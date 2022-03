Abstracte cirkeldans met emotionele uitbarstingen

Dans Storm door LeineRoebana. Gezien: 26/3, Haarlem. Tournee t/m 26/5. Info: leineroebana.com ●●●●●

Tot op heden, zei choreograaf Harijono Roebana tijdens de inleiding voor de voorstelling, hadden hij en zijn collega Andrea Leine de cirkel een beetje vermeden in hun werk, vanwege de onvermijdelijke associatie met het magische en rituele. In hun dans Storm is die cirkel in al zijn symbolische en rituele kracht juist gethematiseerd. Ook in de fascinerende muziek van componist Calliope Tsoupaki cirkelt het. Met meanderende lijnen roept David Kweksilber op (bas-)klarinet Griekse sferen op, vaak even gevolgd door David Mackor, die zijn theorbe ook als ritme-instrument inzet. De contrabas van Dominique Chabot fungeert als aanjager voor de manische dansdrift van zes dansers. Soms ook van de drie musici, die een eigen choreografie hebben.

Tsoupaki en Leine hebben een Griekse connectie: Tsoupaki is Grieks van geboorte, Leine komt al sinds haar kindertijd in Griekenland, waar ze gefascineerd raakte door de volksdansen. Uit die bron put Storm met een aaneenrijging van groepsdansen, trio’s, duetten en soli waarin rudimenten van Griekse volksdansen zijn te herkennen: de verende passen, de armhoudingen, soms een ‘sirtaki-rijtje’, héél even een kring. En hoewel de dansers grotendeels los van elkaar opereren, lijken ze toch verbonden door een gemeenschapsgevoel, zoals ook muziek en dans autonoom en toch samen zijn.

Anna van Kooij

Binnen de groep is ruimte voor zelfexpressie en emoties. Met woeste kreten spurten individuele dansers soms door de ruimte of wervelen ze zich in versnellend tempo in een roes. Danser Andrea Pisano zet een gezamenlijk aanroepen van de vier elementen in. Dergelijke stormachtige uitbarstingen maken openingen in de abstracte dans met zijn gestileerde vormgeving (Carlijn Veurink), zodat Storm bij vlagen een aangename aardse warmte uitstraalt. De zon, in de vorm van een sculpturaal, cirkelvormig harmonicakostuum voltooit zijn dagelijkse cyclus, terwijl het slotbeeld, een langgerekte harmonicalijn, rust biedt.