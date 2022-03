Achter plotselinge geweldspiek El Salvador gaat een schimmig steekspel schuil

Een plotselinge explosie van bendegeweld heeft in El Salvador de even populaire als autoritaire president Nayib Bukele aanleiding gegeven nog meer macht naar zich toe te trekken. In het Midden-Amerikaanse land is sinds zondag een noodtoestand van kracht, die leger en politie daadkrachtiger moet laten optreden tegen de ‘maras’. Waar deze bendeleden doorgaans vooral rivalen aanvallen, waren onder hun 71 slachtoffers van vrijdag en zaterdag ook veel willekeurige passanten.

Grondwettelijke vrijheden, zoals het recht op vergadering en de onschuldpresumptie, zijn voor een maand opgeschort. Agenten en militairen hebben door bendeleden gedomineerde wijken afgesloten van de buitenwereld. In de gevangenissen moeten gedetineerden 24 uur per dag op cel blijven, meldde Bukele via Twitter, de favoriete spreekbuis van de 40-jarige populistische leider.

De afgelopen jaren was El Salvador (in de Amerikaanse pers lang ‘de moordhoofdstad van de wereld’ genoemd) juist veel veiliger geworden. Werden er in 2015 nog gemiddeld twintig moorden per dag gepleegd; sinds Bukeles aantreden (in 2019) gingen dagen voorbij dat er geen enkele moord plaatshad in het land van 6,6 miljoen inwoners.

Volgens Bukele is dit helemaal te danken aan zijn ‘Territoriale Controleplan’: politie en leger heroverden buurten en gemeenschappen waar maras lang de dienst uitmaakten. El Salvador kampt al decennia met geweld van ooit in de VS ontstane straatbendes als Mara Salvatrucha-13 (MS-13) en Barrio 18, die hele wijken beheersen door inwoners te bedreigen, verkrachten of vermoorden. Ze bedruipen zich vooral met het afpersen van kleine ondernemers en van vervoersbedrijven en hun passagiers.

Het succesvol terugdringen van het geweld heeft Bukeles populariteit opgestuwd tot grote hoogte. In peilingen zegt minstens 80 procent van de ondervraagden hem te waarderen.

Geen tegenmacht meer

Tijdens een bezoek van NRC aan het land, vorige maand, prezen veel Salvadoranen de koers die het land onder Bukele is ingeslagen. Naast zijn veiligheidsbeleid roemden ze zijn snelle inentingscampagne, grotendeels met coronavaccins uit China. De Aziatische grootmacht financiert meerdere prestigieuze bouwprojecten in El Salvador en Bukele zet zich retorisch graag af tegen de VS. Ook heeft hij, als eerste land ter wereld, de cryptomunt bitcoin ingevoerd als wettig betaalmiddel.

Reportage: Wat betekent de bitcoin voor gewone Salvadoranen?

Bukeles eigenzinnige koers wordt wel steeds meer die van een excentrieke alleenheerser. De president (een oud-ondernemer en -burgemeester) heeft het landsbestuur volledig naar zijn hand gezet. In de volksvertegenwoordiging heeft hij met zijn partij Nieuwe Ideeën afgerekend met het impopulaire tweepartijenstelsel van de linkse FMLN en rechtse Arena, die de politiek na de burgeroorlog (1980-92) domineerden.

Het succesvol terugdringen van het bendegeweld was een van de belangrijkste prestaties van de president

Die parlementaire overmacht wendde hij vorig jaar aan om ook de rechtelijke macht te kapen door kritische opperrechters en procureurs te ontslaan. Zijn verzoek om de noodtoestand was zaterdagnacht een hamerstuk in de nationale Assemblee.

De abrupte escalatie van het bendegeweld wordt door veiligheidsexperts in verband gebracht met een mogelijk impasse in de heimelijke onderhandelingen die Bukele zou voeren met de bendeleiders. Hoewel de president het bestaan van zulke besprekingen stellig ontkent, is praten met bendes een aanpak die voorgangers (uiteindelijk) altijd kozen.

De regering-Biden zette eind 2021 twee hoge overheidsfunctionarrisen op een sanctielijst, omdat zij namens de regering in het geheim zouden onderhandelen met de MS-13-top. Gevangen leiders zouden in ruil voor geld en privileges (zoals mobieltjes en prostituees in de cel) hun straatsoldaten in toom houden, aldus de VS.

Een tatoeage is al verdacht

Nieuwssite El Faro onthulde de gesprekken in 2020 al op basis van geheime onderhandelingsdocumenten. Het laatst overgebleven onafhankelijke kwaliteitsmedium van het land, dat subsidie krijgt van de Open Society Foundation van de Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros, wordt sindsdien frontaal aangevallen door Bukele. Vorig jaar ontdekte de redactie collectief slachtoffer te zijn geworden van overheidsspionage via Israëlische hacksoftware (Pegasus) op verslaggeversmobieltjes.

Lees ook dit profiel: ‘Millennial dictator’ Bukele grijpt alle macht in El Salvador

Dat hij zou praten met dezelfde bende die dit weekeinde dood en verderf zaaide, ondergraaft Bukeles bewering dat zijn harde aanpak het land veiliger maakt. Het dwingt hem om retorisch nog harder uit te halen naar gevangen maras. Op Twitter dreigde hij dat zij „nooit meer de binnenplaats zullen zien” en dat het aantal maaltijden in de gevangenissen gelijk blijft, al komen er nu extra gedetineerden bij. Zondag pochte hij over „reeds 600 arrestaties in twee dagen, dankzij de noodtoestand die dertig dagen duurt en verlengbaar is”.

Volgens Bukele zal de noodtoestand geen gevolgen hebben voor het dagelijks leven van de meeste Salvadoranen. Dat geldt niet voor bewoners van wijken die bekend staan als bendebolwerken. Aan de rand van die buurten zijn controleposten ingericht waar politie en leger zondag elke voorbijganger fouilleerden.

In San José El Pino, een berucht bastion van MS-13, zagen een verslaggever en fotograaf van El Faro hoe dit gaat. Mannen met tatoeages – een bekend maar zeker niet uniek kenmerk van maras – moesten knielen en hun handen boven hun hoofd houden. Ook een man met een rock-tatoeage moest zo tot twintig minuten lang zitten, voordat hij weer door mocht. Mensen die de wijk binnenkwamen, werden gemaand: „Als je naar binnengaat, mag je niet meer naar buiten.”