SPD haalt absolute meerderheid bij deelstaatverkiezingen Saarland

Bij de deelstaatverkiezingen in het Saarland hebben de Duitse sociaal-democraten een absolute meerderheid behaald. De enorme overwinning in de kleinste deelstaat van Duitsland is een blijk van vertrouwen in de partij van regerend bondskanselier Olaf Scholz (SPD).

Sinds 1999 werd de deelstaat, met nog geen miljoen inwoners, geregeerd door minister-presidenten van de CDU. De christen-democraten haalden in 67 jaar niet zo’n slecht resultaat als nu; volgens de prognoses komt de partij uit op 28 procent.

De SPD kreeg zondag bijna 44 procent van de stemmen. Aangezien veel partijen de kiesdrempel van 5 procent niet haalden, is dat genoeg voor 27 van de 51 zetels in het deelstaatparlement. De liberale FDP, in Berlijn ook in de regering vertegenwoordigd, haalde 4,9 procent en krijgt dus geen zetels in het parlement. Ook regeringspartij De Groenen lijkt de kiesdrempel van 5 procent net niet te halen. Daarmee zou het parlement in het Saarland alleen uit SPD, CDU en de rechts-populistische AfD (5,6 procent) bestaan.

Die Linke verdeeld

De sociaal-democraten wonnen ruim 14 procentpunten ten opzichte van de laatste verkiezingen in 2017. Kiezers kwamen vooral van de CDU en van de oude DDR-regeringspartij Die Linke. Het Saarland was, naast de deelstaten in de voormalige DDR, altijd de belangrijkste deelstaat voor Die Linke. Maar de socialistische partij is zeer verdeeld en haalde zondag met een resultaat tussen de 2 en de 3 procent de kiesdrempel niet. Het prominentste partijlid van Die Linke, oud-SPD voorzitter en oud-minister van Financiën Oskar Lafontaine, verliet tien dagen voor de verkiezingen de partij en riep ook op om niet op Die Linke te stemmen.

De lijsttrekker van de SPD, Anke Rehlinger, was volgens een enquête voor veel kiezers ook een doorslaggevende factor. Rehlinger zei zondagavond: „Het Saarland heeft rood gekozen.” Het rood van de sociaal-democraten, ja, maar niet het rood van Die Linke.