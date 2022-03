Jullie zijn wél veilig tegen Poetins agressie, zei Biden tegen de Polen

Schijnbaar uit het niets, aan het slot van Joe Bidens toespraak over de lange strijd voor vrede, veiligheid en volkswil, kwam zijn wens uit de lucht vallen als raketten op Lviv. „In godsnaam, deze man kan niet aan de macht blijven”, verzuchtte de Amerikaanse president zaterdagavond in Warschau.

Tijdens zijn tweedaagse bezoek aan Polen had Biden de Russische leider Vladimir Poetin al „een slager” en „een dictator” genoemd. En diens brute invasie van Oekraïne omschreven als zo onwerkelijk als „een sciencefictionfilm”. Maar niet eerder riep Biden op tot het vertrek van Poetin en een machtswissel in Moskou. Na zijn speech haastte het Witte Huis zich om te verduidelijken dat de Amerikaanse president niet had opgeroepen tot regime change.

Op de binnenplaats van het na de Tweede Wereldoorlog herbouwde Koninklijk Kasteel in Warschau schetste Biden „het eeuwigdurende gevecht voor democratie”. Een moeizame en kostbare strijd, maar „die prijs moeten we betalen, want de duisternis die autocratie drijft is uiteindelijk geen partij voor de vlam van vrijheid die de ziel van mensen overal oplicht”. Een realiteit die de Polen, die nog maar 33 jaar geleden het communisme afschudden, beter dan wie ook begrijpen.

Biden noemde Poetin de morele verliezer, zijn invasie een „strategisch falen” en de NAVO „sterker dan ooit”. En hij riep in Warschau herhaaldelijk de woorden in herinnering van de Poolse Paus Johannes Paulus II, die cruciaal was in het ten val brengen van het communistische bewind in Polen in 1989: „Wees niet bang”.

Analyse: Polen claimt met woorden en daden z’n centrale plaats

Frontlijnstaat

Biden deed tijdens zijn eerste reis naar Europa sinds het begin van de oorlog in Oekraïne uitgerekend Polen aan om die frontlijnstaat te bedanken voor de inspanningen voor Oekraïense vluchtelingen en het faciliteren van wapenleveranties aan het buurland in nood. Maar vooral ook om Polen te beloven dat zíj wel veilig zijn voor Poetins agressie. Het verdedigen van NAVO-grondgebied, waar Polen sinds 1999 deel van uitmaakt, is zijn „heilige plicht”, beloofde Biden.

Dat was de geruststelling waarvoor honderden Polen naar de oude binnenstad waren gekomen en nog veel meer op televisie naar de speech keken. „Al zijn het maar woorden, die doen ertoe als het garanties zijn van de Amerikaanse president”, zegt Alicja Jez (19), studente Engels met geblondeerde krullen. Ze probeert er niet te veel over na te denken, maar is de afgelopen weken wel bang geweest voor verdere oorlogsescalatie in Europa. Zaterdag kwam het geweld opnieuw dicht bij de Poolse grens, toen raketten insloegen in Lviv, de West-Oekraïense stad op zestig kilometer van de Poolse grens.

Amerikaanse strijdkrachten zijn niet in Europa om het conflict met Russische strijdkrachten aan te gaan. Ze zijn hier om de NAVO te verdedigen

Andere toeschouwers waren met hogere verwachtingen op de speech afgekomen. Bogdan Danko (17) vluchtte drie weken geleden in zijn eentje uit het Oekraïense Lutsk en wacht sindsdien in Warschau op een visum voor Canada, waar hij familie heeft. „Om vrede te brengen is het afsluiten van het luchtruim essentieel. Ik zou willen dat Biden daartoe bereid was”, zegt hij achter dikke brillenglazen en met de geel-blauwe Oekraïense vlag om zijn smalle schouders. Maar de Amerikanen hebben aangegeven geen no-flyzone te zullen instellen, wat het onschadelijk maken van Russisch materieel zou inhouden. „Amerikaanse strijdkrachten zijn niet in Europa om het conflict met Russische strijdkrachten aan te gaan. Ze zijn hier om de NAVO te verdedigen”, zei Biden. Na diens optreden zongen Oekraïners voor het lege podium hun volkslied en scandeerden „close that sky”.

Permanente stationering

Krzysztof Zielke (59) had juist gehoopt dat Biden „eindelijk de permanente stationering van 30.000 Amerikaanse militairen in Polen” zou toezeggen. Maar ook die belofte bleef uit. Zielke, een hoge ambtenaar met een borstelsnor, was ook in 1997 bij dit kasteel toen Bill Clinton Polen hier toetreding tot de NAVO beloofde. „De grote vergissing is dat we de NAVO niet verder hebben uitgebreid”, zegt hij. Dan had Oekraïne volgens hem nu niet in puin gelegen.

Zielke is deze winderige en koude zaterdagavond met twee zonen, van wie een zwaait met een donkerblauwe NAVO-vlag, naar Biden komen kijken en klapt bij bijna alles wat de president zegt. Het geloof in voortdurende Amerikaanse militaire aanwezigheid aan de oostflank heeft hij niet opgegeven. „We wilden eerder tevergeefs een ‘Fort Trump’, nu hoopt iedereen op ‘Fort Biden’.”

Bidens balanceeract: Poetin afschrikken om niet in te hoeven grijpen