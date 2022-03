We mogen spelers niet vragen zich uit te spreken over de toewijzing van het WK voetbal aan Qatar. Dat hebben we vaak genoeg gehoord. Ook Louis van Gaal heeft het een paar keer gezegd en dat terwijl hij er niet van houdt dingen te herhalen. Hij zegt dat het is niet aan de spelers zich uit te spreken, maar aan de grote organisaties en de politiek.

Zaterdagavond bleken de spelers zich moeiteloos tegen onrecht te kunnen uitspreken. Er kwam niet één elftal gekleed in voor Oekraïne bedrukte shirts het veld op, maar twee. Het onrecht dat Oekraïners wordt aangedaan door Poetin, vinden de spelers voorlopig duidelijk erger dan het onrecht dat arbeiders ten deel valt door het WK.

Afgelopen week zei Van Gaal dat het „bullshit” is dat het WK in Qatar wordt gehouden, omdat de FIFA daar het voetbal zou willen ontwikkelen. Het gaat de FIFA alleen om geld, zei hij. Voetbal ter plekke ontwikkelen is het argument waar de FIFA zich achter verschuilt als ze weer een WK verpest door het aan een of andere dictatoriaal knekelveld te verpatsen. Met daden zei Van Gaal: de spelers kunnen zich niet uitspreken, maar de trainers wel. Het zag eruit alsof hij voor zijn mannen was gaan staan en ik beken dat ik vond dat het er goed uitzag.

Hassan Al Thawadi, een hoge Piet in Qatar, antwoordde gepikeerd dat het helemaal niet belachelijk was dat een Arabisch land het WK organiseerde. Hun passie is ongeëvenaard en Van Gaal had duidelijk te weinig tijd besteed aan het begrijpen van wat voetbal betekent voor Qatar en de Arabische wereld.

Hassan Al Thawadi heeft zich ook niet erg verdiept in de Arabische wereld. De helft daarvan is immers vrouw en die wordt het ontiegelijk moeilijk gemaakt om te voetballen. Als het de FIFA er echt om ging voetbal in Arabische landen te ontwikkelen, zou ze kampioenschappen voor vrouwen ernaartoe brengen, maar ja, daar gaan die Arabische leiders de FIFA-directeuren met geen rooie rotcent voor omkopen.

Tijdens Nederland-Denemarken hoefden we aan dat soort onrecht niet te denken. In zowel Nederland als Denemarken spelen vrouwen, elf tegen elf, de sterren van de hemel. Geld en zendtijd niet meegerekend, is het enige wat er op deze velden nog ontbreekt ter vervolmaking van de gelijkwaardigheid, dat een speelster met hartfalen op het veld neerzijgt. Christian Eriksen was weer terug op de internationale velden. Zelf omschreef hij zijn hartstilstand tijdens Denemarken-Finland als dat hij „een paar minuten weg was bij het EK”. Nog geen twee minuten nadat hij het veld opkwam, scoorde hij de meest gegunde goal in de geschiedenis van de Arena.

Na afloop rende een fan het veld op, een meisje met een Nederlandse vlag op haar wang. Ik hoopte dat ze de stropdas Van Gaal zou vragen, maar ze wilde het shirt van Daley Blind. Misschien komt het vrouwenfandom voor Van Gaal als hij het wat duidelijker tegen Al Thawadi zegt: ‘Wat voetbal voor de Arabische wereld betekent? Broer, de helft van de bevolking wordt actief ontmoedigd te spelen, dus dat is bullshit’.

Carolina Trujillo is schrijfster.