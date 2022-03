De NAVO werkt weer maar heeft nog veel huiswerk in te halen

De NAVO is weer terug. NAVO-landen hielden vorige week een ingelaste top in Brussel, in het bijzijn van de Amerikaanse president Biden. Diens voorganger zorgde voor existentiële onzekerheid rondom het militaire bondgenootschap. Trump leek de NAVO geldverspilling te vinden. Na handelsconflicten met Duitsland dreigde hij Amerikaanse militairen uit Europa terug te halen. Landen die te weinig investeren in defensie werden vernederd. Op de jongste top in Brussel straalde de NAVO standvastigheid en eensgezindheid uit. Door de wrede oorlog die Vladimir Poetin tegen Oekraïne is begonnen, loopt iedereen weer in de pas, onder Amerikaanse leiding. Dat is goed nieuws én een pijnlijke les: kennelijk krijgt de NAVO pas glans als een naburig niet-NAVO-land wordt aangevallen.

NAVO-landen moeten bij zichzelf te rade gaan hoe ze hun bondgenootschap dusdanig kunnen verankeren dat het minder gevoelig wordt voor de geopolitieke wind. Zowel in tijden van oorlog als van vrede moet het helder zijn waar de NAVO toe dient. Twijfel hierover ondermijnt de afschrikwekkende werking van het bondgenootschap. De NAVO zegt niet actief in te willen grijpen in Oekraïne, omdat dit kan leiden tot een veel grotere, nucleaire oorlog. Een zeer terecht punt, maar de vraag is of het bondgenootschap mentaal, organisatorisch en strategisch kán ingrijpen als het daar wel bereid toe zou zijn.

Vorig week maandag bracht premier Mark Rutte (VVD) een bezoek aan Litouwen. Nederlandse militairen maken daar al vijf jaar deel uit van een NAVO-missie. „Het is nu serieus, vijf jaar geleden was het nog theoretisch”, zei Rutte. Dat klopt maar half: het was vijf jaar geleden ook serieus, alleen werd dat toen, zeker in West-Europa, onvoldoende onderkend. De NAVO-leiders hebben nu besloten om de oostflank alsnog flink te versterken. In Polen en de Baltische staten was hier al een begin mee gemaakt. Daarnaast komen er vier extra, multinationale ‘battlegroups’ in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije. In totaal staan er nu zo’n 40.000 militairen direct onder het opperbevel van de NAVO. De militaire slagkracht in de lucht en op zee wordt flink opgevoerd. Dit voorjaar maakt de NAVO plannen om de oostelijke lidstaten duurzaam beter te verdedigen.

Ironisch genoeg komt alles waar Poetin altijd voor zei te vrezen door zijn oorlog in Oekraïne nu allemaal uit. De NAVO doet nu wél zijn huiswerk. Zweden en Finland hebben omwille van Ruslands nabijheid het NAVO-lidmaatschap altijd afgehouden. De roep om toch maar lid te worden, klinkt nu ook daar luider. Georgië, Moldavië en Oekraïne weten dat ze niet snel NAVO-lid zullen worden, maar zullen er de komende decennia onverminderd naar blijven streven.

De NAVO zegt één rode lijn te hebben: bescherming van NAVO-grondgebied. Dat daarbuiten burgers gemangeld worden of mensenrechten worden vertrapt kan een reden zijn om in te grijpen (zie Servië in 1999) maar dat hoeft niet, weten de Oekraïners inmiddels. Vooralsnog weegt de verantwoordelijkheid het conflict met een nucleaire macht niet te laten uitdijen groter dan de wens Oekraïne zonder terughoudendheid te helpen. Maar wat doet de NAVO als Rusland chemische of nucleaire wapens inzet? Het zijn tot voor kort ondenkbare scenario’s die goed doordacht moeten worden. Voor Polen en andere oostelijke NAVO-leden geldt ‘artikel 5’: een aanval op één is een aanval op allen. Een snoeiharde garantie, maar in Europa is deze nooit getest. Hopelijk blijft dat zo.