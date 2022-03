Het warme welkom voor een miljoen gevluchte Belgen werd al snel gevolgd door klachten

Voor A. Wagner, inwoner van Den Haag Oostbroek waar veel Oost-Europese migranten wonen, is het vanzelfsprekend dat Nederland veel gevluchte Oekraïners opvangt. „Dat deden we destijds met de Belgen toch ook?” zei hij eind februari in het buurtonderzoek van NRC naar publieke reacties op de toen net begonnen oorlog in Oekraïne.

Wagner (71) verwees naar de grootste vluchtelingenopvang in de Nederlandse geschiedenis. Van augustus 1914 tot en met oktober 1914, direct na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, kwamen bijna een miljoen Belgen – onder wie 32.000 soldaten – het neutrale Nederland binnen.

De manier waarop Nederland reageerde vertoont overeenkomsten met nu en heeft mogelijk voorspellende waarde voor de toekomst. Gastvrijheid en menslievendheid kregen al snel gezelschap van ergernissen over hoge kosten, broodroof en klachten over gebrek aan fatsoen van de nieuwkomers. Het gros van de miljoen Belgen ging na een paar maanden terug. Na mei 1915 waren er van de ongeveer miljoen tussen de 100.000 en 150.000 over, nog steeds een flink aantal voor een land met 6,3 miljoen inwoners.

Over dit tweeluik Miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht door de oorlog. Ook Nederland zal te maken krijgen met een grote groep vluchtelingen. Dat is niet de eerste keer. Hoe ging dat in het verleden? Deel 1 van een tweeluik. 1. Belgische vluchtelingen in 1914 2. Bosniërs in de jaren negentig

De Troonrede van koningin Wilhelmina in september 1914 gaf het aanvankelijke gevoel onder de bevolking goed weer: „Diep begaan met het lot van alle volken, die in den krijg zijn meegesleept”, zei de vorstin, „draagt Nederland de buitengewone lasten die het worden opgelegd gewillig en ontvangt met open armen alle ongelukkigen die binnen zijne grenzen eene toevlucht zoeken.”

De aanblik van „schreiende vrouwen, sombere bleeke mannen, kinderen doodop” , zoals dagblad de Sumatra Post later schreef, deed beseffen dat Nederland goed weg was gekomen en alleen daarom al verplicht was de Belgen te helpen. „Er is bij al dat leed, dat we te aanschouwen krijgen, toch o zoo veel dat het hart verwarmt en goed doet: [...] Ieder beijvert zich de arme stakkers te helpen”, schreef dezelfde krant.

Duizenden Nederlandse gezinnen namen Belgen op in huis die eerder op straat, in parken en velden hadden gebivakkeerd, schrijft Evelyn de Roodt in haar boek Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. In september waren er al zo’n vijfhonderd particuliere burgercomités die overal in het land geld inzamelden voor eerste levensbehoeften, onderdak regelden en ‘vluchtelingendorpen’ voor gezinnen uit de grond stampten, onder andere bij Amersfoort. Aan zulke dorpen wordt nu weer gedacht voor de Oekraïners, bleek uit NRC-berichtgeving eind vorige week.

Overnachten in Artis

Rijke Belgen die Amsterdam bereikten, overnachtten bij welgestelde particulieren aan de grachten. Arme Belgen kwamen terecht in loodsen op het haventerrein en in ruimtes van dierentuin Artis. Ze kregen leefgeld en gratis inentingen. In Amsterdam ontving een vluchtelingengezin met vier kinderen per week 9,10 gulden, aanzienlijk meer dan de 5 gulden voor een werkloos Nederlands gezin met evenveel kinderen.

Het verschil wekte al snel wrevel, schrijft De Roodt, met name onder werklozen, zeker toen de economie ging haperen door de oorlog. Ze rept van „jaloezie over de verstrekte voorzieningen”. Ook waren er protesten tegen broodroof. Toen Belgische vrouwen hun aloude kantwerkproductie wilden oppakken in ‘vluchtoorden’ leidde dat tot „golven van protest”.

Daarnaast trok „onaangepast gedrag” een wissel op de gastvrijheid. Bierdrinkende Belgische vrouwen oogstten afkeuring in Ede, in de Biblebelt. „Dat de vrouwen in groepjes inkopen in het dorp deden en daarna in de kroeg een glas bier dronken, leidde [..] tot grote verbazing en verontwaardiging”, schrijft een lokale website. Ter vergroting van het onderling begrip „mochten Edenaren op zondag komen kijken in het kamp, na betaling van vijftig cent voor een toegangskaartje”, aldus de site. ‘Belgen kijken’ werd een begrip.

Elders in het land waren er zorgen over de aantasting van het protestantse karakter van de natie door de katholieke oorlogsgasten. In het Friese Gaasterland, aldus De Roodt, „preekten predikanten tegen verval door katholieke soldaten (...) Een golf van wuftheid daalde over deze calvinistische hoek van Friesland.”

Belgische vluchtelingen op het Damrak in Amsterdam. Foto Stadsarchief Amsterdam

Op tijd naar bed

De particuliere opvang ontbeerde een sfeer van leven en laten leven. Veel Belgische gasten moesten op tijd naar bed en „verantwoording afleggen over hun tijdsbesteding en financiën en ze werden aangesproken op hun alcoholgebruik”, aldus De Roodt. Een echtpaar in Reeuwijk besloot een Belgische jongeman na enige tijd „weg te doen” omdat hij „van lieverlede erg vervelend en brutaal was geworden”.

Het publieke leven werd soms opgeschrikt door schandalen. In Gouda bleek de voorzitter van de raad die de opvang regelde tevens commissaris bij een kwekerij die Belgische vrouwen tegen een absurd hoge huur huisvestte.

Het kantelend klimaat werd al vroeg zichtbaar in Rotterdam. De conservatief-liberale burgemeester Rudolph Zimmerman klaagde eind 1914 steen en been over openbare dronkenschap van Belgische jongemannen en over nachtelijke vechtpartijen in zijn stad. Zimmerman liet krantenberichten over Antwerpen kopiëren die meldden dat het weer goed toeven was in de havenstad na de inname door de Duitsers in oktober. Naar verluidt had Zimmerman voor de berichtgeving betaald en wilde hij de artikelen overal in zijn stad laten ophangen, iets dat de gemeenteraad als ‘ongepast’ verbood. Niettemin zou het Rotterdams bestuur zachte drang op Belgen uitoefenen om terug te gaan. Van de 23.000 in 1914, bleven er uiteindelijk zo’n 9.000.

Aandacht voor eigen volk

In de jaren na haar gastvrij getoonzette Troonrede uit 1914 had koningin Wilhelmina meer aandacht voor de offers van het eigen volk dan voor het wel en wee van de vluchtelingen. De vorstin complimenteerde in 1918 haar onderdanen met het „bereidwillig ondergaan” van de „zware offers” in oorlogstijd. Voor de internering van de duizenden Belgische soldaten stuurde haar regering eind 1918 een pittige rekening van 60 miljoen gulden (inclusief rente) naar Brussel. De verontwaardigde Belgische regering weigerde aanvankelijk te betalen, maar Den Haag hield voet bij stuk. In 1937 was de hele rekening voldaan.