste regie Jane Campion, beste film Sian Heder – werd overschaduwd door mannelijk geweld.

Huidziekte

Is het geoorloofd een grap te maken over een huidziekte? Dat Chris Rock ermee weg dacht te komen, is begrijpelijk. Jada Pinkett-Smith berichtte 28 december vrij luchthartig over haar haarverlies op Instagram in de week dat ze ook een filmpje postte over haar eerste colonoscopie. Vergeleken met de keiharde humor van de ‘roast’, een collectief afzeikritueel dat ook in Nederland is doorgedrongen, is de grap vrij tam.

Op een Oscargala liggen harde, persoonlijke grappen moeilijker. Dat lijkt een handicap, want de laatste tien jaar verloor het evenement gestaag terrein aan het rauwe Golden Globes-gala, waar gastheer Ricky Gervais de vloer aanveegde met de tipsy Hollywood-elite in de zaal. De Golden Globes zijn door interne schandalen nu van de baan, maar de kijkcijfers van het Oscargala zijn tot een zeer bedenkelijk peil gedaald. Het laatste pre-Covid Oscargala van 2020 trok 23,6 miljoen kijkers; in 2014 waren dat er nog 43,7 miljoen. De mondkapjesceremonie van 2021 had maar 10,4 miljoen kijkers.

Dit jaar deed The Academy, die de Oscars uitdeelt, wat omstreden ingrepen om meer kijkers te trekken: niet glamoureuze Oscars uitreiken buiten zendtijd, een publieksfavoriet eren, meer zang en dans en – na twee jaar afwezigheid – weer vaste presentatie door een trio vrouwen. Maar humor blijft lastig. The Academy Awards ervaart Hollywood als een plechtigheid. Milde insidergrappen van types als Billy Crystal of Ellen DeGeneres kunnen nog net, riskante, persoonlijke humor valt dood. Zie de afkeurende reacties op Seth MacFarlanes seksistische liedje ‘We Saw Your Boobs’ in 2013. De striemende humor van zwarte komiek Chris Rock in 2016 was de uitzondering: zelfkastijding leek de al te oude, te mannelijke en vooral te witte Academy in dat jaar wel gepast. Dit jaar lijkt Hollywoods elite de rijen evenwel te sluiten achter Will Smith. De emoties gingen met hem aan de haal, maar Rock en Smith komen er samen wel uit, luidt de algehele teneur. Hoezeer de klap de kijkcijfers ook opkrikt, harde grappen hebben niet de toekomst op het Oscargala.