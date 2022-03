Ik sta op de stoep voor een Albert Heijn filiaal met mijn collectebus voor Amnesty International. Al snel komt een medewerkster me vragen of ik toestemming heb van het hoofdkantoor. Ik zeg dat dat niet nodig is, dit is immers de openbare weg. Even later verschijnt de manager die zegt dat de klanten collectanten vervelend vinden. Op dat moment stopt een vrouw die net uit de winkel komt een biljet van twintig euro in mijn bus. Dat is het lekkere van Albert Heijn.

