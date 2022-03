De overvloed van een sprekend beeld

Er is bedrukkende rijkdom. En er is verrukkende rijkdom. En dan bedoel ik niet zoiets flauws als: geestelijke rijkdom verrukt en materiële weelde bedrukt, al is het makkelijk om een beetje misselijk te worden van mensen die veel meer geld hebben dan ze uit zullen kunnen geven (en waaráán?) en die dan nóg meer geld willen hebben. Maar sommige mensen weten heel goed waaraan hun geld te besteden.

Ik was op bezoek bij de Fondation Custodia in Parijs in het gebouw waar vroeger ook het Institut Néerlandais zat. (Hier laten we een passage over hoe het bekrompen Nederland zijn buitenlandse culturele instituten heeft afgestoten maar even zitten.) Directeur Ger Luijten beheert (en breidt uit) een schitterende collectie van vooral tekeningen en kunstenaarshandschriften van de verzamelaar Frits Lugt (1884-1970). Brieven van Rembrandt (en daar zijn er überhaupt maar zeven van bewaard!) kunnen er zomaar uit een map tevoorschijn komen, tekeningen van Rubens of Anthonie van Dijck. Zeg het maar.

Het is vreemd hoe geroerd je raakt door een handschrift van Rembrandt. Er is een brief waarin hij Constantijn Huygens maant om snel 44 gulden te betalen, met daarbij een PS: „Mij heer hangt dit stuck op een starck licht/ en dat men daar wijt ken afstaen soo salt/ best voncken”. Rembrandt heeft een ferme streep onder deze aanbeveling getrokken en er zit een inktveeg op het papier.

Zijn eigen hand heeft dit, deze prettig gewone en toch zo treffende aanbeveling, geschreven en aangeraakt! Het is of je dan dichter bij Rembrandt bent dan in zijn huis of voor zijn Nachtwacht – hier, op dit papier, in deze brief zie je ineens dat hij echt bestaan heeft. Twijfelde je daar dan aan? Nee. Maar het weten dat hij bestaan heeft en het werkelijk voelen van die aanwezigheid, ooit, dat zijn twee heel verschillende dingen.

In het trappenhuis hangen allemaal kleine olieverfschilderijtjes, heel veel en heel verschillende, die toch op elkaar rijmen. Allemaal motieven die mensenogen gezien hebben en hebben willen bewaren: grijze lucht boven een landschap, krijtrotsen, kleurige lappen in Algiers, zicht op een rivier, een kijkje uit een raam, een wit stadje in de avondzon, een weg, een berg, een lichtval op een oever. Ze trekken de ogen en vragen om kijken, maar wat zie je eigenlijk? Bijna niets is wat je noemt ‘een gebeurtenis’. Het zijn alleen maar momenten, dingen die gezien zijn en die uit hun alledaagsheid getild zijn doordat ze zijn vastgelegd.

De dichter Chr. J. van Geel schreef „Beeldspraak is wat leeft” – misschien is het zoiets. Dat alles wat opgevangen wordt in een schilderij of een gedicht vanzelf een vorm van beeldspraak wordt, al weet je niet méér te zeggen dan dat het beeld spreekt, niet waarvan of waarover. Maar dat het beeld er is, dat is op zichzelf betekenisvol. En een rijkdom. Die overvloed stemt vrolijk en opgewonden en juist niet beschaamd om de rijkdom, maar gelukkig om wat er bewaard is en gezien en waar mensen vreugde aan hebben ontleend en dat nog doen.

Er zijn allerlei bedreigingen en het kan zo makkelijk lijken alsof juist de kleine vreugdes er niet toe doen, sterker nog, verkéérd zijn, wereldvreemd, escapistisch. Maar dat iemand gezien heeft hoe zonlicht door eikenblad scheen, hoe een kind omstreeks 1635 schrok van een hondje, hoe er veertig jaar geleden sneeuw lag op een meidoornhaag in Groningen, die heel gewone dingen die de rijkdom van het leven uitmaken, dat is wat we moeten bewaren.

