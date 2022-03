Na valse seizoenstart doen Red Bull en Verstappen weer mee

Of naast de neutrale kijker ook de coureurs op een feest van herkenning hadden gehoopt, is allerminst zeker. Nog geen vier maanden na de even spectaculaire als chaotische primeur op het circuit van Jeddah, stond de Grote Prijs van Saoedi-Arabië zondag opnieuw op het programma. Ditmaal een klinischere versie van een race op het snelste stratencircuit op de Formule 1-kalender. Niet minder spannend of intens, met Max Verstappen als winnaar na een tweede wiel-aan-wielgevecht dit seizoen met de Monegask Charles Leclerc van Ferrari.

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, had zich op zaterdag in de laatste kwalificatieronde verzekerd van poleposition. Het verschil met de tweede plek was miniem; slechts 0,025 seconden deed Leclerc langer over zijn ronde.

Met een goede start van de race verzilverde Pérez zondag de waarde van zijn startpositie. Ronde na ronde liep hij iets uit op Leclerc en Verstappen, tot de Canadees Nicholas Latifi tijdens ronde vijftien met zijn Williams-bolide de muur in schoof. Die crash zorgde ervoor dat de safetycar de baan op kwam, zoals vooraf al was voorspeld. Pérez had kort daarvoor een pitstop gemaakt, waardoor Leclerc de leiding overnam. Die kon met de safetycar op het circuit met zijn Ferrari de pitstraat in, zonder dat het hem een plek zou kosten.

Leclerc, vorige week winnaar van de eerste grand prix van het seizoen in Bahrein, leek na de herstart iets uit te lopen op zijn achtervolger Verstappen. Ditmaal waren er voor de 24-jarige Nederlander geen problemen met de brandstofdruk, die had er in Bahrein nog voor gezorgd dat zijn Red Bull een paar rondes voor het einde stil kwam te staan.

Waar Verstappen er afgelopen week tijdens de race al vroeg in slaagde om er een echt gevecht van te maken, waarbij de Red Bull en de Ferrari continu van positie wisselden, kon hij in Saoedi-Arabië lange tijd niets anders dan volgen. Pas na een tweede (virtuele) safety car was er opnieuw de intense strijd met zijn leeftijdsgenoot Leclerc, waarbij de rode neus van de Ferrari tot vier ronden voor het einde voorop bleef. Een nieuwe inhaalactie van Verstappenbleek Leclerc te machtig.

Bij Red Bull Racing zullen ze niet alleen opgelucht zijn dat het team de eerste WK-punten binnen heeft, maar ook dat het verschil op de baan met Ferrari nagenoeg nihil is. Na de zege van Leclerc in Bahrein werd vooral gesproken over de kwaliteit van de nieuwe motor van het Italiaanse team, die zou de beste van het deelnemersveld zijn – volgens analisten vooral het gevolg van vroegtijdig anticiperen van de constructeurs in Maranello.

Toen in 2021 voor Ferrari bleek dat er niet veel meer te winnen viel, ging de blik al snel op de toekomst. Omdat Mercedes en Red Bull tot aan de laatste bocht van het vorige seizoen verwikkeld waren in een titelstrijd, konden die teams zich pas later op het nieuwe seizoen gaan richten. Kostbare tijd, juist op het moment dat de internationale autosportfederatie FIA met een nieuw technisch reglement en de invoering van een budgetplafond de spelregels in de Formule 1 aanpaste.

Verbeterd vermogen

De nieuwe Ferrari-motor zou volgens Italiaanse media al voor het eind van het afgelopen seizoen klaar hebben gelegen. Vertrouwen in een verbeterd vermogen was er vanaf het begin, gaf teambaas Mattia Binotto toe. „Er kon ook een hoop beter ten opzichte van de vorige motor”, zei de Italiaan in januari.

„Ik denk dat Ferrari op dit moment de beste motor heeft", zei Gunther Steiner na de Grote Prijs van Bahrein. Volgens de Italiaanse teambaas van Haas een extra knappe prestatie gezien alle kritiek die Ferrari tijdens het afgelopen seizoen kreeg. „Ze hebben hun huiswerk gedaan en zijn met iets heel goeds teruggekomen", aldus Steiner.

Voor het publiek zal het een verrassing zijn, de twee rode overalls op het podium bij de eerste twee grands prix van het seizoen. In 2007 leverde Ferrari met de Fin Kimi Räikkönen voor het laatst een wereldkampioen. Het constructeursklassement werd in 2008 nog een keer gewonnen. Hierna volgden jaren van Italiaanse droogte, een enkele overwinning daargelaten. Na de Grote Prijs van Singapore in september 2019 won Ferrari niet meer.

In dat jaar leek Ferrari ook weer de weg naar de Formule 1-top te hebben gevonden. In de eerste zes races na de zomerpauze pakte het team zes keer poleposition en drie keer kwam de rode auto ook als eerste over de finish. Het snelheidsverschil met hun eigen auto's, vonden andere teams iets té opvallend. Red Bull Racing dacht te weten waar het verschil vandaan kwam en vroeg aan de FIA of het zelf ook zo’n technische aanpassing mocht doorvoeren – een sluwe manier om een direct beschuldiging te vermijden. De FIA paste daarop een technische richtlijn aan, waardoor Ferrari een onderdeel uit de auto moest verwijderen. Gevolg: in de rest van het seizoen 2019 waren de auto’s een stuk minder snel. „Dat krijg je als je niet meer kan vals spelen”, zei Verstappen daar toen over.

Dit seizoen wil geen team al zo vroeg als topfavoriet worden bestempeld - als daar al sprake van kan zijn met zulke kleine verschillen. Ferrari pareerde afgelopen week de complimenten door te verduidelijken dat veel resultaten uit het voorseizoen vooral laten zien dat de wagen van Red Bull op een aantal vlakken voorligt.

Mediterraans recept

Geheel volgens mediterraans recept toonden Italiaanse media zich na de kwalificatie van zaterdag ook kritisch. Hoe had Ferrari een zekere poleposition kunnen verspelen? Maar de analisten zagen toch vooral kansen op een nieuwe grand prix-overwinning. ‘Een glijdende Max Verstappen’, zo omschreef de Italiaanse pers de wagen van de Nederlander.

Verstappen had in Bahrein, en tijdens de kwalificatie in Jeddah zelf ook al geklaagd over het gebrek aan grip. Vooral aan de voorkant van de racewagen is die nog niet optimaal, zei hij voorafgaand aan de race van zondag in gesprek met streamingdienst Viaplay.

Het goede gevoel van de sensationele wereldtitel van vorig seizoen was daarmee dit jaar nog niet direct voelbaar. Een tête-à-tête tijdens een race zoals zondag, zal Verstappen ongetwijfeld helpen dat gevoel terug te vinden. Juist hij is gebaat bij een intense strijd op het circuit, zoals hij de voorbije jaren in de vele duels met Lewis Hamilton liet zien. Dat maakte de zege in Jeddah, met een halve seconde voorsprong op Leclerc, extra mooi. Over twee weken in Melbourne wacht een nieuw gevecht.