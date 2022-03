Verklonterde democratie

Waarom is de kiezer toch zo apathisch? Het was de vraag van de week, nadat bij de verkiezingen vorige woensdag slechts de helft van de kiezers kwam opdagen. De diagnose van deskundigen luidt, in één woord: versplintering. Er zijn simpelweg zo veel partijen dat de kiezer lijdt aan keuzestress. ‘Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen’ was volgens onderzoeksbureau Ipsos de belangrijkste motivatie van niet-stemmers.

Maar met alle aandacht voor versplintering wordt, denk ik, een andere oorzaak genegeerd: verklontering. Oftewel, het samenklonteren van alle politieke partijen rond hetzelfde standpunt. De Nederlandse democratie was altijd al gericht op consensus, maar de laatste jaren is die neiging nog sterker geworden.

Neem defensie, lekker actueel. In 2012 wilden enkel de SGP en de ChristenUnie de defensie-uitgaven verhogen, terwijl Nederland ruim onder de NAVO-norm van 2 procent zat. De kiezer deelde deze desinteresse, bleek uit peilingen. Dit veranderde in 2014, met de inval van de Krim en het neerhalen van MH17. Ineens wilde een meerderheid van de Nederlanders wél investeren; de meeste partijen veranderden hun defensiestandpunt.

Zo’n plotse omslag zagen we eerder al, na 2002, op het gebied van immigratie en integratie. Bijna niemand durfde het na Fortuyn nog op te nemen voor de multiculturele samenleving, ook linkse partijen niet. Het was Diederik Samsom (PvdA) die in 2016 de Turkijedeal bedacht.

Op klimaat en duurzaamheid bewoog het spectrum juist naar ‘links’. Dat is hard gegaan: noemde Klaas Dijkhoff Rob Jetten in 2019 nog een ‘klimaatdrammer’, inmiddels wil bijna iedereen werk maken van verduurzaming. Vanwege internationale verplichtingen, maar ook omdat de stemming is veranderd: zeven op de tien Nederlanders maakt zich nu zorgen over klimaatverandering, aldus Ipsos vorig jaar.

De oorzaak is telkens een andere, maar de tendens dezelfde: de sfeer slaat om, er komt een nieuwe consensus, en bijna alle partijen slaan daar hun tent op.

De verklontering kan ook mede de puzzel van dit moment verklaren: dat links niet profiteert van de terugkeer van sociaal-economische thema’s. Jarenlang waren er twee verklaringen voor het falen van links: gebrek aan inspirerend leiderschap en de dominantie van ‘culturele’ thema’s zoals immigratie en identiteit. De tweede verklaring gaat niet meer op, want ineens heeft iedereen het over de woningmarkt, flexcontracten en kansenongelijkheid. Dat komt door economische ontwikkelingen, maar ook door series als Klassen, Scheefgroei en Sander en de kloof, en boeken als De zeven vinkjes. Toch profiteert links daar niet van. In de laatste landelijke peilingen halen de linkse partijen samen nog geen veertig zetels. Vreemd: ik kan me, qua aandacht voor ongelijkheid, in mijn leven geen ‘linkser’ moment herinneren; tegelijk stond links er nooit slechter voor.

Ook hier speelt de consensuscultuur mogelijk een rol. Ongelijkheid wordt plotseling breed erkend als probleem, zowel binnen als buiten de politiek. Deze week noemde Rabobank Amsterdam (kansen)ongelijkheid in een rapport „een rem op de verdere ontwikkeling van de stad en de regio”, en constateerde het CPB dat de sterkste schouders in Nederland niet de zwaarste lasten dragen. Joris Luyendijk struint het bedrijfsleven af om te vertellen over ongelijke kansen. D66 koppelt Kaags ‘nieuwe leiderschap’ aan het thema gelijkheid, het CDA „wil de solidariteit opnieuw vormgeven”, aldus een visiedocument afgelopen najaar. De VVD noemde ongelijkheid vorig jaar nog „een natuurlijk gegeven”, maar pleit wel voor een „sterke overheid” – de Mark Rutte van tien jaar geleden had een paniekaanval gekregen van die term.

Bij lokale verkiezingen spelen er natuurlijk nog andere thema’s, maar de landelijke consensus werkt daarin wel door. De politiek straalt door haar eensgezindheid bovendien uit dat over de échte problemen geen discussie bestaat.

‘Versplintering’ klinkt alsof het politieke spectrum uit elkaar spat in kleine stukjes, en zo lijkt het ook, als je kijkt naar de hoeveelheid partijen. Maar inhoudelijk zijn die partijen juist samengesmolten tot een geheel waarin je de delen amper kunt zien. Het is dus niet de verkiezingsuitslag die de grootste invloed heeft op de politieke koers, maar de tijdgeest – en die wordt maar deels door de kiezers bepaald. Zou het kunnen dat mensen dat doorhebben, en denken: ik sla een keertje over?

