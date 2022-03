593 eenmansfracties: de fragmentatie in de lokale politiek is verder toegenomen

De gemeenteraden die deze week worden geïnstalleerd, bestaan uit steeds kleinere fracties. Anno 2022 zitten 142 partijen méér in de gemeenteraden dan in 2018. De fragmentatie van de lokale politiek is daarmee opnieuw toegenomen, blijkt uit een analyse van de verkiezingsuitslagen door NRC.

Op enkele uitzonderingen na – waaronder Barendrecht, Zeewolde en Hellendoorn waar één partij de meerderheid behaalde – zijn er nauwelijks nog gemeenten met grote partijen met meer dan negen zetels. Fracties worden ook steeds kleiner. De komende vier jaar zijn er 593 eenmansfracties, de gemeenteraad van Den Bosch bestaat zelfs uit zeven eenmansfracties op 39 zetels.

De afgelopen vier jaar waarschuwden lokale politici voor werkdruk voor raadsleden, voor wie het werk een nevenfunctie is. Gemeenten hebben van het Rijk meer en grotere taken gekregen. „De complexiteit van het beleid is zelfs voor grotere fracties een uitdaging”, zegt Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Vereniging van Raadsleden.

De vraag is ook wat de fragmentatie betekent voor de vorming van colleges, die in veel gemeenten is begonnen. Vier jaar geleden bleek uit onderzoek van NRC dat versnippering niet altijd een reden was voor een lange formatieduur (de formatie duurde toen gemiddeld acht weken). Vaak was er ook een specifiek lokale kwestie aan te wijzen waardoor onderhandelingen traag verliepen. Colleges bestonden in 2018 gemiddeld uit 3,5 partijen, in 2014 uit 2,8.

In sommige gevallen werd teruggegrepen op instrumenten uit de tijd van de verzuiling: 36 gemeenten sloten in plaats van een coalitieakkoord een raadsbreed akkoord, waarbij álle partijen op hoofdlijnen het eens worden, en er dus geen oppositie is. In een aantal gemeenten wordt daar opnieuw over gesproken.