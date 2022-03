Noodtoestand in El Salvador na opleving bendegeweld

In El Salvador zijn volgens de nationale politie zaterdag in één dag 62 moorden gepleegd, vermoedelijk door criminele bendes. Het parlement in het Midden-Amerikaanse land heeft daarom diezelfde dag nog een noodtoestand afgekondigd, zo melden verschillende internationale persbureaus zondag. In El Salvador is het toezicht verscherpt: zo mag de politie verdachten zonder arrestatiebevel aanhouden en is de zogeheten vrijheid van vergadering tijdelijk ingeperkt; in de praktijk houdt dat in dat burgers moeilijker samen kunnen komen.

Lees ook dit profiel: ‘Millennial dictator’ Bukele grijpt alle macht in El Salvador

De noodtoestand zal zeker dertig dagen duren. De maatregelen zullen „onze regering in staat stellen de levens van Salvadoranen te beschermen” en de „misdaad aan te pakken”, aldus parlementsvoorzitter Ernest Castro op Twitter. President Nayib Bukele stelde in reactie op de criminele daden te willen achterhalen wat er precies aan de hand is en „wie dit financiert”.

Volgens de politie is zaterdag, met de 62 moorden, het meest gewelddadige etmaal sinds het einde van de burgeroorlog in 1992. In heel 2021 werden 1.140 moorden gemeld.

De aanpak van het bendegeweld was een van de verkiezingsbeloften van president Bukele. Sinds begin 2019 is hij aan de macht in El Salvador. In een poging het geweld onder controle te krijgen, verscherpte de regering eerder het gevangenisbeleid met extra controles. Vanuit de gevangenis zouden veel opdrachten komen voor bendes op straat. De regering kreeg veel kritiek toen die foto’s publiceerde van gedetineerden die halfnaakt vlak bij elkaar zaten tijdens een cel-inspectie.