Britse regering in actie tegen omstreden massaontslag P&O Ferries

P&O Ferries moet de achthonderd personeelsleden die deze Britse rederij onlangs op staande voet ontsloeg, opnieuw aannemen. Zo snel mogelijk, en tegen hetzelfde salaris en andere arbeidsvoorwaarden.

Dat schrijft de Britse minister Grant Shapps (Transport) in een brief aan bestuursvoorzitter Peter Hebble-thwaite van de veerdienstmaatschappij. Shapps plaatste de brief maandag op Twitter. „Deze regering zal niet toekijken hoe de eis om zeevarenden met respect en eerlijkheid te behandelen schaamteloos wordt genegeerd”, aldus Shapps.

Op 17 maart ontsloeg P&O Ferries achthonderd bemanningsleden van zijn veerboten totaal onverwacht en verving hen door goedkopere uitzendkrachten. Het massaontslag, via videodienst Zoom, leidde tot grote ophef in de Britse politiek, bij de vakbonden en onder het publiek.

Premier Boris Johnson riep vorige week op tot het vertrek van topman Hebblethwaite. Die had al toegegeven dat zijn bedrijf de Britse arbeidswet bewust had overtreden door overheid en vakbonden niet op voorhand te informeren over het massaontslag. Zo’n aankondiging zou volgens Hebblethwaite een „schertsvertoning” zijn geweest en had de noodzakelijke reorganisatie niet verzacht.

Verlies door corona

Volgens P&O Ferries heeft de rederij het voorbije jaar 100 miljoen pond (119 miljoen euro) verlies geleden, vooral door de coronacrisis. De maatschappij, die onder meer passagiers en vracht vervoert tussen Rotterdam en Hull, is eigendom van staatsbedrijf DB World uit Dubai. Tijdens de pandemie had de Britse regering P&O Ferries nog gesteund met subsidie.

P&O Ferries heeft bijna 4.000 medewerkers. De veerboten varen jaarlijks ruim 30.000 keer. Ze vervoeren passagiers en vracht op vier routes: Rotterdam-Hull, Dover-Calais, Liverpool-Dublin en Cairnryan (Schotland) - Larne (Noord-Ierland).

In Larne legde de Britse kustwacht afgelopen weekend een van de veerboten van P&O Ferries aan de ketting. Dit schip, de European Causeway, mocht de Noord-Ierse haven niet uit omdat de nieuwe bemanning onvoldoende zou zijn opgeleid en de veiligheid aan boord in het geding zou zijn.

Minimumloon

Minister Shapps maakte maandag verder bekend dat de Britse regering overheidscontracten met P&O Ferries wil heroverwegen. Bovendien wil hij snel een wet invoeren om de arbeidspositie van zeelieden beter te beschermen. Veerdiensten die havens in het Verenigd Koninkrijk aandoen, moeten hun bemanningsleden het minimumloon betalen. Dat ligt vanaf volgende maand op 9,50 pond per uur (11,30 euro). P&O Ferries zou de nieuwe uitzendkrachten 5,50 pond betalen.

Zo draait de nasleep van het massa-ontslag bij P&O Ferries niet alleen om de bereikbaarheid van het Verenigd Koninkrijk per schip, maar ook om de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De Britse tak van zeeliedenvakbond Nautilus International klaagt dat maritiem personeel minder goed wordt behandeld dan werknemers aan de wal.

P&O Ferries is niet de enige ferryrederij die zijn bemanning ver onder het minimumloon zou betalen. Irish Ferries, dat verbindingen onderhoudt tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werkt volgens Britse media met een vergelijkbaar model. Schepen zouden zijn geregistreerd in ‘vlaglanden’ als Bermuda, de Bahama’s en Cyprus. Personeel heeft vooral ‘Jersey’-contracten: arbeidsovereenkomsten, geregistreerd op het Kanaaleiland Jersey, die een lager salaris en minder arbeidsrechtelijke bescherming bieden. Transportminister Shapps noemt het „een race naar de bodem” die snel moet ophouden.