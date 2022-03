Nederland wint van Denemarken, Christian Eriksen scoort bij rentree

Het Nederlands elftal heeft in de Johan Cruijff Arena een oefenwedstrijd tegen Denemarken met 4-2 gewonnen, door doelpunten van Steven Bergwijn (2), Nathan Aké en Memphis Depay. Op een avond die in het teken stond van solidariteit met Oekraïne – Nederland kwam in gele shirts het veld op, Denemarken in blauwe, en Virgil van Dijk en Kasper Schmeichel droegen een geel-blauwe aanvoerdersband – maakten beide ploegen er een aantrekkelijke wedstrijd van.

Na een minuut applaus voor de in januari overleden oud-international Wim Jansen, nam Oranje het initiatief. Bergwijn, die met Depay de aanval vormde, kopte na een kwartier raak uit een voorzet van de opgekomen linksback Daley Blind. De Deense verdediger Jannik Vestergaard kopte een paar minuten later de gelijkmaker achter de debuterende doelman Mark Flekken, die het luchtduel niet durfde aan te gaan. Maar nog voor de rust zetten Aké (op aangeven van Berghuis, die de voorkeur kreeg boven Georginio Wijnaldum) en Depay (uit een strafschop, toegekend na een overtreding op Berghuis) Oranje op een 3-1 voorsprong.

Invaller Eriksen

Bij Denemarken maakte in de tweede helft Christian Eriksen zijn rentree als international. De 30-jarige spelmaker, die tijdens het afgelopen EK een hartstilstand overleefde, schoot binnen drie minuten raak (3-2). Niet lang nadat de Denen bijna gelijk hadden gemaakt, scoorde Bergwijn in de 71ste minuut zijn tweede van de avond. Vrijgespeeld door Frenkie de Jong aan de linkerkant van het strafschopgebied, krulde de aanvaller van Tottenham Hotspur de bal op fraaie wijze over doelman Schmeichel (4-2). Eriksen raakte vervolgens nog de paal, waarna bondscoach Louis van Gaal ging wisselen. Met Tyrell Malacia voor Aké, Arnaut Danjuma voor Depay en Donyell Malen voor Bergwijn gebeurde er in het laatste kwartier weinig meer.

Dinsdag oefent Oranje nog een keer. Dan is, opnieuw in de Arena, Duitsland de tegenstander. De Duitsers speelden zaterdagavond ook een oefeninterland, ze wonnen in Sinsheim met 2-0 van Israël door doelpunten van Kai Havertz en Timo Werner.