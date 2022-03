Geld pinnen mag geld blijven kosten

Banken mogen extra geld blijven rekenen voor het pinnen van contant geld. Dat heeft het Financiële Klachteninstituut (Kifid) maandag bekendgemaakt, na klachten van consumenten. Dat klanten van ABN Amro sinds juli vorig jaar extra moeten betalen als ze jaarlijks meer dan 12.000 euro opnemen, wordt niet gezien als onredelijk.

Kifid ontving onder meer een klacht van een consument die wekelijks 300 euro – jaarlijks dus 15.600 – pint als leefgeld. Dat kost bij ABN Amro tegenwoordig 83 euro: 5 euro plus een halve procent van het opgenomen bedrag. Oneerlijk, vond de klager, die altijd geld opnam om overzicht te houden van de uitgaven.

De geschillencommissie van het Kifid denkt daar anders over. De kosten voor het bestrijden van financiële criminaliteit zijn omhoog gegaan, zeggen banken. En omdat steeds minder mensen contant geld gebruiken, wordt pinnen dus duurder. Dat zijn volgens het Kifid goede argumenten zolang consumenten op genoeg andere manieren kunnen betalen.

Het gebruik van contant geld is de afgelopen jaren sterk teruggelopen in Nederland. Werd in 2016 nog 45 miljard euro uit pinautomaten gehaald, in 2020 was dat nog maar 28,5 miljard. Contant geld is voor bijvoorbeeld ouderen en laaggeletterden toegankelijker dan digitaal betalen. Ook omwille van privacy hebben sommigen liever cash.