Vrouwstrueren

Heerlijke Sywert-week. De mondkapjesgluiperd blijft vol in de nationale spotlights. De man schijnt toch iets charismatisch gehad te hebben. Hij heeft ooit diepe indruk gemaakt. In elk geval op ijdele types als Barbara Baarsma en Hugo de Jonge. De ooit niet van de televisie te meppen Rabo-diva legde dus meer dan honderd miljoen opzij voor de gladde praatjesmaker en Hugo kronkelde zich bijna een hernia om de maskertjesdeal met de overheid rond te maken. Wel aandoenlijk hoe hij alles nu weer glashard loopt te ontkennen. Het zit echt heel anders. We moeten het diepgaande onderzoek van Deloitte afwachten. Dat is die accountant van dat zoekgeraakte notitieboekje. Dat onderzoek wordt trouwens inderdaad heel diepgaand en is waarschijnlijk in maart 2027 al klaar. Tenminste als alles meezit. Het is een monsterklus. Dus pin ze er niet op vast.

Daarna gaat het eerst naar de regering, waarna drie ministers er een jaar in gaan vlooien en klooien. Dan wordt het naar de Kamer gestuurd. Die benoemt na een stevig debat, waarin de oppositie fel van leer trekt, een externe commissie die moet voorkomen dat dit in de toekomst ooit nog eens gebeurt. Inmiddels is het CDA opgeheven, Hugo burgemeester van een middelgrote gemeente met duidelijke groeiambities en Barbara commissaris bij Shell, Ahold, Jumbo, ASML en KLM. Sywert is dan al een tijd de succesvolle commercieel directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp, die naar Qatar is verhuisd en meespeelt in de Russische competitie. Hij heeft wel voorkomen dat het logo van de club verplaatst werd van het shirt naar het voetbalbroekje. De nieuwe technisch directeur wilde het embleem midden op het kruis naaien zodat een speler daar na het maken van een doelpunt trots op zijn snikkel kon kloppen. Sywert vond dat te ver gaan. Beschaafde jongen van de Veluwe.

Ik vind dat jammer. Ik ben gek op extreem juichen. Afgelopen zondag was ik naar Ajax-Feyenoord en zag daar een psychotische Tadic en zijn collega Antony, die na afloop beiden de indruk wekten dat ze het volledige medicijnkastje van mevrouw Onana geplunderd hadden. Ze maakten een blije indruk. Ze hadden gewonnen. Of ze waren gewoon opgelucht dat het stadion niet afgefikt was. Dat gebeurde namelijk bijna vlak voor de wedstrijd. In de hens gestoken door de harde kern? Nee hoor, door Ajax zelf. Dat heet: gecontroleerd vuurwerk. Waarschijnlijk geleverd door de firma die in Terneuzen die sluiswand subtiel gesloopt heeft. Dat was pas vrolijk nieuws. Zelfs Poetin schrok van de knal en neemt de NAVO inmiddels bloedserieus.

Over die oorlog gesproken: Onze koning gaat vluchtelingen in zijn jachtslot ontvangen. Thuis had hij helaas geen plek. Ik denk wel dat ie op dat slot een paar kamers goed moet afsluiten. Voor je het weet vinden ze geweren en gaan ze daarmee terug naar Kiev. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Die wapens zijn namelijk voor de zwijntjespopulatie.

Maar is het geen beter idee als hij wat Oekraïense vluchtelingen in zijn Griekse villa stopt? Ik begreep altijd dat Poetin daar zijn buurman is. Dat lijkt mij nou humor als daar die blauw-gele vlag in de koninklijke tuin wappert en Vladimir er vanaf zijn welverdiende vakantiebedje naar moet koekeloeren. Hoewel? De kans is groot dat hij dan even over het hek komt. Met kalasjnikovs. Hij gaat niet zachtzinnig met zijn buren om. En dan moeten Max & Lex onder een biertje uitleggen dat het maar een grapje was.

Ondertussen is de wereld angstig op drift. De koude oorlog wordt steeds warmer. Miljoenen mensen komen onze kant op. Zullen ze inburgeren en meedoen aan onze Nederlandse discussies? Ik wil ze wel helpen. Waar ik mee begin? Dat actievoerders niet willen dat het in het universiteitsblad in Maastricht gaat over ‘vrouwen’ die menstrueren, maar dat ze het daar woke en waarachtig over ‘mensen die menstrueren’ moeten hebben. Ze hebben gelijk. Anders was het wel vrouwstrueren geweest. Ik ga ze dit vertellen terwijl ik voor een gigantische foto van het verwoeste Marioepol sta. En dan zal ik vol schaamte fluisteren: ieder land zijn eigen problemen.

