Roman Abramovitsj is ‘veruit de slimste van alle oligarchen’

Hij vloog de afgelopen weken heen en weer tussen Kiev, Moskou en Istanbul, om te spreken met de hoofdpersonen van de oorlog in Oekraïne. Volgens het Britse dagblad The Times zou Roman Abramovitsj zelfs een handgeschreven briefje van de Oekraïense president aan president Poetin hebben gegeven met zijn eisen voor een wapenstilstand. Waarop Poetin nogal direct zou hebben gereageerd: „Zeg tegen hem dat ik hen zal vernietigen.”

Eén van zijn privévliegtuigen mag aan de grond zijn gezet in de Verenigde Staten, de Russische miljardair Abramovitsj bezit meerdere toestellen en weet zich dus nog relatief vrij te bewegen. Twee van zijn luxe megajachten, de Eclipse en de Solaris, liggen aangemeerd in Turkse havens, veilig buiten bereik van de Europese landen die hem sancties hebben opgelegd.

Roman Abramovitsj (55) is één van Ruslands bekendste oligarchen. Hij zou een bemiddelende rol spelen in de vredesbesprekingen tussen Oe-kraïne en Rusland. Zijn rol is wat mysterieus; hij heeft geen plek aan de formele onderhandelingstafel, maar probeert op de achtergrond de partijen dichter bij elkaar te brengen.

President Poetin zou persoonlijk zijn goedkeuring aan Abramovitsj’ bemiddeling hebben gegeven. Maar maandagavond kwam via The Wall Street Journal naar buiten dat Abramovitsj en twee Oekraïense onderhandelaars na een bespreking in Kiev symptomen van vergiftiging vertoonden: ze hadden rode ogen en een schilferende huid. Volgens de krant was niet meer vast te stellen welk gif was gebruikt, maar moet de aanval „als waarschuwing” gezien worden van Russische hardliners.

‘Roman Abramovitsj en Oekraïense onderhandelaars mogelijk vergiftigd’

Ondanks deze vermoedens van vergiftiging zou de inmiddels weer opgeknapte Abramovitsj willen doorgaan met zijn bemiddelingen, schreef de krant. Eerder zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een interview met Russische media dat er vast „geen groot patriottisme” schuilgaat achter Abramovitsj’ bedoelingen. Maar dus wel – impliciet – eigenbelang.

Dat beeld van Abramovitsj als intelligente zakenman die toegang heeft tot machtige regeringsleiders, past precies bij de voorspelling die de Britse onderzoeksjournalist Oliver Bullough doet in een gesprek via Zoom: „Abramovitsj zal zonder al te veel schade uit deze oorlog komen. Hij is veruit de slimste van alle oligarchen.” Bullough schreef meerdere boeken over Russische miljardairs en hoe zij met schimmige financiële constructies uit het zicht van de fiscus weten te blijven – en over de faciliterende rol van het Verenigd Koninkrijk hierin. Er zijn serieuze aanwijzingen dat ook Abramovitsj met lege vennootschappen werkt waardoor niet meteen duidelijk is van wie de geïnvesteerde bedragen zijn.

Profiteren van de val

Roman Abramovitsj, kind van Joodse ouders, komt als selfmade man op in de chaotische jaren negentig nadat de Sovjet-Unie is uiteengevallen. Na zijn studie aan de publieke Goebin Universiteit voor Olie en Gas in Moskou begint hij met handelen in olie en andere grondstoffen.

Onder het bewind van president Boris Jeltsin privatiseren allerlei Russische staatsbedrijven en de ambitieuze Abramovitsj weet daarvan te profiteren. Zijn grootste klapper is oliebedrijf Sibneft, dat hij in 1995 koopt voor 200 miljoen dollar en tien jaar later voor bijna 12 miljard dollar weer van de hand doet. Verder bezit Abramovitsj grote delen van de aluminiumproductie in Rusland en heeft hij aandelen in de luchtvaartmaatschappij Aeroflot.

Een flink deel van zijn vermogen verwerft Abramovitsj dus al vóór president Poetin aan de macht komt, in 2000. En hoewel Abramovitsj daarna altijd ontkent dat hij nauwe banden heeft met het Kremlin, zet hij in deze jaren een opmerkelijke stap. Hij wordt gouverneur in een uithoek van Rusland, in de afgelegen provincie Tsjoekotka. Volgens een boek dat journalist Catherine Belton van de Financial Times heeft geschreven over Poetins entourage was dat „in opdracht van Poetin”, die deze eerste generatie ‘kapitalistische oligarchen’ in het gareel wil krijgen.

Abramovitsj zal zonder al te veel schade uit deze oorlog komen Oliver Bullough onderzoeksjournalist

In de tijd van Abramovitsj’ gouverneurschap, van 2000 tot 2008, ontmoet ook journalist Oliver Bullough hem, in het Kremlin in 2004. Abramovitsj is dan rustig en zwijgzaam en laat zich niet van zijn stuk brengen door Bullough en een andere journalist die proberen hem aan de praat te krijgen. „Hij stond daar maar, vriendelijk lachend naar ons te luisteren, maar hij zei niets. Pas na een kwartier of zo, toen ik een vraag over Chelsea stelde, gaf hij antwoord.”

Oligarch in de aanval na boek over ‘corruptie’ in entourage Poetin

Abramovitsj koopt de Londense voetbalclub Chelsea in 2003. Catherine Belton schrijft in haar boek dat hij die aankoop in opdracht van Poetin heeft gedaan, in een poging invloed te winnen in het Westen. Het komt haar op een rechtszaak te staan; Abramovitsj klaagt haar aan wegens smaad en hij wint, de passage wordt verwijderd.

Toch is de aankoop van Chelsea tekenend --– Abramovitsj richt daarmee als één van de eerste rijke Russen zijn blik nadrukkelijk op het Westen. Hij pompt miljoenen in de club en maakt zich immens populair bij Chelseafans, koopt verder statige panden in Londen en New York. En hij regelt internationale bescherming. Oliver Bullough: „Veel oligarchen regelen een extra paspoort, van de Cariben ofzo, maar hij heeft een Portugees EU-paspoort. Dat is briljant.” De Portugese rabbijn die hem erbij helpt, wordt inmiddels vervolgd en verdacht van corruptie. Abramovitsj heeft ook nog een Israëlisch paspoort.

Vrienden met Paul McCartney

Ook in de kunstwereld is Roman Abra-movitsj een prominente verschijning. Hij koopt voor tientallen miljoenen dollar aan schilderijen, vooral werken van blue chip artists als Francis Bacon of Lucian Freud, die als goede investeringen worden gezien. Samen met zijn inmiddels ex-vrouw Daria Zjoekova zet hij in 2015 in Moskou een cultureel centrum op, Garage, ontworpen door Rem Koolhaas en bedoeld om de Russische kunstwereld naar een hoger niveau te tillen. Zijn exclusieve feestjes zijn berucht en halen de roddelkranten, bijvoorbeeld als Paul McCartney plotseling met The Killers een nummer van The Beatles komt meezingen.

Intussen bewaakt Abramovitsj zijn publieke reputatie met harde hand en de beste advocaten. „Pagina één van het handboek over risico’s op rechtszaken aan je broek is dat je het laat om over Abramovitsj te schrijven”, zegt Oliver Bullough. Hij klaagt zonder pardon journalisten en uitgevers aan, of concurrenten die hem in een slecht daglicht zetten.

In 2012 raakt Abramovitsj in een zware juridische strijd verwikkeld met een voormalige vriend, Boris Berezovski, een oligarch die hem in de jaren negentig hielp om oliebedrijf Sibneft te kopen. Berezovski claimde dat Abramovitsj hem had gedwongen om zijn aandelen later veel te goedkoop te verkopen. „Abramovitsj is er goed in mensen hem aardig te laten vinden. Hij is goed in nederig overkomen”, zegt Berezovski tijdens dat proces. De rechter stelde Abra-movitsj in het gelijk. Berezovski werd een jaar later onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in zijn villa in Ascot, even buiten Londen.

Abramovitsj heeft aangekondigd dat hij Chelsea gaat verkopen. Maar Oliver Bullough kan zich niet voorstellen dat Roman Abramovitsj de sancties die het VK, de EU en Canada nu tegen hem hebben opgelegd niet aanvecht bij de rechter. „Britse advocaten hebben eerder met succes rijke Russen van internationale sanctielijsten af weten te krijgen. Abramovitsj’ advocaten moeten hun lippen hierbij aflikken.”

De officiële redenen van de Britse sancties zijn Abramovitsj’ nauwe banden met Poetin en zijn staalbedrijf Evraz, dat met leveringen aan fabrikanten van tanks het Russische leger zou steunen. Maar Evraz onkent. En al valt die goede relatie met Poetin misschien lastiger te weerleggen nu Abramovitsj een rol bij de vredesbesprekingen lijkt te hebben, wie weet kan dit in zijn voordeel werken. De Oekraïense president Zelensky zou de Verenigde Staten al hebben verzocht om hun sancties uit te stellen vanwege Abramovitsj’ hulp bij de onderhandelingen.