Op alle fronten is het menens in Oekraïne

We hebben veel aan Poetin te danken; de NAVO herontdekt haar bestaansrecht, de Finnen en de Zweden denken serieus over toetreding, de EU is niet langer huiverig om dat anachronistische woordje „vrede” te laten vallen, en de Amsterdam Pride, het feestje van de lhbtiq–gemeenschap bezint zich op de jaarlijkse, jolige en poenerige botentocht in de stad. Het mag wel wat strijdvaardiger, lees ik op de NOS-site: minder bedrijfsleven, meer eh… direct betrokkenen. Want in de praktijk was het festijn volmaakt zelffeliciterend, zowel voor de gays als voor de heterofiele medemens, die een dag lang van haar ruimhartigheid blijk kon geven.

Ik vond het nogal problematisch dat ook mijn seksualiteit als een „ijzersterk merk in de markt werd gezet”, zoals marketeers dat noemen. Het doet weinig voor je gevoel van privacy.

Wanneer Rusland de alfabetgemeenschap als belangrijkste reden noemt voor de inval in Oekraïne, wordt het tijd iets minder leutig te blijven spelevaren. Idee: toch niet zo gek om die bevochten, burgerlijke rechten ernstig te nemen.

Ik stel me vaak een jonge homo voor die regelrecht uit Kazachstan Amsterdam aandoet, en overal die regenboogvlaggen ziet, bij de brandweer en de banketbakker. Zo iemand moet het idee krijgen dat de stad is volgeplempt met homocafés en dat elke brandweerman „zu haben” is. Ja, solidariteit is mooi, maar mooi weer spelen kost niets en is vooral verrukkelijk vrijblijvend.

Ik werd getroffen door de fotoserie van Ilvy Njiokiktjien in deze krant, de portretten van lhbti’ers in Oekraïne. Want voordat we het vergeten: ook dat land was geen walhalla voor gays, heel mondjesmaat begon daar iets te veranderen, en Poetin zal niet rusten tot die geest weer in de fles is.

Gelukkig stond er in het begeleidend artikel ook de zin: „President Poetin is een openlijke homohater.” Je hoort zo’n man geloof ik ‘homofoob’ te noemen, maar die psychologiserende aanpak, waarbij angst en wellicht latente homoseksualiteit een rol spelen, heb ik altijd te veel eer gevonden. Er wordt gehaat, met kracht en reden, ook als veel westerlingen moeite hebben de Russische missives over bederf van jeugd en bedreiging van gezinnen serieus te nemen. Geloof de aanvallende partij op zijn woorden: verwrongen ideeën zijn ook ideeën, en kunnen doldriest in de praktijk worden gebracht.

En dan was er nog dat korte verhaal van ene Sacha (21, wil niet met haar achternaam in de krant). „Hoewel zij door het leven gaat als vrouw, staat in haar paspoort nog de ‘M’ van man, en mannen tussen de 18 en 60 jaar mogen het land niet uit.” Die moeten namelijk in het leger.

Het is in Oekraïne op alle fronten heel erg menens.

