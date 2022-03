‘Op dit moment komen we maar net rond’

In

‘Ik vind de ontwikkelingsfases van kinderen heel boeiend, elke fase is anders en beetje bij beetje zie je hoe een kind een persoonlijkheid wordt. Tijdens mijn middelbareschoolperiode had ik vijftien oppasgezinnen, ik leek wel een oppascentrale. Ik paste het liefst overdag op, om zoveel mogelijk met de kinderen te zijn. Ik las alle bladen over opvoeden, hechtingsproblematiek, en kreeg steeds meer interesse voor wat er niet goed ging.

„Via de studie SPH [sociaal-pedagogische hulpverlening] kon ik in de praktijk bezig zijn met kinderen, om veiligheid te brengen in gezinssituaties. Ik heb elf jaar in de kinderpsychiatrie gewerkt en ben daarna mijn eigen bedrijf begonnen. Inmiddels had ik zelf ook een gezin, en dan is het wel makkelijk als je je eigen tijd kan indelen. Ik heb vaak het aanbod gekregen om mensen in dienst te nemen, maar dat heb ik bewust niet gedaan. Met vijf kinderen en een baan heb ik al genoeg ballen hoog te houden.

„Ik werk nu 24 tot 32 uur per week en moet mijn grenzen goed bewaken, want met die tekorten in de jeugdzorg is er werk zat. En het is heel lastig om nee te zeggen als je een cliënt hebt die acuut hulp nodig heeft. Mijn inkomen vind ik prima in verhouding tot het werk dat ik doe. Lastig is alleen dat ik word betaald vanuit de pgb’s van mijn cliënten; soms loopt dat niet goed en krijg ik geen geld. Daarom heb ik een buffer om dit soort situaties op te vangen.”

Netto-inkomen: 2.200 euro per maand Gezamenlijke lasten: wonen 1.500 euro; mobiel/internet/tv 300 euro; verzekeringen 440 euro; boodschappen, zo’n 1.000 euro; benzine 200 euro; abonnementen 20 euro; goede doelen 10 euro; huisdier 40 euro; kinderzaken, sport 160 euro; beauty/wellness 25 euro; horeca 150 euro Sparen: 150 euro Laatste grote aankoop: nieuwe fiets voor zoon 250 euro

Uit

‘Onze gasrekening staat niet vast en die is inmiddels van 250 euro naar 600 euro per maand gestegen. En de boodschappen zijn de laatste weken ook zo 30 tot 40 euro duurder geworden, terwijl ik hetzelfde koop. Ik let dus extra goed op de aanbiedingen en probeer slim in te kopen. Zo heb ik laatst voor een jaar vaatwastabletten gekocht omdat die afgeprijsd waren. Op jaarbasis scheelt me dit 120 euro. Het geeft wel veel stress. Op dit moment komen we maar net rond.

„Wat we de laatste tijd ook doen om te bezuinigen, is een deel van de boodschappen – we kopen een keer per week groot in – in de schuur laten staan. Dan vul ik de fruitschaal voor de helft, en als hij leeg is, leg ik er weer wat vanuit de schuur bij. Het gaat op die manier minder snel op dan wanneer ik alles in een keer voor het grijpen leg.

„Onze kinderen, twee meiden van 21, twee jongens van 15 en 13 en een meisje van 9, sporten veel. Dat betekent dat de wasmachine elke dag draait en we de nodige brandstof kwijt zijn aan brengen en halen. Dat tikt ook wel aan. Onze oudste zoon voetbalt professioneel en zit bij De Graafschap, dus hij moet tegen Ajax en Feyenoord spelen, maar hij heeft ook wedstrijden in Groningen of Maastricht. In het begin baalde ik daar wel eens van, maar ik zie hoeveel lol hij eruit haalt en dat is wel het belangrijkst.”