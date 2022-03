Zonder politieke wil bestaat er geen recht tussen landen

In het koude licht van de oorlog in Oekraïne ziet alles er anders uit. Ook het internationale recht. Een vertrouwd mechanisme met sterke symboliek en hoge ambities, maar niet héél vaak op de voorpagina met grote successen. Maar de vraag en de emotie zijn er niet minder om. Begin een onderzoek, stel lijsten op, begin met bewijs verzamelen, wijs een rechter aan! Een apart tribunaal, een bestaand internationaal gerecht, kunnen landen het misschien individueel af? Overal duiken nu juristen, advocaten en andere experts op met hún analyse van de casus Rusland-Oekraïne.

Ik lees het graag omdat het zo’n fijn beschaafd wereldbeeld is, waarin het om regels en maatstaven draait, niet om macht, bezitsdrang of overheersing. Maar je weet ook dat het ‘voor straks’ is. Eerst moet de brand onder controle. Intussen worden de wrakken zichtbaar, nu het water zakt, zoals het cliché wil. De defensie-uitgaven zijn te laag, de militairen onderbetaald, de bestuurders ‘naïef’, de burgers onvoorbereid. En hoe zit het met die ‘internationale rechtsorde’? Kan die wel een deuk in een pakje boter slaan?

Feitelijk is die vraag taboe, want internationaal recht is het enige mechanisme dat er is om de barbarij te stoppen, te voorkomen of af te handelen. Als oorlog tóch uitbreekt heeft het eigenlijk al gefaald. Internationaal recht werkt ook alleen als iedereen wil dat het werkt. En is dus per definitie een porseleinkast, makkelijk te omzeilen door verdrag x of y niet te tekenen, tegen te stemmen, een veto uit te spreken, gedaagden niet uit te leveren etc. Wat je dan overhoudt is een moreel theaterstuk, zoals het MH17-proces, met een open einde. Internationaal recht is een wees, want er bestaat geen internationale overheid. Supermachten voelen dat feilloos aan. Die vinden het eigen recht beter en haken liever niet aan, of alleen à la carte.

Maar als het wél werkt is internationaal recht een monument van beschaving. Dan komen er arrestaties, processen, pleidooien en strafeisen, gevolgd door veroordelingen à la Mladic. Maar je kunt er dus nooit op rekenen. ‘Poetin oorlogsmisdadiger’ is dan een uiting van machteloosheid. De optimisten zeggen dan dat als Navalny president wordt, Poetin zal onderduiken en er dan een tribunaal klaar zal staan. Als dat gebeurt zal het recht zegevieren. Maar dan moet het er nog wel zijn.

Vorige week werd de Russische Federatie dus uit de Raad van Europa gezet en trok ze zich tevens terug uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Einde van een tijdperk, zo voelde dat. Ik ben opgevoed met het EVRM als de collectieve levensverzekering van Europa tegen WO III, waar iedere burger zich rechtstreeks op mag beroepen als de eigen mensenrechten worden geschonden – in Straatsburg. Een uniek drukventiel in de rechtsstaat. Dus ook voor iedere Rus, hoe vergeefs en gebrekkig de praktijk ook. Nu was Rusland pas lid sinds 1996 en heeft het hoofdzakelijk de vonnissen van Straatsburg genegeerd. Maar toch, het was de enige supermacht die zich, althans in theorie, aan internationale rechtsnormen wilde laten toetsen. En nu was dat sprookje dus (helemaal) uit.

Is het EVRM nu ook zo’n wrak dat bij eb boven water komt? Heeft het nog de kracht en het aanzien die het ooit had? Kan het deze klap aan? Rusland is niet het enige land dat zich er weinig van aantrok. In Nederland willen PVV en FVD er al jaren luidkeels vanaf. Er is een duidelijke trend in Europa – niet alleen in Polen en Hongarije – om ‘eigen recht’ belangrijker te vinden dan internationaal recht. Onwelgevallige uitspraken uit Straatsburg werden al vrij makkelijk terzijde geschoven, met het Verenigd Koninkrijk als veelpleger. Dat de Britse deelname aan het EVRM niet met de Brexit mee het raam is uitgewaaid, mag achteraf een wonder heten. Populisme en nationalisme ondermijnen het internationale recht. Regelmatig worden internationale vonnissen niet uitgevoerd. Een ‘pandemie van parochialisme’, wordt het wel genoemd, die niet is beperkt tot het EVRM.

Kortom, als de wereld nu verwachtingen heeft van de ‘internationale rechtsorde’ dient het zich daar ook zélf aan te houden. En alsnog die verdragen te tekenen, de vonnissen te respecteren en het internationale recht te versterken, als goed voorbeeld. Dat helpt enorm, als je dat straks ook een ander wil opleggen.

Folkert Jensma.

