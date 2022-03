Rusland ‘pikt’ gehuurde vliegtuigen

In een hoekje van Schiphol staat een vliegtuig dat is vernoemd naar Leo Tolstoj, schrijver van Oorlog en vrede. En in dat toestel van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot komen alle zorgen in de luchtvaart samen. In elk geval de financiële problemen van de internationale vliegtuigleasemaatschappijen, die hen miljarden euro’s kunnen kosten.

Zondag 27 februari 2022. Bij het vertrek van de Airbus A320-200 naar Düsseldorf vanaf de Moskouse luchthaven Sjeremetjevo is weinig aan de hand. Rusland is drie dagen eerder Oekraïne binnengevallen, maar het internationale vliegverkeer gaat nog door. Maar tijdens de vlucht wordt bekend dat Duitsland het luchtruim sluit voor Russische maatschappijen.

Aeroflot moet uitwijken. Schiphol is nog niet dicht en om 13.55 uur landt het vliegtuig in Amsterdam. ’s Avonds sluit ook Nederland het luchtruim. Het toestel staat nu al een maand op Schiphol. En dat kan nog wel even duren.

Het toestel, met de registratie VP-BAC L. Tolstoy, is het enige Russische vliegtuig in Amsterdam. Maar van München en Istanbul tot Tasjkent staan tientallen toestellen van Russische luchtvaartbedrijven aan de grond, door de luchtruimsluitingen die horen bij de sancties tegen Rusland. Voor de luchtvaart geldt ook een exportverbod voor onderdelen en financiële diensten.

Dat laatste verbod bezorgt de meeste stress. Het betekent dat bedrijven die vliegtuigen verhuren aan Russische maatschappijen, deze contracten moeten ontbinden. De deadline is vandaag: 28 maart.

Russische luchtvaartmaatschappijen als Aeroflot en vrachtvervoerder AirBridgeCargo leasen veel van hun toestellen. Ze huren vooral van Ierse leasemaatschappijen als AerCap en Avolon. Maar het ‘Amsterdamse’ Aero-flot-toestel is van het Chinese CMB Financial Leasing, onderdeel van China Merchants Bank.

Leasen populairder

Vliegtuigen leasen, in plaats van kopen, is de laatste vijftig jaar zo populair geworden dat nu pakweg de helft van alle passagiersvliegtuigen in de wereld wordt geleased. Budgetmaatschappijen doen dat meer dan de traditionele. In 2000 was 25 procent van de internationale vloot nog geleased, nu dus 50 procent.

In de jaren zeventig begon de Ierse zakenman Tony Ryan, mede-oprichter van budgetmaatschappij Ryanair, met deze verhuur. Ryans werk, plus de gunstige fiscale voorwaarden in Ierland, maakte Dublin tot het centrum van de vliegtuiglease. De helft van de markt is in Ierse handen.

AerCap is marktleider, zeker na de overname van de leasetak van General Electric in 2021. Het bedrijf zou 152 toestellen verhuren aan Russische klanten, met een waarde van 2,1 miljard euro, maar het weigert hier iets over bekend te maken. Op 30 maart publiceert AerCap financiële cijfers. Dan geeft het mogelijk meer informatie over de financiële schade door de oorlog.

Leasen is populair: het geeft flexibiliteit. Wie nu een luchtvaartmaatschappij begint, huurt een moderne Boeing 737 of Airbus A320 voor 400.000 euro per maand en kan snel starten. Gaat het goed, dan huur je er nog een: met bemanning (‘wet lease’), of zonder (‘dry lease’). Gaat het slecht, dan verleng je het contract niet. Bezit bleek een zorg, zeker in de coronacrisis.

Omkatten

Luchtvaartanalisten schatten dat Russische maatschappijen zo’n 515 vliegtuigen leasen van buitenlandse partijen: ruim de helft van de vloot in Rusland. Totale waarde: 10 miljard euro. En al die toestellen moeten nu terug naar de verhuurder.

Maar het Kremlin peinst hier niet over. Het zou het binnenlandse vliegverkeer in Rusland vrijwel platleggen. Internationaal vliegen Russische maatschappijen alleen nog met eigen toestellen – uit angst voor inbeslagname van leasetoestellen.

Sinds half maart laat Rusland vliegtuigen die in het buitenland zijn geregistreerd massaal omzetten naar een Russisch ‘kenteken’. Diefstal, zo reageerden de leasemaatschappijen direct. Zo kreeg de VP-BAC op Schiphol – Chinees eigendom maar geregistreerd in belastingparadijs Bermuda – de nieuwe code RA-73174. Eigenaar CMB Financial Leasing wil niet reageren op deze ontwikkeling.

Tegen persbureau Reuters zei een anonieme leasedirecteur dat het voelt alsof „een Ier is gekidnapt naar Rusland en is gedwongen Russisch staatsburger te worden”. Op 23 maart meldde de Russische premier Misjoestin dat Rusland nu de helft van de buitenlandse toestellen heeft omgezet naar een Russisch register.

Dat ‘omkatten’ is niet alleen administratief. Het is tegen de internationale luchtvaartregels en heeft grote gevolgen. Als autoriteiten de nieuwe registratie niet erkennen, is het toestel onverzekerd en is de kans groot dat het niet mag vliegen.

Rest is verloren

Analist Rob Morris van het Britse bureau Ascend by Cirium schatte onlangs dat veertig bij internationale aanbieders geleasede vliegtuigen „waarschijnlijk veilig zijn”. „De rest is vermoedelijk verloren.” Mogelijke schade volgens hem: 7 miljard euro.

Door de sancties krijgen de toestellen ook geen adequaat onderhoud. Leasebedrijven vrezen dat onderdelen van hun toestellen worden gesloopt om te gebruiken voor andere toestellen. Dat gebeurde eerder ook in Iran tijdens sancties.

Wie de miljardenschade moet vergoeden is onderwerp van debat. Leasemaatschappijen zijn weliswaar verzekerd, maar het is nog onduidelijk of de oorlog en de ‘massa-nationalisatie’ van Rusland worden gedekt. De Europese Commissie zei eerder haar best te doen de problemen van leasemaatschappijen te verzachten, maar noemde het later ook een bedrijfsrisico voor de leasemaatschappijen. „Alleen juristen zullen hier nog jarenlang plezier van hebben”, aldus analist Morris.