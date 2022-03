Familie achter Jumbo neemt belang in flitsbezorger Gorillas

Nadat ze dit jaar al een samenwerking met Gorillas hadden aangekondigd, wordt de familie achter supermarktketen Jumbo nu ook mede-eigenaar van deze flitsbezorger.

Via hun investeringsvehikel Mississippi Ventures neemt de familie Van Eerd een belang in de Benelux-divisie van de uit Duitsland afkomstige bezorgdienst. Hoeveel de familie investeert, en hoeveel zeggenschap ze daarvoor terugkrijgt, willen beide partijen niet kwijt.

Met de investering wil de ondernemersfamilie haar positie op „de snelgroeiende markt voor het thuisbezorgen van boodschappen” verstevigen, schrijft financieel topman Ton van Veen van Jumbo maandag in een toelichting op de investering. „Bij Jumbo zien we veel potentieel in instant bezorging, waarmee we nieuwe klantengroepen in grote steden kunnen aanboren.”

Ruim dertig steden

Flitsbezorgen is op dit moment aan een razendsnelle opmars bezig. Het in 2020 opgerichte Gorillas kwam een jaar geleden als eerste naar Nederland, en kreeg al gauw navolging van concurrenten als Flink, Getir, Zapp, Peddler en Didiyo. Bij al die partijen is de belofte min of meer hetzelfde: boodschappen worden binnen tien tot twintig minuten thuisbezorgd met fietskoeriers, vanuit magazijnen in de stad. De klant betaalt daar krap 2 euro bezorgkosten voor.

De komst van flitsbezorgers plaatst ook de ‘traditionele’ winkel voor een keuze: hoe snel moet de bezorging?

Een jaar na introductie hebben de bezorgdiensten hun werkterrein uitgebreid naar meer dan dertig Nederlandse steden. Ook hun benutting neemt toe: bij een peiling van marktonderzoeker GfK in januari gaf 2,8 procent van de ondervraagden aan in de drie maanden ervoor minstens één keer bij een flitsbezorger te hebben besteld. In augustus was dat nog 1,4 procent.

Het Veghelse Jumbo (9,9 miljard euro omzet, 100.000 werknemers) is de eerste Nederlandse supermarktketen die de samenwerking met een flitsbezorger is aangegaan. Het bedrijf kondigde bij presentatie van de jaarcijfers in januari aan dat het de magazijnen van Gorillas vanaf dit voorjaar gaat beleveren met A-merken en huismerken. Financieel topman Van Veen zei toen ook al dat een investering in Gorillas tot de mogelijkheden behoorde.

Inmiddels is de belevering van de magazijnen begonnen. Bestellen kan voorlopig alleen nog via de mobiele app van Gorillas. Pas later dit jaar kunnen ook klanten via de site of app van Jumbo bestellen en de spullen dan via het Duitse concern laten thuisbezorgen. Ook wordt bekeken of de fietskoeriers in de toekomst hun boodschappen bij een filiaal van Jumbo kunnen ophalen, zodat Gorillas met minder eigen magazijnen toekan.

Overlast

Dat laatste kan een oplossing zijn voor de groeiende ergernis in veel gemeenten over flitsbezorgers. Amsterdam en Rotterdam maakten dit jaar al bekend dat de bezorgdiensten geen nieuwe magazijnen mogen openen, omdat tot distributiecentra omgebouwde winkelpanden te veel overlast veroorzaken in de buurt. In een rondgang van NRC lieten ook andere gemeentes weten aan maatregelen te werken.

Voor de familie Van Eerd is Gorillas niet de eerste investering buiten Jumbo. Eind 2020 nam ze via Mississippi Ventures al winkelketen HEMA over, samen met investeerder Parcom. Sindsdien prijkt het logo van het warenhuis op de tenues van de Jumbo-wieler en -schaatsploegen. Ook het logo van Gorillas krijgt daar een plekje, waarschijnlijk vanaf de Tour de France van deze zomer.