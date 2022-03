In het Ierse Donegal brokkelen de huizen af: ‘De scheuren werden groter en groter’

Het was vlak voor Kerst en ze zat er helemaal doorheen. Pamela McLaughlin wilde geen kerstboom meer opzetten, geen lampjes in de tuin hangen, niets. Hun huis voelde niet langer veilig aan. „De kinderen voelden het ook. ‘Mam, er gebeurt toch niks vannacht?’ Tuurlijk niet, zei ik dan, ga maar lekker slapen, maar intussen lag ik met precies dezelfde gedachten in bed. Zíjn we hier wel veilig?”

Het vrijstaande huis van Pamela McLaughlin en haar gezin heeft een prachtig uitzicht over een baai in het noorden van Ierland. Alleen: het brokkelt steeds verder af. In de muren lopen diepe scheuren vanaf de grond tot de dakgoot. Op één van de hoeken zijn de bakstenen er helemaal uit gevallen, je kijkt zo tegen de witte binnenmuur aan. Verkruimelde brokstukken liggen op de grond, een stukje baksteen knijp je zo fijn en dan glijdt het als zand tussen je vingers door.

Hun woning is met steen gebouwd waar mica in is verwerkt, een mineraal dat water kan opnemen en daarmee de bakstenen en uiteindelijk de structuur van een huis verzwakt. En hun huis is geen uitzondering. Naar schatting tussen de zes- en zevenduizend huizen in Ierland hebben hetzelfde probleem als dat van de McLaughlins. Sommige woningen hebben alleen kleine scheuren, andere zijn er juist nog erger aan toe; de schade is afhankelijk van de hoeveelheid mica in de steenblokken. Hun huizen zijn gemaakt van Weetabix, zeggen ze, naar de granen ontbijtkoeken die zacht worden als je er melk of yoghurt bij doet.

De meeste huizen die met mica zijn gebouwd liggen hier in Donegal, het noordelijkste graafschap van Ierland. In het heuvelachtige landschap, waar de wolken laag over de grond overdrijven, is het protest dat huizenbezitters zijn begonnen om de overheid te laten betalen voor hun schade nooit ver weg. Langs de wegen hangen posters: Boycot Cassidy’s, het bedrijf dat de bouwmaterialen met mica heeft geleverd. En op achterruiten van auto’s zijn stickers geplakt: 100% redress, van de campagne om de volledige schade vergoed te krijgen.

Over het hoofd gezien

Een vergelijking met de aardbevingsschade van huiseigenaren in Groningen dringt zich op. Omdat Donegal net als Groningen relatief ver van het regeringscentrum van het land ligt en de inwoners zich over het hoofd gezien voelen. Maar vooral omdat de Ierse regering, net als de Nederlandse, jarenlang geen actie ondernam. „Ze hadden dit probleem veel eerder kunnen stoppen, als ze naar ons hadden geluisterd”, zegt Michael Doherty, hij leidt de campagne die slachtoffers voeren om zoveel mogelijk compensatie van de overheid te krijgen. „Maar ze namen onze verhalen niet serieus en het bouwen met mica ging gewoon door.”

De schadevergoedingen gaan de Ierse regering naar schatting 3,2 miljard euro kosten. „Het had een fractie van dat bedrag kunnen zijn”, zegt Doherty. Nog steeds is hij met het ministerie in gesprek over de voorwaarden voor de vergoedingen. Het Ierse ministerie van Huisvesting heeft een maximumbedrag van 420.000 euro per huis vastgesteld, en de vergoeding verloopt getrapt: slachtoffers krijgen 145 euro per vierkante meter voor de eerste 93 vierkante meter, voor de volgende 93 vierkante meter is het 110 euro en daarna zakt het bedrag naar 100 euro per vierkante meter. Vakantiehuizen zijn uitgezonderd en eigenaren die hun vastgoed verhuren, mogen maar voor één huurwoning vergoeding aanvragen.

De schade is per huis afhankelijk van de hoeveelheid mica in de steenblokken. Foto Annemarie Kas

Onzinnige criteria, vinden Michael Doherty en zijn medestanders. „Het overheidstoezicht heeft hier gefaald, dus waarom zouden burgers ook maar iets moeten betalen? Of ze zelf in die woning wonen, moet niet uitmaken.” Naar schatting tweeduizend huizen zijn vakantiehuisjes die ook af en toe worden verhuurd, zegt hij. „Twintig jaar geleden hebben mensen die huizen als investering gekocht en dat pakt nu dramatisch voor hen uit. Zonder dat ze daar zelf aandeel in hebben gehad.” Vanuit Dublin probeert de overheid de suggestie te wekken dat Donegal rijke inwoners heeft met bovengemiddeld grote huizen, maar dat klopt niet, zegt Doherty. „Onze huizen zitten bang on op het gemiddelde van Ierland.”

Keuringen en kosten

Inmiddels wonen Pamela, haar man Ciaran McLaughlin en hun vijf kinderen al ruim een jaar in een huurhuis, een kwartiertje rijden verderop. Na die Kerst van 2020 wilden ze weg. Ze hebben hun huis in 2001 laten bouwen en kort daarna begonnen de problemen, herinnert Pamela zich. „Op de eerste verjaardag van de oudste gaven we een feestje. Ciaran zei, hè, wat zijn dit voor scheurtjes? Eerst vulde hij ze nog op en hebben we de muren opnieuw geschilderd. Maar de scheuren werden groter en groter.” Ergens in 2008 of 2009 – „ik ben de jaren kwijt, we zitten hier al zo lang mee” – kwamen ze erachter dat mica de oorzaak moest zijn.

Ze hadden dit probleem veel eerder kunnen stoppen, als ze naar ons hadden geluisterd. Maar ze namen onze verhalen niet serieus Michael Doherty Leider campagne voor schadevergoeding

Na jaren campagne van de gedupeerden kwam de overheid in 2020 met een eerste opzet voor schadevergoedingen, met toen nog een maximale compensatie van 275.000 euro. De Mc-Laughlins meldden zich meteen aan. Nog steeds zijn ze bezig met het papierwerk: „Nu moeten we weer bewijzen dat de ramen niet meer goed werken. Doordat het huis is verzakt, kunnen ze niet meer open, maar dat moet een bouwkundige vaststellen.” En onlangs moesten ze de bouwstenen opnieuw laten testen op mica, terwijl ze dat allang hadden laten doen. McLaughlin schat dat ze inmiddels zo’n 15.000 euro kwijt zijn aan keuringen en administratieve kosten, nog los van de huur die ze naast hun hypotheek voor hun tijdelijk onderkomen moeten betalen.

Vertrouwen in de overheid heeft Pamela McLaughlin allang niet meer. „Zo vaak al zijn hier politici langsgekomen, geschokt over de schade. Hier moeten we echt iets aan doen, zeggen ze dan, en vervolgens gebeurt er niets.” Natuurlijk hebben ze ook, met een groepje gedupeerden, geprobeerd om het bouwbedrijf dat de meeste bouwstenen had geleverd ter verantwoording te roepen. Maar Cassidy Brothers hield vol dat ze geen verzekering hadden en dat er bij hen dus niets te halen viel. Inwoners van Donegal hebben het bedrijf inmiddels praktisch geboycot. Pas in oktober vorig jaar liet de lokale toezichthouder een van hun betonfabrieken sluiten en werd een onderzoek naar de steengroeves in Donegal aangekondigd.

Getroffen woning in Ierland. Foto Annemarie Kas

Fundamenteel probleem is het slechte toezicht op de woningbouwsector in Ierland, zegt Deirdre Ní Fhloinn. Ze werkt als advocaat gespecialiseerd in woningbouw en promoveerde op onderzoek naar toezicht op de Ierse bouwsector. „Aanleiding voor mijn onderzoek waren de vele appartementen en huizen, gebouwd tijdens de boom in de jaren negentig, waar iets mis mee bleek te zijn.” In die jaren negentig en de eerste jaren nul floreerde Ierland economisch en kwam het bekend te staan als de Keltische Tijger. „Tien jaar geleden hadden huizen in en rond Dublin grote problemen met pyriet, dat scheuren veroorzaakte in vloeren. En nu dus met mica in Donegal.

In die Tijgerjaren was de bouw goed voor 27 procent van de Ierse economie. Nu is dat aandeel met ongeveer 12 procent flink minder, maar nog steeds aanzienlijk. Reden voor de overheid om niet al te scherp op te letten? Deirdre Ní Fhloinn vergeleek het toezicht op de woningbouw met de controle in de voedselindustrie en zag grote verschillen: „Voor levensmiddelen is er een robuust systeem met veel inspecties, ook omdat dat belangrijk is voor de export en Europese handel. De woningbouw is een binnenlandse markt en toezicht is bijna non-existent. Lokale toezichthouders gaan maar ongeveer bij één op de acht nieuwe projecten kijken.” Gemeenten horen te handhaven, maar hebben daar vaak de mensen niet voor en maken die er ook niet voor vrij.

Rommelige, hybride praktijk

In 2014 zijn de regels aangescherpt en dat heeft een rommelige, hybride praktijk opgeleverd waarbij het toezicht half publiek en half privaat wordt geregeld. Zo is bij grote bouwprojecten een technische keuring vereist, maar die mag een ingenieur uitvoeren die door het bouwbedrijf zelf is aangesteld. En ook na 2014 zijn toezichthouders nog nooit tot vervolging overgegaan, zegt Deirdre Ní Fhloinn. „Onze politici spreken vaak over een nalevingscultuur, maar die bestaat in de bouwsector helemaal niet.”

Politiek gezien is de woningsector al decennialang een besmet dossier. Al sinds begin jaren negentig houdt geen minister het langer dan een paar jaar vol. De lobby van de bouwsector is juist sterk en weet de hoge ambtenaren van het departement die de ministers overleven, goed te vinden. Al was het maar omdat de lobbyisten soms eerder zelf in het parlement en het kabinet zaten.

Deirdre Ní Fhloinn verwacht geen structurele veranderingen in het toezicht als gevolg van het micaschandaal. „Er is een parlementaire werkgroep die naar de defecten bij huizen kijkt, maar de politieke wil hier echt iets aan te doen ontbreekt.” Ze is wel onder de indruk van de campagne van de gedupeerden van het micaschandaal. „Zij zijn buitengewoon effectief en hebben de vergoedingen flink omhoog weten te krijgen.” Hoewel campagneleider Michael Doherty wil doorgaan tot de overheid 100 procent van de schade vergoedt, verwacht Ní Fhloinn niet dat dat haalbaar is: „Ik denk niet dat ze ooit een blanco cheque zullen uitschrijven.”

Voor Pamela McLaughlin is een einde intussen nog lang niet in zicht. ’s Nachts wordt ze wakker en dan denkt ze te horen dat het huis kraakt. „Wanneer kunnen we terug? Gaan we wel of niet op vakantie? Kunnen we ons geld daar wel aan uitgeven, of moeten we beter doorsparen? Moet Ciaran zijn vakantiedagen sparen om te gaan klussen?” Beginnen met het afbreken van hun huis durven ze niet voordat duidelijk is of ze in aanmerking komen voor schadevergoeding. „Ons leven staat op pauze, daar heb ik het mee gehad.”

In cijfers Schade door mica 6.000 tot 7.000 particuliere huizen in Ierland liepen schade op doordat de stenen waarmee ze zijn gebouwd mica bevatten. 1.000 sociale woningen hebben schade. Ook de sociale woningbouw is getroffen. 3,2 mld euro zal de overheid volgens schattingen uitkeren aan schadevergoedingen. 1 % is het maximale aandeel mica dat volgens de Ierse wet is toegestaan in bouwmaterialen. Zelfs dit percentage zou het beton al met ongeveer 5 procent verzwakken. 10-15% van het bouwmateriaal van de getroffen huizen in Ierland blijkt uit mica te bestaan. Er zijn echter uitschieters tot 38 procent.

