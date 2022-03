Oekraïne beschuldigt Rusland ervan burgers uit Marioepol te deporteren

Oekraïne beschuldigt Rusland ervan duizenden burgers vanuit Marieopol te deporteren. Op satellietbeelden van de Oost-Oekraïense plaats Bezimenne, die de BBC zondagavond bracht, zijn tenten te zien en een lange rij auto’s. Bezimenne ligt in Donetsk, de zelfverklaarde pro-Russische volksrepubliek die Rusland als onafhankelijk beschouwt. De Oekraïense autoriteiten stellen dat in totaal 40.000 burgers uit Marioepol zijn verplaatst zonder overleg met Kiev.

De Oekraïense autoriteiten spreken van „deportaties”. Een van de Oekraïense vluchtelingen vertelt tegen de Britse omroep dat ze met „geweld is meegenomen”. Naar schatting zijn er volgens de BBC zo’n vijfduizend Oekraïners gehuisvest in het tentenkamp in Donetsk. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn er zo’n tweeduizend kinderen uit de stad „gedeporteerd”. Het is niet bekend waar zij zich nu bevinden. Marioepol is nu volledig omsingeld door de Russische strijdkrachten, aldus Zelensky, die alle wegen van en naar de stad blokkeren.

De havenstad Marioepol ligt al dagen hevig onder vuur van de Russische strijdkrachten. Volgens lokale autoriteiten zijn zo’n 140.000 inwoners de stad uit gevlucht, maar verblijven er nog altijd 170.000 mensen. Velen houden zich schuil in schuilkelders, waar de aanvoer van voedsel, water en medicijnen lastig is. De genoemde cijfers zijn voor NRC niet te verifiëren.

