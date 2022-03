‘Ik accepteer niet dat een deel van het Franse volk wordt gediscrimineerd’

Het raadhuis van Straatsburg ligt tussen een ecologisch park en een centrum voor sociale huisvesting; verderop worden in een oud beursgebouw vluchtelingen opgevangen. In de straten hangen aanplakbiljetten waarop de gemeente carpooling aanmoedigt en aandacht vraagt voor de ‘dag voor de strijd tegen racisme en antisemitisme’.

De stad ademt progressiviteit, zeker sinds de verkiezing van de burgemeester Jeanne Barseghian (41) van Europe Écologie Les Verts (De Groenen) in juni 2020. Hiermee vormt Straatsburg een contrast met de rest van de Elzas, waar rechts-conservatieve partijen als Les Républicains het al jaren voor het zeggen hebben en radicaal-rechtse partijen als het Rassemblement National van Marine Le Pen steeds meer steun genieten.

In hoeverre bent u en is Straatsburg een uitzondering in Frankrijk?

„Er is altijd een groot verschil tussen de stedelijke centra en het rurale Frankrijk. Onder meer de Gele Hesjes-protesten hebben de problemen van het platteland getoond: veel winkels zijn er gesloten, de overheidsdiensten zijn verdwenen, men is afhankelijk van de auto. Dat heeft conservatisme aangewakkerd en extremistische sentimenten gevoed; vooral extreem-rechtse.

Lees ook dit artikel: Wonen in het mikpunt van extreem-rechts

„Straatsburg is altijd een progressief eilandje geweest; de stad is van oudsher centrum-links. Maar twee jaar geleden is er een team verkozen waar ook antiracistische en feministische activisten deel van uitmaken, en dat zich inzet voor klimaatbeleid, de strijd tegen discriminatie en andere maatschappelijke onderwerpen. Mijn team is wat minder ervaren in de politiek en wijkt af van de gewone normen. Wij zijn geen politici à la papa: mannen van zo’n zestig jaar uit de rijke klasse met een maatpak en das.”

Wat zijn de reacties op u en uw team?

„Een wat conservatiever deel van de bevolking ziet onze verkiezing als een grote omwenteling en dat leidt tot spanningen. Ik heb enorm veel kritiek gekregen sinds mijn verkiezing, ook van andere linkse partijen. Tot mijn verbazing scharen die zich bij sommige voorstellen achter rechts. De Socialistische Partij was bijvoorbeeld tegen klimaatvriendelijke voorstellen, zoals de uitbreiding van het tramnetwerk. Ook kregen we enorm sterke reacties toen we het aandeel biologisch en vegetarisch voedsel in de schoolkantines wilden vergroten.”

Wat merkt u buiten het stadhuis van deze spanningen?

„Ik ben gechoqueerd door de ongeremdheid waarmee sommige debatten in Frankrijk gevoerd worden, vooral als het gaat om thema’s als laïcité (de scheiding van kerk en staat) en religie. Thema’s als migratie, veiligheid, terrorisme en religie worden op één hoop gegooid op de nationale televisie en door extreem-rechtse politici. Ook op sociale media wordt het debat ontzettend eenzijdig gevoerd en zie je de agressie toenemen. Ik wil ook strijden tegen radicalisering en de waarden van de Franse Republiek beschermen, maar ik accepteer niet dat een deel van het Franse volk wordt gediscrimineerd.”

U kreeg veel kritiek toen de gemeente een subsidie zou verlenen aan een moskee van een Turkse organisatie die volgens de regering de ‘Republikeinse waarden’ niet respecteert.

„De kritiek die ik ontving was duidelijk feller vanwege de verharding van het debat rondom religieuze onderwerpen. Ik heb bedreigingen ontvangen, ook doodsbedreigingen, waarna ik extra beveiliging heb moeten aanvragen. Die bedreigingen gaan via anonieme brieven of socialemedia-accounts, dus het is moeilijk om te achterhalen waar ze precies vandaan komen. Ik vind dat je het oneens mag zijn in een debat, maar we leven in een democratie en het is niet normaal dat dit soort discussies uitlopen op bedreigingen.

„Je ziet de verharding ook op andere manieren. In Frankrijk bestaat de vreselijke term islamogauchisme [vrij vertaald: islamitische-linksheid, red.], die extreem-rechts gebruikt om progressieve politici mee aan te vallen. Ze doen alsof wij het islamitische geloof begunstigen ten nadele van andere religies. Ik vind dat ridicuul.”

Lees ook dit artikel: Frankrijk ziet overal het spook van ‘woke’ en ‘islamolinks’

Hoe wordt er gereageerd op progressieve voorstellen die op het eerste oog minder omstreden lijken, zoals uw verbod op foie gras bij recepties?

„Aan het begin van mijn mandaat heb ik gezegd dat dierenwelzijn een criterium zou worden bij overheidsuitgaven en we zijn gaan kijken hoe we dat in praktijk konden brengen. De productie van foie gras wordt gezien als dierenmishandeling [de paté wordt geproduceerd door ganzen of eenden te dwingen zo veel maïs te eten dat hun lever sterk opzwelt, red.] en is in meerdere EU-lidstaten om die reden verboden, dus we hebben besloten het niet meer te serveren op officiële recepties.

„Toen dierenrechtenorganisatie PETA lucht kreeg van ons besluit, is ze een publiciteitsstunt begonnen, waarna er op nationaal en zelfs internationaal niveau een discussie ontstond over deze maatregel, alsof het iets heel uitzonderlijks was. Daarbij kregen we de helft van de bevolking over ons heen. Die mensen zeiden: dit is onze traditie, dit zijn onze lokale gebruiken, dit is de gastronomie française – alsof ik de oorlog had verklaard aan alle foie gras-producenten. Ik had nooit verwacht dat zo’n kleine maatregel zo veel impact zou hebben.”

Wat zegt dat over de manier waarop progressieve politici gezien worden?

„Ik heb het gevoel dat het conservatieve deel van de politieke klasse probeert de nieuwe generatie politici met progressieve ideeën te karikaturiseren. Sinds het begin van mijn mandaat proberen mijn politieke tegenstanders me te delegitimeren door te zeggen dat we amateuristisch zijn en niet weten waar we mee bezig zijn. En als je je uitspreekt over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, sociale rechtvaardigheid of de klimaatcrisis, word je meteen neergezet als iemand die alleen maar soja kauwt en terug wil naar de tijd waarin we alleen kaarsen gebruikten. Zelfs president Emmanuel Macron heeft ons een keer als amish neergezet. Daar komt het ongezonde debat over ‘wokisme’ bij: iedereen die zich uitspreekt over bijvoorbeeld discriminatie, wordt ervan beschuldigd woke te zijn, en dan ben je af.

Lees ook dit artikel: Wie maakt kans op een plek in het Élysée? En vijf andere vragen over de Franse presidentsverkiezingen

„Ik zie dat als een vorm van onbegrip, maar ook als een uiting van een generatiebreuk en een maatschappij die in verandering is. Je voelt aan de ene kant dat er landsbreed behoefte is aan democratische verandering, bijvoorbeeld bij de Gele Hesjes-beweging, maar aan de andere kant wordt er nog vastgehouden aan de conservatieve codes. Dat is een tussenfase van een oud naar een nieuw politiek model. Ik pleit zelf voor een Zesde Republiek met een nieuwe grondwet, waarin het parlement meer macht krijgt en de president minder – zoals in alle moderne Europese democratieën. Er moet meer balans komen tussen de uitvoerende en de wetgevende macht.”

In hoeverre heeft dit debat invloed op uw werk?

„We proberen in de gemeenteraad zo veel mogelijk te praten over concrete onderwerpen, om te voorkomen dat we een ruimte worden voor ideologische debatten die niets voortbrengen. Verder ben ik waakzaam op hoe we communiceren. Ik zorg dat ik duidelijk uitleg wat onze plannen zijn en ben daar zo proactief mogelijk in. En wat betreft de bedreigingen: het is op dat vlak nu wat rustiger, maar ik blijf voorzichtig.”