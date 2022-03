Over de M10 van Polen naar Lviv komen luiers én wapens

Onder politiebegeleiding, compleet met zwaaiende sirenes, denderen zes vrachtwagens door West-Oekraïne. Het humanitaire konvooi is vanaf de grens met Polen over de brede tweebaansweg M10 op weg naar Lviv, een rit van tachtig kilometer. Niet veel later worden de vrachtwagens gevolgd door witte busjes met rode kruizen. Hun tegenliggers zijn soortgelijke witte busjes. Hierin zitten vluchtelingen op weg naar een veilige plek buiten Oekraïne. Achter de voorruit staat op papier: ‘kinderen’. Dat moet voorkomen dat de busjes tijdens de tocht door oorlogsgebied worden beschoten.

Wegen als deze tussen Lviv en EU-lidstaat Polen vormen de levensaders van Oekraïne in de oorlog met Rusland. Over zulke strategische routes komen onder meer medicijnen, luiers, voedsel, legermateriaal en wapens vanuit de Europese Unie binnen. West-Oekraïne is de voorraadkamer van het land van waaruit de spullen verder worden getransporteerd. Vrachtwagens die uit Polen komen, rijden stevig door, Oekraïne in.

Belangrijke transportroute

Deze regio werd tot zaterdag relatief veilig geacht. Rusland voerde hier nauwelijks aanvallen uit. Juist daarom trokken vluchtelingen hierheen om eventueel via bijvoorbeeld de M10 Oekraïne te verlaten. Maar zaterdag kwamen voor het eerst Russische raketten neer binnen de stadsgrenzen van Lviv, onder andere op een brandstofopslag. De ontploffing, gevolgd door zwarte rook en oplaaiend vuur, joeg het gevoel van veiligheid weg. In plaats van zoals gebruikelijk te gaan flaneren in het centrum van de stad, belden en appten de inwoners zaterdagmiddag- en avond elkaar ongerust om te vragen of alles in orde was.

Knooppunt

Lviv speelt een centrale rol in de bevoorrading van Oekraïne, benadrukt Melanie Podoljak (27). Ze staat in een loods aan de rand van de stad. Hier komen hulpgoederen uit de EU aan, worden ze opgeslagen en naar het oorlogsgebied gestuurd. De loods ligt vol met onder meer tandpasta, slaapzakken, yogamatjes, handcrème, rollators, balletjurkjes en zelfs een zwarte paardrijhelm. „Het is zo belangrijk dat je dicht bij de grens een grote stad hebt die fungeert als knooppunt.”

Hulpverlener Tony Prokopenko in Lviv. Foto Gert Jochems

Samen met haar vriend Tony Prokopenko (32) coördineert ze het werk in de loods. Prokopenko is bezig een vrachtwagen te laden met goederen. Podoljak kan zich niet voorstellen wat Oekraïne zou moeten beginnen zonder de aanvoerroutes voor hulpgoederen en legerspullen. „Als die worden afgesloten komt er niks meer binnen. Wegen als de M10 zijn als bloedvaten die naar de organen gaan.”

In Javoriv, gelegen langs de M10, klinken zondagochtend doffe dreunen van een militaire training. Het is de ochtend na de raketaanval op Lviv. Op straat lopen militairen en keurig geklede inwoners. Irina Vengerak (39) komt van een kerkdienst. Ze heeft al haar nagels roze gelakt, met op die van haar beide middel- en ringvingers een geel en blauw hartje, de nationale kleuren van Oekraïne.

Vengerak noemt de aanval op Lviv een boodschap van de Russische president Vladimir Poetin aan zijn Amerikaanse collega Joe Biden, die op dat moment op het punt stond in Warschau een toespraak te houden. Meerdere Oekraïners zijn ervan overtuigd dat Moskou erop uit was de Amerikaanse president te intimideren en te provoceren.

Kerkganger Irina Vengerak, inwoner van Javoriv. Foto Gert Jochems

Ze vermoedt dat Moskou niet blij is met de aanvoer over de M10. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, waarschuwde dat alle transporten met wapens naar Oekraïne zullen worden beschouwd als „legitieme doelen”. Vengerak beseft dat dit ook voor transporten op de M10 geldt. Via deze weg komen de wapens binnen voor militaire oefeningen, zegt ze. Bij Javoriv ligt een militair oefenterrein dat deze maand door de Russische strijdkrachten werd aangevallen. Daarbij vielen zeker 35 doden.

Vengerak sluit zelfs niet uit dat Rusland Polen aanvalt om de aanvoer te stoppen. „Een agressor die uit is op macht en land kent geen grenzen.”

Dorpen langs de M10 zoals Javoriv zijn kleine vestingen geworden. Op de afslagen ernaartoe staan barricades van opgestapelde zandzakken en betonblokken.

Zandzakken

Ook bij de ingang van het klooster van priester Ivan Koltoen (45) liggen aan beide kanten zandzakken. Het klooster ligt in het dorpje Stradtsj, aan een zijpad van de M10, tussen Javoriv en Lviv. Sinds het begin van de oorlog herbergt het vluchtelingen.

Koltoens gezicht loopt rood aan van de inspanning als hij in sneltreinvaart een rondleiding geeft langs de voorraadkamers, waar nuttige goederen zijn opgeslagen zoals wc-papier, zakdoekjes en dozen vol douchegel. Die spullen haalt hij zelf op in Polen. Vanwege de mobilisatie mogen Oekraïense mannen tussen de 18 en 60 jaar het land niet uit, maar Koltoen heeft een vrijgeleide. „Ze weten dat een priester zijn klooster niet verlaat.”

Priester Ivan Koltoen in de plaats Stradtsj. Foto Gert Jochems

In het begin van de oorlog, zegt hij, bleven de vluchtelingen een paar dagen om vervolgens verder te reizen naar de Europese Unie. Het klooster vormt een ideaal rustpunt langs de M10. Nu blijven de vluchtelingen langer. Ze geloven dat de oorlog eindigt. „Dat geeft ze houvast om niet het land te verlaten.”

Voor Koltoen was de M10 altijd een normale weg. Maar nu, beseft hij, is het een route van strategisch belang voor Oekraïne door de aanvoer van hulpgoederen en spullen voor de strijdkrachten. „De weg is de deur naar Oekraïne. Zo’n deur hebben we erg nodig. Oekraïne heeft twee armen. Eentje die vecht en eentje die ondersteunt.”