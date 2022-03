Bij Janácek klinken een rozenwaterige liefde en een tang van een schoonmoeder

Klassiek Kát’a Kabanová in de ZaterdagMatinee (concertant). Gehoord: 26/3, Concertgebouw Amsterdam. Terugluisteren: nporadio4.nl ●●●●●

In de ZaterdagMatinee klonk zaterdag het tweede deel van een concertante Leoš Janácek-dubbel: vorig jaar januari, midden in een lockdown, zong Lise Davidsen een prachtige Jenufa live op de radio voor een lege zaal. Zaterdag zong sopraan Amanda Majeski een gekwelde Katja in Janáceks tweede succesopera Kát’a Kabanová, een vrouw die zo geplaagd wordt door schuldgevoelens over haar verliefdheid op een andere man dan haar eigen (en ronduit gepest wordt door haar schoonmoeder) dat ze zich uiteindelijk verdrinkt in de Wolga.

Op de radio kun je veel mooier maken dan de werkelijkheid. Zingt een zanger wat zachter, dan kan het orkest wat gedempt worden, zodat je alles nog steeds mooi in balans hoort. Jenufa werd daarom een klinkende idealisering van de oude normaal; een smachtende hoor-nou-wat-we-live-missen. Maar zo perfect is die balans in het echt niet, een akoestische zaal is veel eerlijker. Tenor Edgaras Montvidas (Boris, de stiekeme liefde van Katja) leek zijn stem aan het begin te sparen en kwam nauwelijks boven het orkest uit, wat hem iets rozenwaterigs gaf.

Eigenlijk dook je liever de bosjes in met zijn regelmatige tegenspeler, de veel krachtigere en theatralere tenor Boris Stepanov (Kudrjás). Mezzosopraan Katarina Dalayman (klein, rood haar) zong knap het bloed onder je nagels vandaan als de veeleisende tang van een schoonmoeder, meteen al vanaf haar openingszin naar haar zoon: „Je vindt je vrouw belangrijker dan je eigen moeder!” Ugh. Bas Clive Bayley (Savjol, oom van Boris) zat juist aan het aanstekelijke andere eind, met een heel scala aan extravagante emoties in zijn stem.