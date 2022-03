De online les is er nog steeds– maar waarom eigenlijk?

Ze zijn gewend te bingen. De huidige generatie MBO-studenten is vertrouwd met het achter elkaar bekijken van een hele reeks afleveringen van hun favoriete series. Maar werkt dat ook als je colleges hebt gemist en die online probeert in te halen? Neem je dan de informatie wel op?

Online lessen en ‘hybride’ onderwijs zijn – ook na de laatste lockdown – niet verdwenen uit het mbo. Zo streeft het Dulon College in Ede ernaar 20 tot 40 procent van het onderwijs online aan te bieden, zegt locatiedirecteur Cora Vinke. Dat kan een ‘live’ online les zijn, maar ook een filmpje waarin bijvoorbeeld wordt uitgelegd hoe je een brood bakt. Of een „goed ingerichte online omgeving”, waarin studenten opdrachten kunnen maken.

Sinds januari mogen, na meerdere lockdowns in de afgelopen twee jaar, alle lessen weer fysiek plaatsvinden. Maar uit onderzoek blijkt dat 37 procent van de mbo-studenten nog (gedeeltelijk) online onderwijs volgt. Dat brengt belangenorganisatie Ouders & Onderwijs maandag naar buiten.

Het onderzoek werd dit voorjaar uitgevoerd onder 249 ouders van mbo-studenten. Het merendeel (70 procent) van de ondervraagden vindt dat online onderwijs een slechte invloed heeft op de motivatie van hun kind. 57 procent staat niet achter het besluit van de school om online onderwijs aan te blijven bieden. Eerder bleek uit een peiling van jongerenorganisatie JOB dat studenten soortgelijke zorgen hebben.

Waarom kiezen ROC’s voor online lessen? En waarom zijn er zorgen over het effect op de motivatie en de kwaliteit van digitaal onderwijs?

De quarantaineregels voor coronagevallen, die nog steeds van kracht zijn, verklaren deels waarom online onderwijs nodig blijft. Zo kan een docent met corona toch lesgeven. Maar het past ook in een bredere ontwikkeling die al voor de pandemie gaande was, laat een rondgang langs vijf scholen zien: de trend om te experimenteren met technologie in het onderwijs.

Zo zegt een woordvoerder van het Da Vinci College (negenduizend studenten rondom Rotterdam): „Hybride leeromgevingen zijn ons antwoord op de noodzaak om beroepspraktijk en onderwijs optimaal op elkaar aan te sluiten. (…) ook wel blended learning genoemd.” Daar horen ook online lessen bij.

Online onderwijs kan naast praktische ook didactische voordelen hebben, lijkt de gedachte bij ROC’s die er ruimte voor laten in het lesprogramma. „Het gaat er niet om of iets fysiek òf online wordt aangeboden, maar of de verschillende werkvormen het leren optimaal ondersteunen en elkaar versterken,” zegt het Graafschap College (Achterhoek).

Zo is een voordeel van instructiefilmpjes dat studenten de mogelijkheid hebben om bepaalde stof zelfstandig te herhalen, zegt Cora Vinke van het Dulon College. Het is van belang dat in de fysieke les doorgegaan wordt op de online video’s en opdrachten, zegt ze. Dat beaamt onderwijskundige Jeroen Janssen, verbonden aan de Universiteit Utrecht. „Een goede situatie is bijvoorbeeld dat studenten in de fysieke les aan de slag gaan met wat ze in een instructievideo hebben gezien.”

Met online onderwijs hoopt het Dulon College het bereik van goede docenten te vergroten. Foto Dieuwertje Bravenboer

Over andere argumenten van de ROC’s is de onderwijskundige minder te spreken. Zo zeggen het Da Vinci College en Dulon College dat je het bereik van „goede” docenten kunt vergroten met hybride onderwijs. Volgens Da Vinci door een les naar honderd studenten te streamen die in verschillende lokalen zitten. Dan weet je zeker dat de stof goed is uitgelegd, aldus de school.

„Een dubieus economisch argument”, vindt Janssen, omdat het ten koste gaat van de fysieke „contacttijd” die studenten krijgen. Volgens Janssen is kennisoverdracht moeilijker via online lessen. Dat bleek uit een meta-analyse van meer dan honderd onderzoeken die hij deed met collega’s. „Studenten missen de kans om tijdens de uitleg een vraag te stellen.” Een vermindering van fysieke lessen vraagt ook om grote zelfstandigheid, die misschien niet bij de leeftijdsgroep van zestien tot twintig jaar past, denkt Janssen.

Het Dulon College streeft er naar 20 tot 40 procent van het onderwijs online aan te bieden. Foto Dieuwertje Bravenboer

Consumptiegedrag

Docent Nederlands Conrad Berghoef ervoer dat sociaal contact cruciaal is voor kennisoverdracht. Zijn school, ROC Friese Poort (13.900 studenten rondom Leeuwarden), heeft fysieke lessen weer als norm gesteld.

Berghoef, die op „eigen titel” spreekt, merkte dat de concentratie van studenten verslapte tijdens online lessen in de lockdowns. „Het wordt consumptiegedrag. Ze doen het maar met wat ik voorschotel.” Bovendien is minder goed te zien of de lesstof overkomt. „In de klas is het gelijk duidelijk als iemand met opgetrokken wenkbrauwen tegenover je zit.”

Wel ging online les geven steeds beter, zegt Berghoef. „Op een gegeven moment weet je hoeveel je ongeveer moet praten en durf je ook meer feedback te vragen aan studenten.”

Maar in een offline les is de sfeer anders, en dat is ook belangrijk voor het welzijn van studenten, merkt Berghoef. „Na een fysieke les blijven studenten vaker in het lokaal hangen. Je ziet dan gewoon dat ze iets kwijt moeten, ook al zeggen ze dat nog niet.” Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten of de thuissituatie. Ook Berghoef vermoedt dat efficiëntie een grote rol kan spelen bij de keuze van ROC’s om online les te blijven geven. „Bij roosterproblemen scheelt het weer een lokaal.”

Een woordvoerder van ROC Friese Poort zegt dat lessen voor jongeren alleen onder „bijzondere omstandigheden, zoals ziekte” online worden gegeven. ROC van Twente laat weten: „Fysiek onderwijs is de norm, maar daar waar om onderwijsinhoudelijke, pedagogische of didactische redenen de voorkeur uitgaat naar meer blended onderwijs, hebben de opleidingen daartoe de ruimte gekregen.”

Zowel het Da Vinci College, het Graafschap College als ROC van Twente laten de uiteindelijke keuze om onderwijs online te geven over aan teams van docenten. Bij het Dulon College is dat anders, daar is het streven 20 tot 40 procent online onderwijs te geven.

Docenten „weten het beste wat past” bij het lesprogramma en de behoefte van studenten, zegt een woordvoerder van het Graafschap College. „Ongetwijfeld” zullen er concessies gedaan moeten worden wanneer docenten het niet met elkaar eens zijn. „Dat gebeurt in goed overleg.”