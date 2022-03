Wat Nederlandse series Nederlands maakt: 'We houden van underdogs, met een beetje hoop en romantiek'

Ruim tien jaar maakte Antoinette Beumer (59) bioscoophits, als De gelukkige huisvrouw, Loft en Soof. Maar ze wil niet meer regisseren, en heeft ze sinds een halfjaar een nieuwe baan bij Netflix. Beumer bepaalt welke nieuwe Nederlandse en Vlaamse series Netflix gaat maken. Het Nederlandse aandeel in de Netflix-series was lange tijd mager, met drie series. Je hebt Undercover, Ares, en vanaf 8 april Dirty Lines, over de telefoonsekshandel in de jaren tachtig. Maar Beumer wil dat flink gaan uitbreiden.

Beumer moest nadenken toen haar de baan werd aangeboden, want ze voelde zich bij Videoland (RTL) – waar ze feitelijk hetzelfde werk deed – prima op haar plek: „Maar als de Champions League belt, dan zeg je uiteindelijk natuurlijk geen nee.” Beumers doel is om „de mooiste plannen van Nederland te vinden”, vat ze samen. Veel schrijvers, regisseurs of producenten weten haar zelf wel te vinden: elke week belanden tientallen ideetjes, scripts of plannen op haar bureau in het Netflix-kantoor in een zijstraatje in Amsterdam Oud-Zuid. De aantrekkingskracht van Netflix voor seriemakers is bekend: flinke budgetten, vrijheid, en kans op een internationale doorbraak.

Grote, open ruimtes domineren het immense kantoor voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, dat plek biedt aan zeshonderd werknemers. In kamers die namen dragen van series en bekende personages, worden series ontwikkeld, ratings geanalyseerd en strategieën bedacht om de sterke positie in het medialandschap te behouden. Met 3,2 miljoen abonnees is Netflix de grootste streamingdienst van Nederland. In een vitrine in de kantine staan Emmy Awards die Netflix won voor House of Cards en Orange is the New Black, acht jaar geleden de twee eerste Netflix-hits. De demonische megapop uit recent succes Squid Game kijkt met haar priemende ogen uit over de patio waar medewerkers kunnen lunchen.

RTL-baas Erland Galjaard zei: het is leuk. Maar kan er iedere week een lijk in?

In haar eerste zes maanden heeft Beumer met haar team „een handvol” projecten het groene licht gegeven om door te ontwikkelen. Namen en rugnummers wil ze niet noemen. Dus hoeveel series zij voor hoeveel geld gaat maken, en wanneer die uitkomen, wil ze allemaal niet zeggen. „We presenteren onze series pas als ze helemaal klaar zijn”, legt ze uit. „We willen de makers tijdens het hele proces een vrijheid geven die ik zelf als regisseur nooit heb gevoeld – zonder extra druk van de buitenwereld.” Beumer zegt carte blanche te hebben, maar natuurlijk zijn er financiële grenzen. Beumer: „Het zou niet realistisch zijn om voor de Nederlandse markt een dure serie als The Crown te maken.”

Mensen van vlees en bloed

Een belangrijk criterium is voor Beumer of de series meer op de personages gericht zijn dan op het verhaal. „De snelle opkomst van de streamers heeft de manier van kijken wezenlijk veranderd”, legt ze uit. „We zijn in Nederland gewend aan lineair kijken: je zapt ergens langs en je moet dan blijven hangen. Van oudsher zitten er vrij veel herhalingen in series, omdat kijkers ook bij aflevering twee of drie nog moeten kunnen aanhaken.” Dat soort verplichtingen vallen weg bij series op streamers, die over het algemeen worden gebinged: je kijkt meerdere afleveringen per keer. „Voor ons is het belangrijk dat kijkers zich binden aan de personages. Het moeten mensen van vlees en bloed zijn die gaandeweg een ontwikkeling doormaken waarmee jij je kan identificeren.” Dat vergroot ook de kans dat de kijkers meerdere seizoenen blijven kijken.

Voor regisseurs is het maken van een Netflix-serie ook aantrekkelijk omdat zij direct een wereldwijd publiek kunnen bereiken – de streamingdienst is inmiddels te zien in 190 landen. In veel landen maakt Netflix series en films voor de plaatselijke kijkers. Soms dient zich een wereldwijde verrassing aan, zoals het Koreaanse Squid Game of het Spaanse Casa de Papel. Maar dat zijn uitzonderingen, zegt Beumer, Nederlandstalige series zijn voor het eigen taalgebied bedoeld. Dat ze in het buitenland aanslaan, is mooi meegenomen, maar geen uitgangspunt. „Elke markt vraagt om een ander soort series. De kijkervaring van een Braziliaan is heel anders dan die van een Belg of een Afrikaan. Je moet je bij het ontwikkelen van een Nederlandse serie niet gaan bedenken of een Braziliaan het ook leuk vindt. De verhalen moeten voor het lokale publiek relevant zijn, buitenlands succes is een bonus.”

Foto Annabel Oosteweeghel

Hoe kiest zij uit de vele plannen? „Ik bekijk ze in eerste instantie als een kijker. Ik kan kiezen uit honderden series: waarom zou ik juist op déze pitch klikken? En wat zorgt ervoor dat ik dóór blijf kijken?” Daarnaast neemt zij haar kwart eeuw ervaring als maker mee. „Ik zoek een eigenheid, ik hou van makers die een origineel plan voorleggen waar we onvoorwaardelijk in kunnen geloven”. Bij Netflix heb je als seriemaker te maken met één financieringsloket, en dat is in Nederland een zeldzaamheid, weet zij uit ervaring. „Als maker moet je over het algemeen langs vele financiële potjes waar dramaturgen of geldschieters allerlei dingetjes aan je serie of film willen aanpassen. Daardoor verwatert een goed idee heel snel.”

Voorbeeld: ze ging ooit, samen met Ronald Giphart en Saskia Noort, met een serieplan naar RTL. „Het ging over een groep veertigers in midlifecrisis. RTL-baas Erland Galjaard zei: het is leuk. Maar kan er iedere week een lijk in? En dat Wendy van Dijk dan de moord oplost?” Over het algemeen had Beumer zelf overigens weinig te klagen: haar meeste films werden precies wat zij wilde maken. „Maar als maker dacht ik zelf al vrij commercieel en wilde ik films voor een groot publiek draaien. Anderen hoefden mij niet te vertellen dat het slim was om Dan Karaty in Soof te casten.”

Verder dan de Randstad

De nieuwe Netflix-baas probeert ook heel bewust verder te kijken dan de Randstad. De streamingdienst zegt diversiteit belangrijk te vinden, met ruimte voor verhalen over mensen met een niet-witte achtergrond of een niet-hetero geaardheid. Dat wil het nieuwe hoofd drama ook in Nederland gaan opbouwen. „Ook in Nederland is inmiddels aangetoond dat drama dat zich in de regio afspeelt heel goed werkt én een breed publiek kan aanspreken”. Een goed voorbeeld is het Twentse De Beentjes van Sint-Hildegard. „Veel makers belanden als ze jong zijn in de Randstad. Maar ik probeer ze aan te sporen in hun denken weer terug te gaan naar hun roots. In de regio zijn prachtige verhalen te vinden.”

Netflix is actief op zoek naar onbekende nieuwe talenten. De streamer initieerde mede het project Generation Inclusion, waar onervaren jonge makers met een goed idee zich kunnen melden. Er zijn de afgelopen maanden studenten van de Filmacademie langs gekomen. „We kijken in Nederland altijd maar naar het buitenland”, merkt Beumer. „We moeten stoppen ons anders voor te doen dan we zijn. We lijken te vergeten hoeveel geweldige series hier worden gemaakt. Het klopt wel dat we vaak niet de middelen hebben om het er premium uit te laten zien. En makers kunnen hun focus zelden op één project richten: iedereen heeft minstens zes ijzers in het vuur in de hoop dat er eentje doorgaat.”

De regisseur vindt het lastig om te duiden wat zij typisch Nederlands vindt. De eerste Nederlandse Netflixseries richtten zich op seks (Dirty Lines), drugs (Undercover), en een studentencorps (Ares). „In de Nederlandse literatuur omarmen we vaak de antihelden”, stelt ze. „We houden van underdogs, mensen die worstelen met het menselijke onvermogen. Dat delen we denk ik met Scandinavië, al hebben wij dat dystopische inmiddels wel losgelaten. Er is nu meer ruimte voor hoop, voor romantiek: denk aan een lhbtqi+-serie als Anne+.”

De grote bazen van Netflix drukten Beumer tijdens het eerste gesprek op het hart dat zij iemand zochten die ook durfde te falen. „Creativiteit bestaat niet in een wereld waar je altijd maar op safe speelt. Het is niet erg als een serie soms toch niet van de grond komt of niet uitpakt zoals we hoopten. Als je het beste wilt bereiken, moet je risico nemen. Maar we hebben de ruimte om óók af en toe enorm op ons bek te gaan.”

Antoinette Beumer (1962) studeerde in 1989 af aan de Amsterdamse Toneelschool en leerde daarna als regisseur het vak bij televisieseries als GTST, Spangen en Hertenkamp. Zij ondersteunde regisseur Willem van de Sande Bakhuyzen bij zijn laatste film Ik omhels je met 1000 armen. Daarna maakte zij zelf hits als De gelukkige huisvrouw (2010), Loft (2010) en Soof (2013). Na een ongeluk op de set van Loft moest zij het rustiger aan te doen. In die periode schreef Beumer over haar lastige jeugd het boek Mijn vader is een vliegtuig, dat zij in 2021 zelf verfilmde. Ze werkte twee jaar voor Videoland als coördinator Nederlandse en Vlaamse series. Sinds 1 november werkt zij bij streamingdienst Netflix als Director Original Series Benelux.