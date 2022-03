Het schaven aan de WK-formatie is begonnen

De ereronde, zaterdagavond na de overwinning op Denemarken (4-2) is aan Georginio Wijnaldum niet besteed. Hij loopt hem wel, maar niet zo blij als hij anders langs de uitgelaten supporters in de Johan Cruijff Arena zou paraderen. Geen pretogen. Geen grote glimlach. Wel een doffe blik.

Neem het hem eens kwalijk. Wijnaldum heeft net negentig minuten doorgebracht op een plek waarvan hij de laatste jaren nauwelijks heeft gezeten: de reservebank van het Nederlands elftal. Soms zat hij er als hij eruit werd gehaald, en complimenten over zijn spel kon ontvangen, maar nu zat hij er vanaf het beginsignaal en zoomde de camera’s op hem in wanneer niet hij maar andere spelers door de bondscoach werden ingebracht. De teleurstelling droop van zijn gezicht.

En om het pijnlijker te maken: de kans is groot dat hij dinsdag, tegen Duitsland, opnieuw op de bank zit. Net als in de volgende interlandronde, omdat Louis van Gaal ook die vier Nations League-duels zal aangrijpen om te schaven aan zijn beoogde formatie voor het WK in Qatar, dat op 21 november begint. „Hij reageerde professioneel”, zei Van Gaal bij de NOS, „maar hij was wel heel teleurgesteld.”

Zo werd Wijnaldum het kind van de rekening in het nieuwe systeem: 1-3-4-1-2. De boodschap die Van Gaal hiermee afgeeft, acht maanden voor het wereldkampioenschap: dit Oranje kent geen heilige huisjes. Al neigt de status van aanvoerder Virgil van Dijk, spelmaker Frenkie de Jong en topscorer Memphis Depay daar wel naar. Zij vormen de ruggengraat van dit elftal, zij hebben de zekerheid die sommige andere Oranje-internationals ontberen.

Beoogde blauwdruk

Spannend was het welke elf Van Gaal zaterdagavond om Van Dijk, de Jong en Depay heen zou posteren. In de media werd dagelijks een voorschot genomen op de beoogde blauwdruk van de opstelling voor Qatar, waarbij er in de krantenkolommen en op de websites de nodige ruimte werd gemaakt voor de ontwikkeling van zorgenkind Wijnaldum.

Was het, buiten financiële redenen om, wel zo slim om Liverpool afgelopen zomer te verruilen voor Paris Saint-Germain? Hoe kon het dat de favoriete speler van Liverpool-trainer Jurgen Klöpp werd gepasseerd voor topwedstrijden van de Franse kampioen? Zou de vormdip gevolgen hebben voor Wijnaldum bij Oranje, of kon hij teren op zijn krediet bij de nationale ploeg? Hij is nota bene de vice-captain. En de laatste keer dat hij op de bank begon, en niet speelde, was in november 2019 tegen Noord-Ierland – toen was hij niet fit genoeg. Dat is ruim twee jaar en 24 interlands geleden.

Toch gold voor de meeste internationals dat zij zich vorige week moesten bewijzen tijdens de trainingen in Zeist. In die vijf dagen testte Van Gaal meerdere spelers op meerdere posities. Zo liet hij Daley Blind als een van de drie centrumverdedigers spelen, om vervolgens te concluderen dat diens goede positiespel daar te weinig tot uiting zou komen. Daarom speelde Blind zaterdag tegen Denemarken als opkomende linksback, waar hij volgens Van Gaal nog altijd beter is dan Tyrell Malacia en Owen Wijndal.

Frenkie de Jong, Denzel Dumfries, Steven Berghuis, Nathan Aké en Virgil van Dijk vieren de 2-1 tegen Denemarken. Foto Koen van Weel/ANP

Meten met twee maten?

Voorin zette de bondscoach Steven Bergwijn naast Depay neer. Enigszins opmerkelijk, omdat ook hij geen basisspeler is bij zijn club. Bij Tottenham Hotspur sprokkelt Bergwijn de minuten bij elkaar. Maar of dat ten opzichte van Wijnaldum meten met twee maten was? Daarvoor had de aanvaller een te goede staat van dienst bij Oranje, zei Van Gaal. „Bergwijn heeft het bij mij altijd goed gedaan”. Tijdens de laatste interlandperiode, in november vorig jaar, opende Bergwijn de score in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (2-0).

En het moet gezegd: Bergwijn betaalde het vertrouwen van Van Gaal zaterdag ruimschoots terug. Van zijn hoofd kwam de heerlijk uitgespeelde openingstreffer na een kwartier, na een puntgave voorzet van Blind. Al even fraai was zijn tweede treffer, na zeventig minuten. Met gevoel binnengekruld, buiten bereik van doelman Kasper Schmeichel: 4-2.

Maar niet alleen Bergwijn speelde goed. Frenkie de Jong was dominant op het middenveld, hij was overal, terwijl Steven Berghuis achter de tweemansvoorhoede voor dreiging bleef zorgen. Hij denkt vooruit, een zegen vergeleken met de jaren dat het Nederlands elftal nog grossierde in balletjes breed, en oefenduels vaak een lange zit waren.

Toch zag je tegen Denemarken ook onwennigheid in het veld. Neem Matthijs de Ligt. Als een van de drie centrumverdedigers had hij moeite zijn plek te vinden op het veld, mede omdat Teun Koopmeiners zich veel liet terugzakken naar zijn rechterzone. Op zoek naar ruimte stak De Ligt dan maar de middenlijn over, waarbij hij, afgaande op zijn moeizame balbehandeling, wat weg had van een kind dat voor het eerst verder dan zijn eigen straat mag spelen. Wat te doen met al die vrijheid?

Virgil van Dijk zag die pijnpunten ook. Ondanks de zege was de aanvoerder nog niet tevreden. Hij herhaalde na afloop nog maar eens dat hij voorstander is van het oude systeem. Dat is 1-4-3-3, waarmee plaatsing voor het WK werd afgedwongen. Waarom Van Gaal eerst wel zo speelde? Tijdgebrek. Nadat hij afgelopen zomer als bondscoach was aangesteld, als vervanger van Ronald Koeman, was het te kort dag om dit nieuwe systeem in te voeren.

Niet verrassend is dat Van Gaal bovendien een sterke mening heeft, zoals Van Dijk het na afloop zei. Alle discussies over het spel zijn tot op heden vergeefs geweest. De bondscoach blijft de baas. Hij wil nou eenmaal drie verdedigers, niet vier.

Over de twee doelpunten die Nederland incasseerde, kon Van Gaal kritisch zijn. Hoewel? Ongetwijfeld zal ook hij het de Deense spelmaker Christian Eriksen hebben gegund dat hij scoorde bij zijn terugkeer als international, na die zwarte dag tijdens het EK, afgelopen zomer, waarop zijn hart ermee was opgehouden.

Amper drie minuten stond Eriksen het veld toen hij aan het begin van de tweede helft bij zijn eerste balcontact uithaalde en alle tactische bespiegelingen naar de achtergrond verdrong met een juweel van een goal.