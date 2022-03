Leider Oekraïense volksrepubliek wil referendum houden over aansluiting bij Rusland

De leider van de Oost-Oekraïense zelfverklaarde Volksrepubliek Loehansk, Leonid Pasetsjnik, wil een referendum houden over afscheiding van Oekraïne en aansluiting bij Rusland. Dat heeft hij zondag tegen verslaggevers gezegd, zo meldt het Russische staatspersbureau Interfax. Hij specificeerde niet wanneer het referendum er zou komen.

„Ik denk dat er in de nabije toekomst een referendum zal worden gehouden op het grondgebied van de republiek, waar de mensen hun absolute grondwettelijke recht zullen uitoefenen en hun mening zullen geven over toetreding tot de Russische Federatie”, aldus Pasetsjnik. Hij zegt daarbij er „zeker van te zijn” dat het referendum er gaat komen.

Pro-Russische separatisten riepen Loehansk en Donetsk, twee gebieden in de Oost-Oekraïense Donbas-regio, vlak na de Russische annexatie van de Krim in 2014 uit tot volksrepublieken. Sinds de annexatie van de Krim zijn er spanningen in de Donbas en wordt er ondanks verschillende afspraken van staakt-het-vuren gevochten, met name tussen Oekraïne, dat de onafhankelijke status niet erkent, en de separatisten. Vlak voor de invasie van Oekraïne gaf de Russische president Vladimir Poetin een ronkende toespraak waarin hij aankondigde een „speciale militaire operatie” in Loehansk en Donetsk te zullen beginnen.

Bij een operatie in de Donbas bleef de oorlog allerminst: Poetin besloot Oekraïne via drie verschillenden kanten (het noorden, oosten en zuiden) binnen te vallen. Het Russische ministerie van Defensie maakte vrijdag bekend aan de ‘tweede fase’ te beginnen - vanaf dat moment zou de ‘militaire operatie’ zich uitsluitend op de Donbas richten. Ook daar lijkt weinig van terecht te komen: de Russische autoriteiten bevestigden eerder op de dag nog zaterdag doelen nabij Lviv, gelegen nabij de Poolse grens in West-Oekraïne, te hebben aangevallen.

