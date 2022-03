Een duurzaam duwtje in de rug van 13 miljard euro voor bedrijven

Een sexy naam is het niet, maar dat doet niets aan de goede reputatie af. De groene subsidieregeling SDE++, die dit jaar 13 miljard euro omvat, is volgens VVD-Kamerlid Silvio Erkens „het werkpaard van de energietransitie”. Raoul Boucke (D66) sprak eerder deze maand in een Kamerdebat over „onmisbaar gereedschap”, en ook oppositiepartijen als PvdA en GroenLinks zijn – met kanttekeningen – verheugd over de serieuze omvang van de subsidie.

De 13 miljard euro die minister Jetten (Klimaat, D66) anderhalve week geleden bekendmaakte, betekent een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Toen bedroeg de subsidieregeling voor duurzame projecten van bedrijven ‘slechts’ 5 miljard.

Die 13 miljard wordt overigens pas de komende jaren uitgekeerd. Eerst moeten de projecten – van windmolens tot aardwarmte, van ondergrondse CO 2 -opslag tot groen gas uit mest – worden gerealiseerd.

De vergroting van het budget is niet alleen volgens politici hard nodig. Voorzitter Olof van der Gaag van duurzamebedrijvenvereniging -NVDE noemt het extra geld „cruciaal” om de economie te verduurzamen. „Met het vorige, kleinere budget bleef in de praktijk alleen geld over voor zonne- en windenergie en voor ondergrondse opslag van CO 2 . Dat is onvoldoende voor de energietransitie, want bijvoorbeeld geothermie [aardwarmte], duurzaam gas [uit bijvoorbeeld mest] en warmtepompen vallen dan buiten de boot.”

Dat heeft alles te maken met de werking van SDE++. Die regeling is na SDE (2008) en SDE+ (2011) in 2020 aan haar derde leven begonnen. Ze beloont projecten die tegen de laagste kosten de meest tonnen CO 2 -uitstoot kunnen besparen. Zo maken windmolens een nieuwe gascentrale overbodig en het onder de grond stoppen van CO 2 scheelt ook een hoop uitstoot.

Windenergie beperkt

Allemaal waar, volgens Van der Gaag, maar die projecten maken het niet gemakkelijker om huizen van het gas af te sluiten. „Daar heb je warmtebronnen via bijvoorbeeld geothermie voor nodig. De projecten die qua kosten in het rechterrijtje [met hoge kosten] stonden, maken met de uitbreiding naar 13 miljard nu een serieuze kans.”

Ook nieuwe spelregels maken de rol van zon, wind en CO 2 -opslag bescheidener. Als bijvoorbeeld de doelstelling van 33,5 terawattuur aan windenergieprojecten op het vasteland is bereikt, krijgen nieuwe windstroomprojecten voor subsidie al dit jaar nul op het rekest.

Juist die beperking van windenergie kreeg vorige week in de Kamer de meeste kritiek – vooral van PvdA en GroenLinks, in mindere mate van D66. We hebben alle groene stroom nodig, was hun pleidooi, waarom dan dit jaar de subsidie beperken?

De suggestie „dat hierdoor projecten van wind op land niet doorgaan” sprak Jetten tegen. Volgens hem heeft het vooral met timing te maken. „Dat de subsidie dit jaar wordt beperkt, is mede op verzoek van de sector.” Die wil niet alle projecten in één jaar inbrengen, en nu is volgens de minister gegarandeerd dat er ook volgend jaar subsidie voor windenergie is om tot de beoogde 35 terawattuur in 2030 te komen, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken.

Lees meer over SDE++: Uitstoot beperken is lucratiever dan ooit. Hoe kan dat?

Door de beperking op wind komt er meer ruimte voor duurzame warmte en gas, is de verwachting van de minister. Ook op subsidiëring van CCS (ondergrondse CO 2 -opslag) is een limiet gesteld.

Dat mag ook wel, vindt de linkse oppositie. CO 2 in de bodem steken is immers niet echt verduurzamen. „Een sub-optimale methode”, zoals Jetten het noemt. „Maar ik heb niet de luxe CCS uit te sluiten van subsidie. We lopen in onze verduurzaming immers gigantisch achter.”

Schipperen

Het blijft bij de SDE-regeling een beetje schipperen tussen technieken, vindt Hans Grünfeld, die als VEMW-directeur de belangen van energie-intensieve bedrijven behartigt. „Je kan zeggen dat beperkingen in strijd zijn met het streven zo goedkoop mogelijk de uitstoot te beperken. Maar ik heb er begrip voor; je wilt uiteindelijk voldoende opties hebben om de aangescherpte doelen [naar 60 procent CO 2 -reductie in 2030] te halen.”

Volgend jaar krijgt de SDE++-regeling voor het eerst ‘hekjes’. Verschillende toepassingen, zoals groen gas of aardwarmte, krijgen dan hun eigen subsidiepotje. Daardoor kan niet één toepassing een onevenredig deel van het geld opsouperen.

Die 13 miljard euro subsidie maakt indruk, maar nu al is duidelijk dat lang niet dat hele bedrag zal worden uitgekeerd. Projecten die in aanmerking komen voor SDE++ moeten in vier jaar worden gerealiseerd en kunnen pas daarna op subsidie rekenen. Vaak wordt die uitgekeerd over een periode van vijftien jaar.

Op dit moment is nog niet te zeggen hoeveel van die 13 miljard euro daadwerkelijk naar duurzamer wordende bedrijven gaat. Dat heeft te maken met de hoge energieprijzen en met het goedkoper worden van groene oplossingen. Van der Gaag: „Er is alleen subsidie als de kostprijs voor een duurzame ondernemer hoger is dan de marktprijs. Door de huidige hoge gas- en stroomprijzen valt het voordeel uit naar duurzaam. Het gevolg is bijvoorbeeld dat er op dit moment geen cent gaat naar zon- en windprojecten.”

Het geld dat het kabinet uittrekt voor de regeling int het grotendeels via de energierekening, in de vorm van de zogeheten ODE-heffing, de opslag duurzame energie. Bedrijven betalen twee derde ervan, huishoudens een derde. Het vorige kabinet zegde op Prinsjesdag 3 miljard SDE-subsidie toe uit de algemene middelen, de schatkist.

Onvoldoende, vindt Grünfeld van VEMW. „Door de versnelling van de transitie gaat de hoogte van de ODE steeds meer drukken op de energiegebruikers”, zegt de vertegenwoordiger van de industrie. „Dat geldt voor huishoudens en zeker ook voor bedrijven. De Oekraïne-crisis – we willen af van Russisch gas – laat wel zien hoe nodig de energietransitie is.”

Minister Jetten toonde zich in de Tweede Kamer ook niet gelukkig met de SDE-financiering via de energierekening. Die nota is nu zonder ODE-opslag al hoog genoeg. „De staatssecretaris van Financiën kijkt nu naar alternatieven, want wat mij betreft moet die heffing niet meer via de energierekening lopen.”