Akkoorden in kleermakerszit

Een blaasbalg en drie octaven aan kleine pianotoetsen; het harmonium oogt klein en vrij eenvoudig. Maar als Raj Mohan er in kleermakerszit naast zit en zijn linkerarm om de kist legt, zijn rechterhand op de toetsen, dan verandert die eenvoud in een complex historisch verhaal. Een migrantengeschiedenis.

Mohan geniet bekendheid van Nederland tot India en van Mauritius tot Suriname. In 2006 bracht hij een album uit waarop hij Indiase ghazal-poëzie voor het eerst zong in het Sarnami, de taal van de Hindostaanse gemeenschap. De titel Kantraki verwijst naar zijn voorouders: de Indiase contractarbeiders die in de negentiende eeuw door Nederlanders geworven werden in Brits-Indië. Zij gingen naar Suriname om daar na afschaffing van de slavernij onderbetaalde arbeid te verrichten. Het harmonium weerspiegelt die culturele reis.

Neem alleen al de plek waar hij met het harmonium zit: op de grond. Het instrument werd ooit in India geïntroduceerd door Britse missionarissen in de vorm van traporgels, die vanaf een kruk werden bespeeld. Maar al snel bleek er in India meer markt voor het handmodel, dat kon op de grond staan, zoals elk Indiaas instrument.

Foto Andreas Terlaak

Het harmonium is niet meer weg te denken uit Indiase muziek en zo kwam het ook met de contractarbeiders in Suriname terecht. Toch had Mohan er in zijn vroege jeugd geen speciale interesse in. Toen hij op zijn twaalfde in Nederland kwam luisterde hij Bob Marley, rockmuziek en Indiase filmmuziek. In een Utrechtse platenzaak hoorde hij op zijn zestiende voor het eerst ghazal-muziek, gezongen in het Urdu. „Verschrikkelijk klonk het. En toch. Elke dag ging ik weer naar die zaak om meer te horen, ook al vond ik het lelijk.” Het werd een obsessie, hij spijbelde om te luisteren, hij moest doorgronden wat er gebeurde. Toen hij de platenverkoper vroeg of ghazal ook werd gezongen in het Sarnami lachte die hem hartelijk uit. Zoiets moois kon toch niet bestaan in die krakkemikkige taal.

Hij nam les en kreeg na tweeënhalf jaar van zijn geduldige leraar te horen dat hij nooit een goede zanger zou worden. Hij zong structureel onzuiver, zijn stem trilde en was te zacht. Mohan besloot uiteindelijk zelf naar India te gaan. Daar, in Bombay, kocht hij dit harmonium. Hij heeft het nu al 26 jaar.

Foto Andreas Terlaak

Hij gaat er voorzichtig mee om, met dit instrument dat hem verbindt met zijn voorouders. Maar beschadigingen zijn er zeker, zoals de ijzeren plaatjes waarvan er een paar loslaten. „Dit exemplaar is ideaal voor een luie muzikant zoals ik.” Met een schuifpaneel aan de voorkant kan hij het hele klavier verplaatsen over het mechaniek van ijzeren tongetjes aan de binnenkant, zodat de noten vanzelf een halve octaaf hoger spelen. Ook kan hij de aanslaggevoeligheid bijstellen.

Omdat Mohan zijn sarnami-ghazal met jazz, blues en westers klassiek vermengt moet hij regelmatig puzzelen op nieuwe akkoorden die passen bij de Indiase toonladders. Dan gaat hij ernaast zitten, in plaats van er recht achter, een stijl die hij afkeek van Mehdi Hassan, keizer van de ghazal. Hij vouwt zijn benen over elkaar, slaat een arm om de kist en bedient de blaasbalg. Zijn rechterhand zoekt op de toetsen. Het lukt bijna altijd om die akkoorden te vinden, het instrument lijkt bedoeld om culturele bruggen te slaan.