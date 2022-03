Pas op met getouwtrek om inflatie in Europa

De oorlog in Oekraïne geeft Europese integratie nieuwe impulsen. Lidstaten zijn er plots van doordrongen dat Europese veiligheid een gezamenlijk belang is. Denemarken wil zijn opt-out uit defensiesamenwerking opgeven en Frankrijk schaart zich achter de NAVO. De Europese energietransitie kreeg de wind in de rug door de afhankelijkheid van Russisch gas en met grote snelheid volgden sancties tegen Rusland waar zelfs de Hongaarse premier Orbán zich achter schaarde.

Lex Hoogduin is hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Arthur van Riel is wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Adriaan Schout is hoogleraar European public administration (Radboud Universiteit) en is verbonden aan Instituut Clingendael.

Naast de ongekende politieke eenheid zien we echter ook gevaarlijke barsten in de financieel-economische samenwerking. Niet alleen defensie-buffers, maar ook financiële buffers zijn veronachtzaamd. De staatshuishouding van een aantal lidstaten staat er slecht voor en de kans is reëel dat dit pijnlijke consequenties voor de euro zal hebben. Zelfs als het optimisme van de Europese Centrale Bank (ECB) over inflatiedaling klopt, de oorlog snel ophoudt, voedsel- en energieprijzen niet verder stijgen, en de groei doorzet, dan nog zit de euro in de gevarenzone. Echter, zit de ECB ernaast, dan kampt de euro met een giftige combinatie van hoge schulden en sterk oplopende prijzen.

Door corona is de rol van overheden gegroeid en dat is mogelijk gemaakt door de rente laag te houden. Voor corona was het overheidsaandeel in de economie in Frankrijk 50 procent. In Duitsland en Nederland was dat 40 procent. Inmiddels is dat aandeel in Frankrijk gegroeid naar 62 procent. Daarmee is de markteconomie naar de achtergrond gedrukt. Met de schulden zijn de nationale plafonds om schokken op te vangen bereikt en ontstond de roep om gemeenschappelijke Europese schulden, zoals het corona-noodfonds van 800 miljard euro.

De nationale buffers zijn op, maar de ambities blijven. Lidstaten en de EU hebben grote uitgaven voorzien voor energietransitie, milieubeleid, digitalisering, infrastructuur en defensie. Ook zoeken lidstaten geld om burgers te compenseren voor stijgende (energie)prijzen. Nu komen daar de lasten van de economische sancties bij en dreigen prijsstijgingen door te werken in looneisen. Alles bij elkaar is inflatie een serieus risico.

Belangenverschillen

Inflatie leidt tot grote belangenverschillen. Landen met een hoge staatsschuld verdienen aan de geldontwaarding. De Italiaanse inflatie, bijvoorbeeld, is op dit moment 6 procent. Bij deze inflatie vermindert de reële waarde van de Italiaanse staatsschuld met 150 miljard euro per jaar. Noordelijke landen vrezen juist voor de waardedaling van gespaard vermogen en pensioenen.

Getouwtrek om inflatie is niet nieuw. De vorige inflatiegolf begon met de energiecrisis in 1973. Terwijl Nederland en Duitsland vanaf eind jaren zeventig ingrepen met hogere beleidsrentes, hervormingen en bezuinigingen, ontbraken hiervoor in Zuid-Europa de politieke instituties. Inflatie was daardoor hoger en hield langer aan. In Italië liep die uiteindelijk op tot 20 procent.

Na hoge inflatie volgt een harde landing. Dat de combinatie van tekorten en inflatie de eurozone kan opblazen zagen we in 1992. Met het Verdrag van Maastricht in 1992 werd besloten tot invoering van de euro. De ironie wil dat in datzelfde jaar de voorganger van de euro, het Europees Wisselkoersmechanisme, klapte. Het Wisselkoersmechanisme liet lidstaten wennen aan de discipline in de monetaire unie. Door onhoudbare overheidsfinanciën en inflatie viel Italië, na veel gesputter, uit het mechanisme. De Spaanse peseta kon binnen de opgerekte bandbreedte blijven, maar devalueerde sterk. Uiteindelijk was van de koopkracht van 100 Italiaanse lira in 1972 nog 9 lira over in 1999 toen de euro werd ingevoerd.

Niet alles kan

Regeren is vooruitzien. Ten eerste, overheden moeten beseffen: niet alles kan. Investeringen in natuur en milieu, digitalisering, defensie, en compensatie voor hogere prijzen, zetten de overheidsfinanciën onder druk en drijven inflatie op. Er bestaat ook geen gratis geld in de vorm van Europese leningen (‘eurobonds’). De les van de voorloper van de euro is dat op tijd keuzes gemaakt moeten worden. Bij inflatie door hogere energieprijzen past een prudent budgettair beleid; geen olie op het vuur.

Ten tweede, zonder steun van de ECB komt onder andere Italië in de problemen. Een plan B is nodig in de vorm van bijvoorbeeld financiële steun van andere landen. Duidelijk moet zijn hoe die steun dan gefinancierd wordt: moet Italië zelf aflossen, worden het giften, of komen er Europese belastingen? Lidstaten die het geld inbrengen zullen toezicht eisen. Hoe wordt het toezicht geregeld? Nederland roept wel om beter Europees toezicht maar er zit weinig schot in het denken over hoe de EU kan toezien op vastgelopen lidstaten. De Nederlandse wens tot centraal Europees toezicht zal niet werken, maar hoe dan wel?

Ten derde ligt de vraag op tafel wanneer de ECB de rente gaat verhogen. Meer dan bijvoorbeeld de Fed en de Bank of England, loopt de ECB tot nu toe achter de feiten aan.

Tot slot, Rutte IV heeft een Europese strategie nodig. In hoeverre is Nederland over inflatie in gesprek met andere landen? Als gekozen wordt voor Europese schulden en Europese belastingen, kiest Nederland dan voor opt-outs? Nederland moet de discussies over de implicaties van inflatie nationaal en in de EU starten omdat de hernieuwde Europese eenheid wankelt door een instabiele euro. Dan staat ook de geopolitieke macht van de EU op het spel.