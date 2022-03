Sting betuigt steun aan Oekraïne en zingt soms een octaafje lager

Pop Sting Gehoord: 25/3, Afas Live , Amsterdam ●●●●●

Compleet achteloos wandelt er een wereldster het podium op, met een akoestische gitaar onder de arm. „We beginnen op een ongewone manier”, zegt hij bescheiden tegen de uitverkochte Afas Live, wijzend naar twee cellisten die achter hem plaatsnemen. „Dit zijn muzikanten uit Oekraïne. Ze zijn hier om solidariteit met hun land te betuigen.”

Zonder enige opsmuk zet zanger Sting een cerebrale versie van ‘Russians’ in, de wereldhit uit 1985 waarin hij de kerndreiging van de Koude Oorlog voelbaar maakte („How can I save my little boy from Oppenheimer’s deadly toy?”). Na de laatste tonen verschijnen er twee vredestekens en de tekst: „Free Ukraine”.

Meer woorden wil hij niet aan de oorlog vuilmaken, al is de volgorde van de daarop volgende hits van The Police en een bijna veertig jaar durende solocarrière veelzeggend: na ‘Message in a Bottle’ („I’ll send an S.O.S to the world”) volgt namelijk ‘If You Love Somebody Set Them Free’.

Het enige dat oud is geworden aan Sting (70) is zijn afgeragde basgitaar. Onder de korte mouwen van zijn blauwe, strakke shirtje bollen spierballen. Aan de strategisch kortgewiekte coupe commando is niet te zien of zijn blonde haar inmiddels grijs is geworden. Oké, het hoogste gepiep uit ‘So Lonely’ en ‘Roxanne’ doet hij een octaafje lager, maar hij zingt en bast met ongelooflijk gemak en muzikale souplesse.

En hij doet wat hij wil. „Tijd voor nieuwe nummers”, zegt hij na het eerste salvo aan hits. „Dat is part of the deal. Ik heb geleden voor mijn kunst, nu is het jullie beurt.”

Met een draadloze headset struint hij gemoedelijk over het podium, tussendoor nippend aan een kopje thee. Alleen een comfortabele Chesterfield om lekker in te ploffen ontbreekt er nog aan. Het knappe is de ongedwongenheid waarmee hij duizenden mensen twee uur lang het idee geeft dat ze mogen meekijken met een privéjamsessie van vrienden en familie: een dochter in achtergrondkoor, zijn jongste zoon achter de drums, de oudste als voorprogramma en gastmuzikant.

Voordeel: het is een stuk gezelliger dan destijds bij The Police, die om elke centimeter en decibel op én naast het podium vochten. Nadeel: in zo’n gezellig harmoniemodel vliegen de vonken er ook niet echt vanaf.