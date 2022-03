Cel en jeugddetentie voor plaatsen explosief voor Poolse supermarkt

De rechtbank in Haarlem heeft twee mannen van 18 en 20 jaar oud maandag schuldig bevonden aan het plaatsen van een zwaar explosief voor een Poolse supermarkt in het Noord-Hollandse Beverwijk. De 20-jarige Amir S. moet 30 maanden de cel in en de 18-jarige Youssef K. krijgt zestien maanden jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De bom, die ze voor een eerder door aanslagen getroffen supermarkt legden, ging niet af, omdat de verdachten op heterdaad werden betrapt. Volgens de rechter had het explosief „enorme” schade kunnen veroorzaken als deze wel tot ontploffing was gekomen.

De twee plaatsten afgelopen juni een landmijn, twee jerrycans met benzine en een accu voor de supermarkt in Beverwijk en werden tijdens deze handeling gefilmd door een beveiligingscamera. De politie werd ingeschakeld en die betrapte S. en K. op heterdaad, waarna de twee vluchtten. Ze stelden in hun verweer dat de mijn niet werkte en dat hun actie enkel bedoeld was om te intimideren. S. en K. zouden hebben gehandeld in opdracht. Het duo zou daarvoor 250 euro per persoon zijn beloofd, al zeiden de veroordeelden niet wie de opdrachtgever was. Het type mijn dat ze gebruikten, is volgens de rechter bedoeld voor „militaire doeleinden”.

De rechter acht de verklaring van de veroordeelden „ongeloofwaardig”. Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut liet zien dat de bom wel degelijk af had kunnen gaan en dat hun doel ook was om de ontploffing te veroorzaken. „Dat de verdachten tegen betaling een zeer gewelddadige opdracht hebben aangenomen en zich enkel hebben laten leiden door eigen winstbejag, neemt de rechtbank hen zeer kwalijk”, zo schrijft de rechtbank. „Zij hebben zich niets aangetrokken van de mogelijke gevolgen van hun handelen.”

Reeks aanslagen

In december 2020 en januari 2021 vonden aanslagen plaats bij verschillende Poolse supermarkten verspreid over het land; destijds werd ook die in Beverwijk getroffen. Voor deze aanslagen heeft het Openbaar Ministerie zeker vijf anderen in het vizier: de 20-jarige Hyron A. gaf afgelopen november toe bommen te hebben geplaatst bij drie supermarkten in Tilburg, Beverwijk en het eveneens Noord-Hollandse Aalsmeer. Ook hij zou voor een opdrachtgever gewerkt hebben en wilde niet zeggen wie dat is.

Sersinio D. zou een geldbedrag hebben gekregen na een aanslag in Aalsmeer en volgens het OM heeft Serginio S. heeft een coördinerende rol gehad bij de explosies in Beverwijk en het Brabantse Heeswijk-Dinther. Antonio N. heeft toegegeven D.’s chauffeur te zijn geweest, maar stelde niets te weten van de aanslagen.

