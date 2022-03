Door de omstandigheden genoodzaakt bolletjes te slikken

‘Soms kom je in de positie dat je niet meer goed kunt nadenken”, zegt Harley D. (38) uit Curaçao. Hij draagt een keurig zwart T-shirt, een zwarte spijkerbroek en Nike-gympen met dikke witte zolen. Hij zit vast sinds hij op 5 maart 118,5 gram cocaïne het land in heeft gesmokkeld. Hij had vijftien bolletjes geslikt. Bij de controle op Schiphol werd hij eruit gepikt. Hij deed het omdat hij de astma-medicijnen voor zijn dochter niet kon betalen, vertelt hij. D. moet acht weken naar de gevangenis, „conform de richtlijnen voor dit vergrijp”, aldus de officier van justitie. D. wil weten of zijn ticket wordt betaald, als hij na zijn straf teruggaat naar Curaçao. Dat moet hij met zijn advocaat bespreken, zegt de rechter.

Het is een doorsnee ochtend in de rechtbank van Schiphol. Twee mannen en een vrouw staan terecht omdat ze bolletjes hebben geslikt. Ze zagen zich door de omstandigheden genoodzaakt de wet te overtreden, zeggen ze, en dachten ermee weg te komen.

Andre I. (46), ook uit Curaçao, zou 2.500 euro krijgen voor het smokkelen van 436,8 gram cocaïne, verdeeld over 56 bolletjes. Hij draagt een spijkeroverhemd en wrijft af en toe over zijn glanzende kale hoofd. Dat geld zou hij gebruiken om een lening van 7.000 euro, die hij was aangegaan om meubels te kunnen kopen, deels af te betalen. I. is vader van drie kinderen op Curaçao, en één in Nederland. Ze wonen niet bij hem, maar hij probeert wel voor ze te zorgen. I. krijgt een celstraf van vijf maanden.

Ik moet alles voor mijn dochter betalen, want de vader doet niets Jennifer P.

Jennifer P. (29) komt de rechtbank binnen in een dikke witte winterjas met een bontkraag. Ze is op 9 maart aangehouden bij aankomst op Schiphol. P. gedroeg zich zenuwachtig. Haar lippen waren droog en haar tong was wit. Dat zijn tekenen dat iemand al even niet heeft gegeten en gedronken, om te voorkomen dat de bolletjes vroegtijdig naar buiten komen. Ze zou 6.000 euro verdienen met het smokkelen van 404 gram cocaïne. Dat geld zou ze gebruiken om rond te kunnen komen. Ze werkt op Curaçao, in de zorg. „Ik moet alles voor mijn dochter betalen want de vader doet niets. Ik werk met mijn auto, maar dan is de benzine weer op. Die is duur. Ik wil mijn moeder geld geven. In het midden van de maand is alles op.”

„Dus uw financiële situatie is zo slecht dat u het even niet meer wist”, zegt de rechter.

„Ik heb overal om baantjes gevraagd, maar er is niks meer”, zegt ze. Ze veegt een traan weg. Haar advocaat vraagt of de rechter wil afwijken van de gebruikelijke strafmaat, omdat ze een alleenstaande moeder is. P. krijgt vier maanden, een maand minder dan gebruikelijk bij deze hoeveelheid drugs.

Hoewel de advocaten van de andere bolletjesslikkers ook om strafvermindering vragen vanwege de omstandigheden van hun cliënt, krijgen zij die niet. „We zien in dit soort zaken vaak mensen met financiële problemen of andere problemen, die er dan maar voor kiezen om drugs mee te nemen”, zegt de officier van justitie tegen Harley D. „Dus u bent geen uitzondering.”

Geen van de bolletjesslikkers wil vertellen van wie ze de drugs hebben gekregen. „Ik ben bang dat er dan iets gebeurt met mijn familie”, zegt Andre I. Loopt u risico als u straks teruggaat naar Curaçao, wil de rechter van Harley D. weten. „Nee”, zegt hij, „daarom kies ik er liever voor zelf de verantwoordelijkheid te nemen door mijn straf uit te zitten”.

De bolletjesslikkers tonen zich schuldbewust. „Het spijt me wat ik heb gedaan”, zegt Andre I. „En ik zal het nooit meer doen als ik buiten kom.” Hij is zelf verslaafd geweest aan cocaïne, maar is sinds een jaar clean, zegt hij. „Maar dan weet u zelf wat voor ellende dat spul kan veroorzaken”, zegt de officier van justitie. „We zien niet alleen op de Antillen maar ook hier in Nederland dat drugsorganisaties hun problemen op straat uitvechten”, zegt hij. „De hele maatschappij wordt erdoor verpest. En door deze drugs mee te nemen, heeft u daar een bijdrage aan geleverd.” I. knikt. „Ik weet het.”