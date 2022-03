Utrecht neemt tijdelijk 200 asielzoekers over uit Ter Apel

De gemeente Utrecht gaat tweehonderd asielzoekers opvangen in een voormalig pand van het Holland Casino. Dat heeft de Veiligheidsregio zondag bekendgemaakt. De groep is afkomstig uit het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel, dat tegen de capaciteitsgrenzen aanloopt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft vanwege de drukte in Ter Apel veiligheidsregio’s in het hele land dringend verzocht vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne over te nemen.

In Ter Apel is het zo druk dat de Veiligheidsregio Groningen overweegt om het aanmeldcentrum voor asielzoekers te sluiten. De gemeente vreest voor onveilige situaties, zo zijn er zorgen over „de gezondheid, sociale veiligheid en brandveiligheid”. De nachtopvang biedt plaats aan 275 vluchtelingen, maar vrijdag waren er volgens een woordvoerder zevenhonderd. Dat gaat vaak niet om Oekraïners, omdat zij geen asiel hoeven aan te vragen.

Er is in Nederland al langer een gebrek aan reguliere opvangplekken, daardoor is de drukte in Ter Apel toegenomen. Op basis van de huidige instroom verwacht het COA een tekort van 1.500 opvangplekken in april. Om het aanmeldcentrum te ontlasten, vraagt de organisatie andere gemeenten om ook opvangplekken te creeëren. Utrecht biedt de komende vier weken plaats aan de asielzoekers, daarna gaan de asielzoekers naar een andere locatie. De gemeente spreekt van een „crisisopvang”.

„De huidige opvang in Ter Apel leidt op dit moment tot zeer schrijnende situaties waarbij de opvang van vluchtelingen onder de humane ondergrens dreigt te vallen”, reageert de Utrechtse wethouder Rachel Streeland (Asiel). „Utrecht voelt zich als mensenrechtenstad verantwoordelijk voor het bieden van humanitaire crisisopvang.”