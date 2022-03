Rust in je hoofd brengt je naar de top in het vrouwentennis

Op het toernooi van Indian Wells, eerder deze maand, verbijsterde de twintigjarige Amerikaanse tennisster Amanda Anisimova iedereen met haar gedrag. Nadat ze in de tweede ronde tegen Lleylah Fernandez uit Canada vier matchpoints had laten liggen en de tiebreak van de tweede set met 7-0 verloor, werd het Anisimova te veel. Ze liep resoluut de baan af. Te ziek, zei ze, en ze gaf de partij op. Later bleek dat haar coach Darren Cahill vlak daarvoor de samenwerking met haar had beëindigd. Anisimova repte na de wedstrijd over fysieke problemen, maar mentale kwetsbaarheid leek het grootste probleem.

Hetzelfde geldt de afgelopen maanden voor Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland. Zij is met haar 1,82 meter een van de hardst slaande speelsters op de tour. Zij leek op weg om de nummer-1-positie te veroveren, zeker nu die vacant is geworden vanwege het afscheid van Ashleigh Barty. Maar de 23-jarige Sabalenka raakte dit jaar door de druk die ze ervaart als proftennister mentaal van slag. Ze ontwikkelde bij het slaan van haar tweede service ‘yips’ een onverklaarbare motorische uitval – soms ging de bal meters uit. Ze sloeg opeens twintig dubbele fouten per wedstrijd, servicegames werden een nachtmerrie. „Als je mij op de trainingsbaan ziet serveren, gaat het perfect. Dan heb ik een geweldige service”, zei Sabalenka tijdens de Australian Open. Daarna wees ze naar haar hoofd. „Ik denk alleen dat het probleem hier zit.”

Potentiële troonopvolgers

De mentale problemen die Anisimova en Sabalenka dit jaar ervaren, staan niet op zichzelf. Sinds Serena Williams in Melbourne in 2017 haar 23ste grandslamtitel veroverde, hebben dertien verschillende speelsters een van de vier grote toernooien gewonnen. Veel potentiële troonopvolgers van Williams struikelden op weg naar de top, Barty was een van de uitzonderingen.

De Amerikaanse Sofia Kenin won in 2020 de Australian Open, maar raakte door de coronapandemie en blessures in een neerwaartse spiraal. Toen ze een jaar later haar titel moest verdedigen, vocht ze op de baan vooral tegen de tranen. „Ik weet dat ik niet echt goed met de druk om kon gaan”, zei ze na een snelle uitschakeling.

Van drievoudig grandslamkampioene Naomi Osaka is het bekend dat ze mentaal kwetsbaar is en last heeft van depressies. Twee weken geleden raakte ze wederom van slag. Een toeschouwer riep in Indian Wells tijdens haar partij tegen de Russische Veronika Koedermetova „Naomi, you suck”, waarna Osaka zich niet meer kon concentreren. Afgelopen week, bij het toernooi in Miami, vertelde ze dat voor het eerst met een psycholoog heeft gepraat.

De organisatie voor vrouwelijke tennisprofs WTA heeft de capaciteit voor mentale hulp op de tour dit jaar uitgebreid, dankzij een samenwerking met vier gezondheidsinstellingen. Dat vertelde Becky Ahlgren Bedics, vice-president voor geestelijke gezondheid & welzijn bij de WTA eerder dit jaar tegen The New York Times. „Het is onze taak om ervoor te zorgen dat onze sporters ook buiten de baan op hun best zijn. We willen onderdeel van zijn een holistische ontwikkeling. Om te helpen met het steentje in je schoen, als je rent. Wij zeggen: laten we even stoppen met rennen en dat steentje uit je schoen halen voordat het een groter probleem wordt.”

Kille sfeer

Het leven op de vrouwentour is keihard. Harder dan bij de mannen, denkt de Nederlandse performancecoach Floris Minnaert (43). „Het vrouwentennis is heel eenzaam. Alles op de tour is ook gericht op het resultaat. We verliezen daardoor de menselijke kant. Ook omdat de nieuwe generatie mentaal niet zo weerbaar is”, concludeert de trainer, die in het verleden onder anderen Anett Kontaveit (nummer 7 van de wereld) en Anastasija Pavljoetsjenkova (nummer 14) begeleidde.

Minnaert vertelt dat de sfeer in spelershotels vaak kil is. Speelsters en coaches bewegen zich voornamelijk met hun eigen team, in hun eigen bubbel. Bij het ontbijt deed hij met zijn speelster wel eens een spelletje. Dan zeiden ze iedereen wél gedag, om de stilte te doorbreken en een andere reactie te krijgen.

Minnaert werd ingehuurd als fysieke coach, maar realiseerde zich al snel dat hij meer een „soort psycholoog” was. Toen een van zijn speelsters een spannende wedstrijd verloor in drie sets, was ze twee dagen ‘kwijt’. Ze reageerde nergens op.

Toen Minnaert na twee dagen de deur van haar hotelkamer wilde openbreken, deed zijn pupil huilend de deur open. Ze was nog steeds van slag van de nederlaag en had geprobeerd het in haar eentje op te lossen. Waarop Minnaert voorstelde om het tennis even helemaal te vergeten en een wandeling te gaan maken buiten.

Hij weet, na meer dan tien jaar op de tour, dat de tennissters bovenaan de ranglijsten vooral mentaal sterk zijn. Door het abrupte afscheid van Barty, zal de twintigjarige Poolse Iga Swiatek na het WTA-toernooi van Miami de toppositie op de ranking innemen. „Swiatek is een heel stabiele speelster, met een groot team om zich heen”, zegt Minnaert. „ Zo’n team kan de emotionele onevenwichtigheid die er soms is bij jonge speelsters, opvangen.”

Swiatek heeft als een van de weinige speelsters fulltime een sportpsycholoog tot haar beschikking. Ook de Griekse Maria Sakkari, de aanstaande nummer twee van de wereldranglijst, weet dat geestelijke gezondheid een voorwaarde is om te presteren op de baan. „Ik werk al jaren met een psycholoog. Ik heb daar heel veel in geïnvesteerd”, zei Sakkari vorig jaar bij de WTA Finals. „Het is waarschijnlijk het mooiste cadeau dat ik mezelf ooit heb gegeven.”