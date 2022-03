Surfdude Taylor Hawkins was de tweede frontman van de Foo Fighters

De grootste grijns van de stadionrock is verdwenen. Taylor Hawkins, drummer van rockband de Foo Fighters, overleed deze week op vijftigjarige leeftijd in de Colombiaanse hoofdstad Bogota, waar zijn band die avond zou spelen. Het publiek stond al te wachten op het festivalterrein, maar het podium werd volgezet met kaarsen. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Taylor Hawkins kon als een van de weinigen wedijveren met zijn bandmaat Dave Grohl voor de titel ‘meest sympathieke rockmuzikant’. Hij was niet de eerste drummer van de Foo Fighters en als je heel eerlijk bent, niet eens de beste in de band. Maar wie van voormalig Nirvana-drummer Dave Grohl achter de drumkit mag gaan zitten, komt van goede huize. Hawkins was even goedlachs en energiek als technisch onderlegd en perfectionistisch in zijn spel. Hij bracht met zijn komst bij de Foo Fighters eind jaren negentig nieuwe energie in de band. Meer plezier ook. De drummer met de wapperende blonde haren groeide snel uit tot tweede frontman van de band, die tijdens shows niet alleen minutenlange (te lange) drumsolo’s speelde, maar soms ook met Grohl van plek wisselde om een nummer te zingen. Hawkins was daarnaast zanger en gitarist in zijn eigen band, Taylor Hawkins & The Coattail Riders, en hij vormde onlangs het project NHC, met twee leden van Jane’s Addiction.

De Foo Fighters spelen ‘Everlong’, 2017:



Oliver Taylor Hawkins werd in 1972 geboren in Fort Worth, Texas, maar perfectioneerde zijn kenmerkende surfdudestijl in Laguna Beach in Californië, waar hij opgroeide. Hij werd opgevoed met de Bee Gees en de Beatles, zijn oudere broer liet hem kennismaken met Boston, de Eagles en Aerosmith. Maar het waren twee Britse bands waar hij definitief voor viel: Queen en The Police. Hawkins pakte in eerste instantie de gitaar op, maar toen hij op z’n tiende mee mocht naar een concert van Queen wilde hij niets anders dan een wereldberoemde drummer worden, net als Roger Taylor. „Ik sliep drie dagen niet na dat concert”, zei hij vorig jaar.

Aanstekelijke bromance

Hij begon in de band Sylvia („heel slecht”), maar richtte zich in 1994 op sessiewerk: drummer te huur. Na een show met de Canadese Sass Jordan kon hij in 1995 op tour met de eveneens Canadese singer-songwriter Alanis Morissette, die net haar doorbraakplaat Jagged Little Pill had uitgebracht. Je ziet Hawkins nog in de video van superhit ‘You Oughta Know’, die indertijd minstens eens per uur langskwam op MTV.

Bij een show in Los Angeles met Morissette speelden de Foo Fighters ook. Daar klikt het meteen tussen Hawkins en frontman Grohl. „Het was alsof ik in een spiegel keek, we werden direct beste vrienden”, zei Grohl later. Toen Grohl in 1997 Hawkins belde of die misschien nog een goeie drummer wist, denkend dat Hawkins zijn goedbetaalde stadiontours met Morissette toch niet zou opgeven, zei die: „Fuck yeah! Ik doe het zelf!”

Fans rouwen buiten het Casa Medina hotel in Bogota, waar de Foo Fighters verbleven. Foto Mariano Vimos/Reuters

Het werd een aanstekelijke rock-bromance. „Dave en ik kunnen het beste met elkaar overweg. Maar we kunnen ook het minst met elkaar overweg, omdat we als broers zijn. Hij kan mij harder raken dan wie dan ook”, zei Hawkins. In interviews was hij de perfecte aangever voor een goeie grap van Grohl, waar ze met z’n tweeën dan het hardst om moesten lachen. Een heerlijk fragment is dat van het Britse Radio X in 2017, waarin Grohl vertelt over die keer dat acteur Christopher Walken aan hem vroeg of de klemtoon op Foo of op Fighters moest liggen. Op Fighters, zegt Grohl expres verkeerd, omdat hij weet hoe het zal klinken als Walken het zo uitspreekt, waarna hij de acteur smakelijk imiteert. Hawkins moedigt zijn vriend daarbij constant aan, bijna zo belangrijk voor de grap als de verteller zelf – niet veel anders dan hun onderlinge dynamiek binnen de band. „Oh he’s good!”

Grohl en Hawkins over Christopher Walkins:

Een jaar geleden sprak Hawkins met NRC naar aanleiding van het laatste Foo Fighters-album Medicine at Midnight, regelmatig verdwalend in allerlei anekdotes over andere bands en albums. Hawkins maakt er de aanloop naar een grap die pas deze maand uitkwam: ze namen Medicine at Midnight op in een soort spookhuis, vertelde Hawkins geheimzinnig. „We zagen daar rare dingen gebeuren, bepaalde dingen verdwenen en doken op vreemde plekken weer op. Er hing een gewoon een rare vibe. Ik was blij toen we klaar waren.” Dat bleek het plot van Foo Fighters’ net deze maand uitgekomen, eigen horrorcomedyfilm Route 666, een film waarin de bandleden worden uitgemoord in het spookhuis waar ze hun nieuwe album opnemen.

Coma na overdosis

Niet al zijn plezier was onschuldig. In de zomer van 2001 belandde Hawkins in een coma na een overdosis in Londen, wat bijna het einde van de band inluidde. Grohl zei: „Ik doe dit voor de fucking muziek, ik wil het niet meer doen als iedereen maar gewoon de hele tijd dood gaat.” Volgens gitarist Chris Shiflett was het heroïne, Hawkins zelf ontkende dat en zei dat hij een verslaving aan pijnstillers had. Tegen muziektijdschrift Kerrang zei hij vorig jaar dat hij ‘fucking veel drugs’ nam om het bandleven aan te kunnen, maar dat de overdosis zijn gedrag drastisch veranderde. „Ik ga niet preken, want ik vond drugs geweldig. Maar ik had er geen controle meer over en ik ging er bijna aan onder door.”

„Dat was het moment waarop ik moest beslissen of ik voor de rest van m’n leven een kind zou blijven, of dat ik een man moest gaan worden”, zei Hawkins erover in het boek This is a call (2011) van Paul Brannigan. „Het betekende het einde van mijn jeugd, en mijn domme idee dat ik onoverwinnelijk was.”

De band kon door de coronacrisis nu pas weer op tour met hun laatste album. „Er zit zoveel ruimte in de ritmes, en dat geeft mij de vrijheid om het een beetje te laten swingen”, zei Hawkins in NRC. „Ik weet nog dat ik net bij de Foo Fighters kwam en dacht: wow… dit is echt een fucking zware klus. De drums krijgen nooit rust! Dus dit is de eerste keer dat we wat ruimte over hebben. Ik heb bijvoorbeeld al wat ideeën om in ‘Shame Shame’ wat dingetjes toe te voegen, gewoon om er live een beetje mee te fucken.”

De Foo Fighters wonnen in totaal 12 Grammy’s. De band zou volgende week tijdens de uitreikingsceremonie van de Grammy’s optreden. Ze zijn genomineerd in drie categorieën. In juni zou de band naar Europa terugkeren, zonder bevestigde speeldata in Nederland. Taylor Hawkins laat een vrouw en drie kinderen na.