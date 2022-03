‘Cicero had een tong als een zwaard’

Het is de bekendste speech uit de Romeinse Oudheid. We schrijven 8 november 63 voor Christus en consul Marcus Tullius Cicero spreekt in de senaat. Hij richt zich tot senator Lucius Sergius Catilina, die in het geniep een staatsgreep voorbereidt. „Hoelang nog, Catilina, zal je ons geduld misbruiken? Hoelang nog zal die razernij van jou met ons de draak steken? Hoelang nog zal jouw grenzeloze lef zich roeren?”

CV Classica Leanne Jansen (1990) studeerde cum laude af in Klassieke talen in Leiden. Haar promotie-onderzoek was onderdeel van het NWO VIDI-project ‘Mediated Cicero’. Een deel van haar onderzoek deed ze in het Koninklijk Nederlands Instituut Rome. Jansen werkte tijdens haar studie als gids in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

Met deze speech en drie daaropvolgende redevoeringen redt Cicero de republiek. Catilina’s samenzwering is ontmaskerd en zijn leger wordt verslagen. Cicero staat nu op het hoogtepunt van zijn macht, maar weet in de jaren hierna zijn positie niet te behouden. In de burgeroorlogen die de ondergang van de Romeinse republiek veroorzaken, kiest hij steeds de verliezende kant – eerst tegen Caesar, en na diens moord tegen Marcus Antonius. Cicero hoopt op de bescherming door zijn leerling Octavianus – vanaf 27 v. Chr. keizer Augustus – maar die laat hem op dit cruciale moment vallen. In 43 v. Chr. hakken mannen van Antonius Cicero’s hoofd eraf. Antonius’ vrouw steekt naalden in zijn tong, als wraak voor de speeches tegen haar man.

Van geen enkele auteur uit de Romeinse tijd is zoveel materiaal overgeleverd als van Cicero. Het gaat om speeches, filosofische teksten en brieven. Iedereen die Latijn leert, krijgt met hem te maken. Zo ook Leanne Jansen, docent bij de opleiding geschiedenis aan de Universiteit Leiden. „De meeste mensen vinden Cicero een beetje een opgeblazen zak, met zijn uitgebreide volzinnen en zijn constante gepraat over zichzelf. Ik had dat als student ook wel, maar ben hem tijdens mijn onderzoek steeds meer gaan waarderen.”

Dat onderzoek betrof de weerslag van Cicero’s optreden in het vroege Romeinse keizerrijk, de eerste drie eeuwen na Christus. Jansen wilde weten hoe Romeinse historici als Sallustius, Plutarchus en Cassius Dio oordeelden over de beroemde staatsman en auteur. Ze promoveerde onlangs op dit onderzoek met het proefschrift Cicero, Statesmanship and Republicanism in Roman Historiography. Haar belangrijkste conclusie: Romeinse historici vonden dat Cicero zijn retorisch talent te veel inzette om zichzelf te promoten. Dat botste met het beeld dat zij hadden van ideale Romeinse politicus. Die moest virtus, deugd, het hoogst in zijn vaandel hebben staan – en niet te veel herrie schoppen.

Tekende deze trend zich meteen al af bij Sallustius, die vlak na Cicero’s dood schreef over de samenzwering van Catilina?

„Sallutius verwijst opvallend genoeg maar naar één speech van Cicero, terwijl ze allemaal gepubliceerd waren. Hij kiest ervoor de rest weg te laten en zich vooral te concentreren op de officiële rol van Cicero, die van consul, de jaarlijks gekozen hoogste bestuurder van de republiek. Cicero is in Sallustius’ verhaal geen held, zoals hij zichzelf wel zag, maar een man die de macht van zijn functie op de juiste manier weet te gebruiken. Van het streven naar roem van politici als Cicero moet Sallustius niet veel hebben; die zucht naar aanzien was juist rampzalig voor de republiek. De held in zijn geschiedenis is senator Cato de Jongere, die bekend stond om zijn onkreukbaarheid en trouw aan de republiek.”

Velden de historici in de periode hierna, onder de eerste keizers Augustus en Tiberius, eenzelfde oordeel?

„Het interessante is dat er in deze tijd veelal positief over Cicero wordt geschreven, terwijl hij zich toch verzet had tegen Julius Caesar, de voorvader van de heersende keizersfamilie. Marcus Velleius Paterculus bijvoorbeeld, ontpopt zich tot een echte fan van Cicero. Hij vindt dat hem zwaar onrecht is aangedaan. In een passage over Cicero’s dood schrijft Velleius dat hij zich niet kan inhouden, en steekt hij een felle tirade af tegen Marcus Antonius.

„Mooi is ook een anekdote die Plutarchus vertelt over keizer Augustus. Die betrapt zijn neefje met een boek van Cicero. De jongen probeert het boek te verstoppen, maar Augustus stelt hem gerust: het is prima om Cicero te lezen.”

Toch verandert in de latere keizertijd, bij auteurs als Plutarchus en Cassius Dio, de manier waarop er over Cicero geschreven werd.

„Dat klopt. Dat Cicero zich als een groot staatsman heeft ingezet voor het behoud van de republiek, blijft ook bij deze auteurs onweersproken. Ze vinden ook dat Cicero een briljant retoricus is, maar zetten vraagtekens bij de manier waarop hij zijn spraakkunst inzet. Met zijn eloquentie creëert hij conflict, terwijl de nadruk juist zou moeten liggen op harmonie en zelfbeheersing, vinden deze historici. Ze hebben een afkeer van gekonkel en partijvorming. Elke politicus moet weten waar de grenzen van zijn macht liggen.”

In hoeverre konden deze auteurs schrijven wat ze wilden? Het ligt voor de hand dat de keizers in deze tijd politici graag op hun plek wilden houden. Dan ga je als historicus niet de lof zingen van een ambitieuze senator.

„Plutarchus en Cassius Dio waren beiden betrokken bij het openbaar bestuur van het rijk: Plutachus in de stad in Griekenland waar hij woonde en Cassius Dio in de Romeinse senaat. Zij voelden een grote verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de staat. Daarbinnen pasten geen politici die zorgden voor te veel animositeit.

„Want dat deed Cicero. Hij had een tong als een zwaard en schiep er groot genoegen in om zijn tegenstanders op een grappige manier te vernederen. Dat kon een Romeins politicus niet laten passeren, anders was het gedaan met zijn eer. En dus reageerden zijn rivalen zeer heftig op Cicero’s optreden.

„Hij was ook slecht in het sluiten van allianties. Na zijn jaar als consul slaagde hij er niet in zich aan te sluiten bij de juiste partij. Hij dacht dat Octavianus Augustus hem wel terzijde zou staan omdat hij zijn intellectuele mentor was, maar daarbij verkeek hij zich totaal op de keiharde machtspolitiek die Octavianus bedreef.

„Cicero overschatte de macht van het zwaard van zijn tong nu hij niet langer het gezag van een officiële functie had. Caesar vergaf hem dat nog, maar Marcus Antonius later niet. En omdat Octavianus een bondgenootschap met Antonius had gesloten, liet hij hem wraak nemen op Cicero.”

In feite trekken deze latere historici dus dezelfde conclusie over Cicero als veel scholieren en studenten: hij kon mooi praten, maar was wel een enorme blaaskaak.

„Ja, dat kan je zeggen. Maar ook al was Cicero een blaaskaak, hij heeft er wel alles aan gedaan om de republiek te redden. Hij wél, terwijl andere politici dat lef niet hadden en de kat uit de boom keken. Romeinse politici waren gewend problemen op te lossen met vergaderingen, maar aan het einde van de republiek verschenen er mannen op het toneel die met wapens de macht betwistten. Daar kon uiteindelijk ook Cicero niet tegenop.”